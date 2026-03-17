Le Bayern Munich fait le point sur ses gardiens, Kompany cherche des yeux… et ne trouve personne. L'équipe allemande n'a aucun joueur disponible à ce poste pour le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre l'Atalanta, prévu le mercredi 18 mars. Elle a remporté le match aller 6-1 à Bergame et a déjà un pied en quarts de finale, mais il faut bien trouver quelqu'un pour garder les buts. Les quatre premiers étant indisponibles pour diverses raisons, en parcourant la liste, le premier gardien disponible pour le match est Leonard Prescott, né en 2009 et titulaire dans l'équipe U19 du Bayern depuis la blessure de Leon Klanac.
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Pourquoi le Bayern Munich pourrait aligner son cinquième gardien contre l'Atalanta en Ligue des champions : Prescott, 16 ans, s'échauffe, ce qui pourrait constituer un record
LES QUATRE GARDIENS INDISPONIBLES
Contre toute attente, à 16 ans, il pourrait faire ses débuts en Ligue des champions après avoir déjà été convoqué pour le match aller (ainsi que pour le dernier match de Bundesliga contre Leverkusen). Sa sélection, comme indiqué, est liée à l'indisponibilité des quatre premiers gardiens. Commençons : Manuel Neuer est forfait en raison d'une déchirure au mollet ; son remplaçant, Jonas Urbig, se remet d'une commotion cérébrale subie lors du match à Bergame il y a une semaine (il n'est pas exclu qu'il puisse être rétabli). Viennent ensuite le troisième gardien de l'équipe première, Sven Ulreich, définitivement forfait en raison d'une blessure musculaire aux adducteurs de la cuisse droite, et celui qui serait en théorie le titulaire de l'équipe junior, Leon Klanac, absent depuis décembre dernier en raison d'une grave blessure à la cuisse.
LE RECORD ET L'AUTORISATION SPÉCIALE
Si Prescott venait à entrer sur le terrain, il deviendrait le plus jeune gardien de but de l'histoire de la Ligue des champions, battant le record de Maarten Vandevoordt, qui avait fait ses débuts avec Genk en 2019 à l'âge de 17 ans lors d'un match contre Naples (le record absolu, qui resterait inchangé, est détenu par Max Dowman d'Arsenal). Mais il y a une autre curiosité : s'ils devaient continuer à jouer après 23 heures (peut-être en prolongation ou aux tirs au but), selon la loi allemande sur la protection des mineurs, le club devra obtenir une autorisation spéciale pour que le jeune gardien du Bayern puisse continuer à jouer après cette heure, puisqu'il n'a encore que 16 ans.