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Pourquoi le conflit entre Rayan Cherki et Didier Deschamps n'est « pas un drame » : un ancien international français éclaire la frustration liée à la Coupe du monde de l'énigmatique meneur de jeu de Manchester City
Cherki derrière Mbappé, Dembélé, Olise et Barcola dans la sélection française
Malgré une première saison prometteuse à l’Etihad Stadium sous la férule exigeante de Pep Guardiola – ponctuée de succès en FA Cup et en Carabao Cup et saluée par les supporters –, Cherki affronte une concurrence acharnée pour s’imposer en équipe nationale.
L’attaque des Bleus regorge de talents : Kylian Mbappé, « Galactico » du Real Madrid et capitaine, est épaulé par Michael Olise, spécialiste des passes décisives au Bayern Munich, Ousmane Dembélé, lauréat du Ballon d’Or, et Bradley Barcola, ailier du Paris Saint-Germain.
Malgré tout, Cherki a pris part aux quatre matches de la France dans cette Coupe du monde, mais son temps de jeu se limite à 55 minutes, puisqu’il a systématiquement commencé sur le banc. Il n’est entré qu’à la 85^e minute lors de la victoire 3-0 contre la Suède en seizièmes de finale.
Cherki a semblé snober Deschamps après la victoire contre la Suède
À l'issue de la rencontre, Didier Deschamps a rejoint ses joueurs sur la pelouse pour les féliciter. Mais Yacine Cherki a été filmé en train d'éviter soigneusement tout contact avec son sélectionneur : une timide tape de la main, sans enthousiasme, alors qu'il saluait la foule et ajustait ses chaussettes.
Des observateurs se demandent si tout va bien dans le camp français, les Bleus ayant déjà connu une mutinerie en 2010, lorsque Nicolas Anelka avait été renvoyé chez lui par Raymond Domenech et que le groupe s’était révolté. Saha assure toutefois qu’il n’y a aucune raison d’inquiétude en 2026.
La mutinerie de 2010 : la France risque-t-elle de connaître de nouveaux troubles lors de la Coupe du monde ?
L'ancien attaquant, qui compte 20 sélections avec son pays et s'exprimait grâce à Freebets.com, le site qui regroupe les meilleurs sites de paris, a déclaré à GOAL au sujet du débat Cherki contre Deschamps : « Je ne pense pas que ce soit dramatique. Je pense que ça fait partie de la communication, du langage corporel. Je ne dis pas que c’est tout à fait normal. Il doit gérer ça et peut-être le faire à huis clos, mais je pense que c’est sain. Je suis désolé. Je pense que c’est sain.
« Je suis passé par là : j’étais un bon garçon et très professionnel, mais c’est extrêmement difficile. Cela fait un mois et demi que tu es dans un stage où tu as l’habitude de jouer pratiquement tous les matchs. Tu es jeune. Tu veux te montrer. On voit d’autres joueurs briller et c’est extrêmement difficile de contenir son impatience quand on est un joueur très motivé. On veut être sur le terrain, se montrer, car on sait qu’on en est capable. Et cette frustration peut se lire aux yeux du sélectionneur.
« Si tel est le cas — et nous ne le savons pas avec certitude — il suffirait que Deschamps lui dise : “Écoute, je comprends ta position, je sais que c’est difficile, mais nous sommes là en tant que groupe”. Le joueur comprendrait, en tirerait les leçons, et c’est tout. Ce n’est pas grave, car ce genre de choses peut arriver.
« En fait, je m’y suis mal pris. Je voulais entrer sur le terrain et, comme je n’avais pas eu assez de temps de jeu, je pensais que j’aurais pu jouer davantage à chaque fois que j’entrais. J’étais tellement excité que j’ai pris des cartons et que je n’ai pas joué. Cela relève donc des émotions individuelles et de la manière de communiquer.
« Ce n’est pas facile. C’est une Coupe du monde. Ce n’est pas un match comme les autres que l’on va disputer la semaine prochaine. C’est la Coupe du monde, et ça n’arrive que tous les quatre ans. C’est donc tout à fait normal. Je ne lui en veux pas, contrairement à ce que certains pourraient dire pour susciter la polémique. Je pense que si n’importe qui se trouvait dans cette situation, avec ce niveau de qualité et cette confiance, je vous le dis, ce serait extrêmement difficile à gérer. »
- AFP
Cherki conserve un rôle clé dans la quête de gloire mondiale des Bleus.
La frustration de Cherki est compréhensible : talentueux et souvent comparé à Zinedine Zidane, il estime mériter une place sur les plus grandes scènes.
Deschamps ne peut toutefois pas aligner tout le monde en même temps, et la patience s’impose au sein d’un effectif regorgeant de stars. Le moment de Cherki viendra, aujourd’hui comme demain, car il n’a que 22 ans et doit encore apprendre à faire passer l’ambition collective avant ses objectifs personnels.
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