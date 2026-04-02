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Pourquoi le « double poste » à la tête de l'équipe nationale américaine et de Tottenham n'a jamais été une option pour Mauricio Pochettino, même s'il a admis que « tout peut arriver »
Les Spurs se tournent vers De Zerbi pour lutter contre la relégation
Alors que les Spurs se retrouvent cette saison en danger de relégation, leur place en Premier League étant sérieusement menacée, Thomas Frank et le tacticien croate Tudor se sont succédé sur le banc. Le dernier à avoir pris les rênes n'a disputé que sept matches, ne récoltant qu'un seul point en première division.
Les rênes ont désormais été confiées à l'ancien entraîneur de Brighton et de Marseille, Roberto De Zerbi, l'Italien faisant son retour dans le football anglais avec un contrat de cinq ans. S'il répond aux attentes, il n'y aura plus de poste à pourvoir sur le banc de Tottenham avant au moins 2031.
Les Spurs ont procédé à une nouvelle nomination définitive, plutôt que de s'en tenir à leur approche intérimaire initiale, ce qui a écarté Pochettino de la course. On aurait pu se demander – la phase finale de la Coupe du monde ne devant débuter qu'à la mi-juin – s'il était prêt à superviser les événements jusqu'à la fin de la saison 2025-2026 avant de prendre une décision définitive sur son avenir à long terme.
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Pochettino aurait-il pu entraîner les Spurs et l'équipe nationale américaine ?
L'ancien gardien de but de l'équipe nationale américaine et de Tottenham, Friedel, n'est pas convaincu qu'une option de partage de poste aurait été sérieusement envisagée. L'ancien gardien, s'exprimant via Gambling.com – site où l'on trouve des casinos fiables au Royaume-Uni –, a déclaré à GOAL : « J'aurais été très surpris.
« Est-ce que je pense que Tottenham voudrait de lui ? Est-ce que je pense qu’il voudrait retourner à Tottenham ? Ce sont deux questions auxquelles je pense que la réponse est oui, car je pense qu’il a apprécié ses discussions avec le nouveau conseil d’administration. C’est un gars intelligent. Il ne va pas se lancer dans une situation où il ne pense pas pouvoir réussir. Mais c’est un gars tellement honnête et travailleur que je ne peux pas imaginer qu’il y ait ne serait-ce qu’une seule personne pour penser qu’il détourne son attention de l’équipe américaine avant la Coupe du monde à domicile. Je ne peux tout simplement pas l’imaginer faire ça.
« Je pourrais l’imaginer prendre les rênes de Tottenham après la Coupe du monde, puis arriver et être pleinement concentré, je pourrais l’imaginer. En fait, je serais vraiment stupéfait s’il acceptait un double poste. »
Pochettino laisse la porte ouverte à un retour à Tottenham
Pochettino a réaffirmé qu'il restait pleinement engagé envers les États-Unis, déclarant aux journalistes : « Pour l'instant, je pense que nous sommes très, très concentrés, entièrement tournés vers la Coupe du monde. Je pense que tout le monde sait que je suis dévoué à l'équipe nationale. Je pense qu'il n'y a pas lieu de parler de l'avenir pour le moment. »
Il a toutefois refusé d'exclure un retour à la tête des Spurs, déclarant : « Il ne faut jamais dire jamais. Dans le football, tout peut arriver. »
L'Argentin a ajouté : « Vu mes liens avec Tottenham, il est impossible de ne rien ressentir pour Tottenham, pour le club, pour les personnes qui y travaillent et pour les supporters. Ça a été l'une des meilleures expériences de ma vie.
« Bien sûr, c’est mon souhait, et je suis sûr qu’ils vont se maintenir, grâce aux joueurs. Je pense qu’il y a les joueurs, et puis c’est un club avec des supporters qui vont tout faire pour créer l’énergie nécessaire à la victoire. Bien sûr, ça va être difficile car la synergie et la gestion sont compliquées.
Ce que je veux dire, c’est que je pense qu’ils auront la capacité de gagner, et j’y crois vraiment, bien sûr. Nous allons être là et nous nous concentrons pleinement sur la Coupe du monde, mais si vous me posez des questions sur ce club, c’est un club qui me tient vraiment à cœur et, bien sûr, je suis convaincu qu’ils vont rester en Premier League parce qu’ils le méritent. »
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Situation en Premier League : qui les Spurs affronteront-ils lors du premier match de De Zerbi en tant qu'entraîneur ?
Tottenham occupe actuellement la 17e place du classement de la Premier League, avec un point d'avance et une place d'écart sur la zone de relégation, alors qu'il reste sept matchs à disputer. Le premier match de De Zerbi à la tête de l'équipe sera un déplacement à Sunderland dimanche.
Pochettino, quant à lui, a vu l'équipe nationale américaine s'incliner face à la Belgique et au Portugal lors de la trêve internationale de mars, ce qui lui laisse matière à réflexion avant de dévoiler la liste définitive des 26 joueurs retenus pour un tournoi majeur qui débutera le 11 juin.