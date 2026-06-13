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Pourquoi le FC Barcelone est impuissant face à la décision de l’Espagne d’aligner Lamine Yamal, malgré le « risque » que cela implique : le jeune prodige a été jugé apte à participer à la Coupe du monde 2026 après sa guérison d’une lésion aux ischio-jambiers
De la Fuente confirme que Yamal est bien disponible.
Le sélectionneur espagnol De la Fuente a dissipé les inquiétudes concernant la condition physique de Yamal juste avant l’entrée en lice de la Roja dans la Coupe du monde 2026 face au Cap-Vert. L’ailier du FC Barcelone, en convalescence après une lésion aux ischio-jambiers qui l’a écarté des terrains plusieurs semaines, est désormais suffisamment rétabli pour postuler à une place dans le groupe.
Néanmoins, le sélectionneur a confirmé que le jeune joueur de 18 ans est désormais suffisamment en forme pour postuler à une place dans le groupe. Bien qu’il ne soit pas encore en mesure de tenir 90 minutes, il reste fermement dans les plans de la Roja pour l’entame de la compétition.
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Le sélectionneur de l'Espagne fait le point sur l'état de forme de son effectif.
En conférence de presse à Chattanooga, De la Fuente a fait le point sur l’état de forme de Yamal et a indiqué que la décision finale serait prise au dernier moment. Le sélectionneur espagnol a également rejeté l’idée selon laquelle aligner l’adolescent serait un pari inutile malgré sa récente blessure.
« Il est en état de jouer lundi », a confirmé De la Fuente. « Nous évaluerons la situation. Nous avons une idée en tête, mais la rencontre peut nous conduire ailleurs. Lamine est prêt à jouer, mais il n’est pas en mesure de tenir 90 minutes.
Le football est un sport à risque : on peut se blesser aussi bien en trois minutes qu’en 90 minutes. Nous veillons à la santé des joueurs, mais nous savons qu’en Coupe du monde le premier match peut être décisif. Nous continuerons donc à évaluer son état. »
Le manque de maîtrise de Barcelone
Si les clubs tentent souvent d'influencer le temps de jeu de leurs joueurs vedettes pendant les trêves internationales, la Coupe du monde obéit à des dynamiques différentes. Barcelone et la RFEF entretiennent un dialogue, mais la décision finale revient entièrement au staff technique de l'équipe nationale, ce qui laisse peu de marge de manœuvre à Hansi Flick et à la direction du Barça pour intervenir.
De la Fuente a certes réaffirmé que les canaux de communication demeuraient ouverts, mais il a aussi souligné qu’il détenait l’autorité finale sur la sélection pour le match de lundi.
« La communication avec le Barça est fantastique, la collaboration est extraordinaire. Nous sommes en contact permanent avec le Barça, mais c’est moi qui prendrai la décision. C’est moi qui évaluerai s’il doit jouer ou non », a-t-il ajouté.
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Gérer avec précision les minutes de jeu de Yamal
Comme l’a indiqué De la Fuente, Yamal ne devrait pas disputer l’intégralité du match contre le Cap-Vert. L’Espagne envisagerait plutôt de l’utiliser en cours de jeu afin qu’il puisse avoir un impact immédiat tout en préservant son tendon d’Achille encore en phase de récupération.
Pour la Roja, le retour de l’un de ses attaquants les plus influents représente un atout majeur en ce début de tournoi. Le Barça, de son côté, surveillera avec attention les premiers pas du jeune joueur sur la plus grande scène internationale.