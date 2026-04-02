Pourquoi le « double poste » à la tête de l'équipe nationale américaine et de Tottenham n'a jamais été une option pour Mauricio Pochettino, même s'il a admis que « tout peut arriver »

Alors que les Spurs se retrouvent cette saison en danger de relégation, leur place en Premier League étant sérieusement menacée, Thomas Frank et le tacticien croate Tudor se sont succédé sur le banc. Le dernier à avoir pris les rênes n'a disputé que sept matches, ne récoltant qu'un seul point en première division.

Les rênes ont désormais été confiées à l'ancien entraîneur de Brighton et de Marseille, Roberto De Zerbi, l'Italien faisant son retour dans le football anglais avec un contrat de cinq ans. S'il répond aux attentes, il n'y aura plus de poste à pourvoir sur le banc de Tottenham avant au moins 2031.

Les Spurs ont procédé à une nouvelle nomination définitive, plutôt que de s'en tenir à leur approche intérimaire initiale, ce qui a écarté Pochettino de la course. On aurait pu se demander – la phase finale de la Coupe du monde ne devant débuter qu'à la mi-juin – s'il était prêt à superviser les événements jusqu'à la fin de la saison 2025-2026 avant de prendre une décision définitive sur son avenir à long terme.