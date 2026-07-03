L'ancien attaquant, qui compte 20 sélections avec son pays et s'exprimait grâce à Freebets.com, le site qui regroupe les meilleurs sites de paris, a déclaré à GOAL au sujet du débat Cherki contre Deschamps : « Je ne pense pas que ce soit dramatique. Je pense que ça fait partie de la communication, du langage corporel. Je ne dis pas que c’est tout à fait normal. Il doit gérer ça et peut-être le faire à huis clos, mais je pense que c’est sain. Je suis désolé. Je pense que c’est sain.

« Je suis passé par là : j’étais un bon garçon et très professionnel, mais c’est extrêmement difficile. Cela fait un mois et demi que tu es dans un stage où tu as l’habitude de jouer pratiquement tous les matchs. Tu es jeune. Tu veux te montrer. On voit d’autres joueurs briller et c’est extrêmement difficile de contenir son impatience quand on est un joueur très motivé. On veut être sur le terrain, se montrer, car on sait qu’on en est capable. Et cette frustration peut se lire aux yeux du sélectionneur.

« Si tel est le cas — et nous ne le savons pas avec certitude — il suffirait que Deschamps lui dise : “Écoute, je comprends ta position, je sais que c’est difficile, mais nous sommes là en tant que groupe”. Le joueur comprendrait, en tirerait les leçons, et c’est tout. Ce n’est pas grave, car ce genre de choses peut arriver.

« En fait, je m’y suis mal pris. Je voulais entrer sur le terrain et, comme je n’avais pas eu assez de temps de jeu, je pensais que j’aurais pu jouer davantage à chaque fois que j’entrais. J’étais tellement excité que j’ai pris des cartons et que je n’ai pas joué. Cela relève donc des émotions individuelles et de la manière de communiquer.

« Ce n’est pas facile. C’est une Coupe du monde. Ce n’est pas un match comme les autres que l’on va disputer la semaine prochaine. C’est la Coupe du monde, et ça n’arrive que tous les quatre ans. C’est donc tout à fait normal. Je ne lui en veux pas, contrairement à ce que certains pourraient dire pour susciter la polémique. Je pense que si n’importe qui se trouvait dans cette situation, avec ce niveau de qualité et cette confiance, je vous le dis, ce serait extrêmement difficile à gérer. »