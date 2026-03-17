Pourquoi le Bayern Munich pourrait aligner son cinquième gardien contre l'Atalanta en Ligue des champions : Prescott, 16 ans, s'échauffe, ce qui pourrait constituer un record

Si Prescott venait à entrer sur le terrain, il deviendrait le plus jeune gardien de but de l'histoire de la Ligue des champions, battant le record de Maarten Vandevoordt, qui avait fait ses débuts avec Genk en 2019 à l'âge de 17 ans lors d'un match contre Naples (le record absolu, qui resterait inchangé, est détenu par Max Dowman d'Arsenal). Mais il y a une autre curiosité : s'ils devaient continuer à jouer après 23 heures (peut-être en prolongation ou aux tirs au but), selon la loi allemande sur la protection des mineurs, le club devra obtenir une autorisation spéciale pour que le jeune gardien du Bayern puisse continuer à jouer après cette heure, puisqu'il n'a encore que 16 ans.