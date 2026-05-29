Pour Newcastle, un changement d’approche significatif. Le club a lutté avec acharnement pour conserver Alexander Isak l’été dernier, avant de le laisser filer vers Liverpool. Autant le reconnaître : céder immédiatement au lieu de retenir le Suédois contre son gré aurait épargné des remous préjudiciables à Eddie Howe et à son groupe. Cette fois, les Magpies n’ont pas traîné pour céder un autre avant-centre en manque de repères, et ce pour un chèque mirobolant. Gordon est un attaquant travailleur, talentueux et polyvalent, mais ses performances en club comme en sélection ne justifient pas les 69 millions de livres sterling déboursés. Reste à savoir si Newcastle saura cette fois investir judicieusement cette manne, car les fonds perçus pour Isak ont été dilapidés, et attirer des talents de premier plan s’annonce aussi ardu cet été. Privé de C1, le club ne peut plus séduire les grands noms, et sa 12e place en PL, conjuguée à l’envie de Gordon de suivre Isak vers la sortie, montre que les Magpies ne sont plus une menace pour l’élite anglaise sous l’ère des propriétaires saoudiens, de plus en plus désintéressés. Note : B-

Pour Barcelone : un signal préoccupant. Plombé depuis des mois par ses difficultés à respecter le fair-play financier de la Liga, le club catalan vient tout juste de rétablir ses comptes. Or, débourser 80 millions d’euros pour Gordon dès la première fenêtre de tir n’est pas forcément un gage de sagesse. L’international anglais, capable d’évoluer partout sur le front de l’attaque et redoutable dans le pressing, apportera indéniablement du poids au trio offensif, comme l’a reconnu Hansi Flick. Néanmoins, il est difficile de ne pas conclure que le Barça a surpayé. Certes, une bonne Coupe du monde pourrait rendre l’investissement plus digeste, et l’on rappelle que l’attaquant de Liverpool a marqué 10 fois en Ligue des champions cette saison – mais six de ces buts ont été inscrits contre Qarabag et l’Union Saint-Gilloise, et la moitié sur penalty. Ses 12 buts en 60 matchs de Premier League offrent un baromètre plus fiable de sa future contribution en Catalogne. Certes, Gordon devrait apporter à Flick l’ailier qu’il réclame et son salaire sera inférieur à celui de Rashford, mais d’autres opérations plus malines existaient, ce qui laisse penser que le Barça a encore une fois privilégié le chéquier au bon sens. Note : C+

Pour Gordon : Le rêve se réalise. Malgré des performances irrégulières en Premier League ces deux dernières années, l’attaquant anglais obtient enfin le transfert vers un grand club qu’il convoitait depuis longtemps. Il avait avoué être séduit par les rumeurs le menant à Liverpool, son club de cœur depuis l’enfance, avant que le Bayern Munich ne semble prendre les devants cet été. Les Bavarois ont rapidement reculé devant le chèque réclamé, et c’est là que le vrai défi de Gordon commence. Même si l’arrivée éventuelle de Julian Álvarez pourrait lui épargner une partie de la pression, il devra tout de même prouver qu’il mérite son prix, car le Barça n’a pas investi 80 millions d’euros dans un second rôle. Il devra pourtant s’imposer comme titulaire dans un effectif déjà bien pourvu, et ce ne sera pas simple. Marcus Rashford, auteur de 28 buts et passes décisives lors de sa première saison au Barça, en sait quelque chose : il est aujourd’hui considéré comme excédentaire au Camp Nou. Reste que Gordon peine encore à réaliser son rêve. Il va laisser derrière lui Anthony Elanga pour jouer aux côtés de Lamine Yamal. Note : A

Mark Doyle