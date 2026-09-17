Interrogé sur le fait de savoir si les blessures sont la seule chose qui a freiné Isak, ou s’il existe d’autres inquiétudes, l’ancien attaquant de Liverpool Owen, qui est désormais ambassadeur de Casino.org et aide les joueurs britanniques à comparer les meilleurs casinos en ligne sélectionnés pour les joueurs britanniques, a déclaré à GOAL : « Je ne pense pas qu’il s’agisse de sa condition physique maintenant, il est revenu dans le groupe depuis un bon moment, il a terminé la saison, puis il est allé à une Coupe du monde, et a ensuite effectué toute la préparation d’avant-saison, etc.

« Donc je ne pense pas que la condition physique soit le problème aujourd’hui, mais la difficulté, c’est que quand vous jouez dans une équipe, et Liverpool a connu des difficultés l’an dernier, et quand il était en forme, c’était une équipe en difficulté. On pourrait pointer du doigt [Florian] Wirtz, on pourrait pointer du doigt pratiquement tout le monde sauf [Dominik] Szoboszlai la saison dernière. Quand vous êtes la grosse recrue, tous les regards se tournent vers vous, mais qui, à part Szoboszlai, a été à la hauteur la saison dernière ? C’est vraiment difficile.

« Et à l’inverse, on a vu Liverpool par le passé, sous Jurgen Klopp, quand les gens pensent qu’il y a quelques joueurs moyens dans et autour de l’effectif, quand la dynamique arrive, quand vous commencez à lancer quelque chose, soudain ces [Andy] Robertsons, [James] Milners et [Jordan] Hendersons que tout le monde considérait à l’époque comme des pros itinérants, tout à coup, tout le monde pense désormais qu’ils sont les rouages les plus vitaux de n’importe quelle mécanique dans n’importe quelle équipe.

« Ce que j’essaie de dire, c’est qu’en quelque sorte, la marée montante soulève tous les bateaux, et tout ce qu’on fait, c’est blâmer Isak alors qu’il y avait beaucoup de choses qui n’allaient pas à Liverpool la saison dernière, et c’est lui qui a pris les reproches, puis dans une certaine mesure Wirtz. Mais encore une fois, c’est seulement parce qu’ils sont probablement les deux plus chers. »