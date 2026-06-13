En conférence de presse à Chattanooga, De la Fuente a fait le point sur l’état de forme de Yamal et a indiqué que la décision finale serait prise au dernier moment. Le sélectionneur espagnol a également rejeté l’idée selon laquelle aligner l’adolescent serait un pari inutile malgré sa récente blessure.

« Il est en état de jouer lundi », a confirmé De la Fuente. « Nous évaluerons la situation. Nous avons une idée en tête, mais la rencontre peut nous conduire ailleurs. Lamine est prêt à jouer, mais il n’est pas en mesure de tenir 90 minutes.

Le football est un sport à risque : on peut se blesser aussi bien en trois minutes qu’en 90 minutes. Nous veillons à la santé des joueurs, mais nous savons qu’en Coupe du monde le premier match peut être décisif. Nous continuerons donc à évaluer son état. »