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Pourquoi le doigt accusateur n’est pas pointé vers Alexander Isak à Liverpool, Michael Owen expliquant le contexte plus large autour de l’attaquant à 125 M£
Isak a eu du mal à enchaîner les performances après son transfert record
Isak est devenu le joueur le plus cher de l’histoire du football britannique en quittant Newcastle pour rejoindre le Merseyside. Après avoir forcé ce transfert, il a rejoint Liverpool sans véritable préparation de pré-saison dans les jambes.
Cela a entraîné un début lent sous ses nouvelles couleurs, tandis qu’une jambe cassée subie en décembre 2025 a encore davantage compromis ses tentatives de gagner en régularité et en confiance. On attendait davantage du talentueux joueur de 26 ans cette saison.
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Trois buts cette saison, mais désormais trois matches sans en marquer un
Il a bien marqué à trois reprises lors de deux rencontres consécutives de Premier League face à Nottingham Forest et Ipswich, mais il reste sur trois matches depuis cette mini-série faste sans trouver le chemin des filets.
Des questions continuent d’être posées sur sa contribution à la cause collective et sur la question de savoir si l’international suédois adopte le bon état d’esprit pour répondre aux attentes élevées placées en lui.
Pourquoi Isak a-t-il eu du mal à répondre aux attentes ?
Interrogé sur le fait de savoir si les blessures sont la seule chose qui a freiné Isak, ou s’il existe d’autres inquiétudes, l’ancien attaquant de Liverpool Owen, qui est désormais ambassadeur de Casino.org et aide les joueurs britanniques à comparer les meilleurs casinos en ligne sélectionnés pour les joueurs britanniques, a déclaré à GOAL : « Je ne pense pas qu’il s’agisse de sa condition physique maintenant, il est revenu dans le groupe depuis un bon moment, il a terminé la saison, puis il est allé à une Coupe du monde, et a ensuite effectué toute la préparation d’avant-saison, etc.
« Donc je ne pense pas que la condition physique soit le problème aujourd’hui, mais la difficulté, c’est que quand vous jouez dans une équipe, et Liverpool a connu des difficultés l’an dernier, et quand il était en forme, c’était une équipe en difficulté. On pourrait pointer du doigt [Florian] Wirtz, on pourrait pointer du doigt pratiquement tout le monde sauf [Dominik] Szoboszlai la saison dernière. Quand vous êtes la grosse recrue, tous les regards se tournent vers vous, mais qui, à part Szoboszlai, a été à la hauteur la saison dernière ? C’est vraiment difficile.
« Et à l’inverse, on a vu Liverpool par le passé, sous Jurgen Klopp, quand les gens pensent qu’il y a quelques joueurs moyens dans et autour de l’effectif, quand la dynamique arrive, quand vous commencez à lancer quelque chose, soudain ces [Andy] Robertsons, [James] Milners et [Jordan] Hendersons que tout le monde considérait à l’époque comme des pros itinérants, tout à coup, tout le monde pense désormais qu’ils sont les rouages les plus vitaux de n’importe quelle mécanique dans n’importe quelle équipe.
« Ce que j’essaie de dire, c’est qu’en quelque sorte, la marée montante soulève tous les bateaux, et tout ce qu’on fait, c’est blâmer Isak alors qu’il y avait beaucoup de choses qui n’allaient pas à Liverpool la saison dernière, et c’est lui qui a pris les reproches, puis dans une certaine mesure Wirtz. Mais encore une fois, c’est seulement parce qu’ils sont probablement les deux plus chers. »
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Wirtz, un autre renfort coûteux à la recherche d’un éclat perdu
Wirtz est un autre ajout fastueux à Anfield, qui cherche encore l’étincelle perdue, le meneur de jeu allemand se voyant coller une étiquette à 116 M£ (155 M$). Il a pour mission de fournir les munitions qui permettront à Isak et compagnie de tourner à plein régime.
Liverpool, qui reste invaincu toutes compétitions confondues cette saison, a encore un match à disputer avant la première trêve internationale de 2026-2027. Cette rencontre l’enverra dimanche sur la pelouse de Bournemouth, ancien club de l’entraîneur Andoni Iraola.
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