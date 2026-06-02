Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Lamine Yamal Spain 2024Getty Images
Mohamed Saeed

Traduit par

Pourquoi Lamine Yamal ne porte-t-il pas le maillot n°10 de l’Espagne ? Son coéquipier au FC Barcelone, Dani Olmo, répond aux spéculations évoquant des « problèmes en coulisses »

L. Yamal
Espagne
Coupe du monde
D. Olmo
Espagne

La star du FC Barcelone, Dani Olmo, a tenu à mettre fin aux rumeurs concernant d'éventuelles tensions au sein du camp espagnol après la publication des numéros de maillot pour la Coupe du monde 2026. Malgré son ascension fulgurante au rang de superstar mondiale, la jeune sensation Lamine Yamal ne portera pas le maillot emblématique n° 10 en Amérique du Nord cet été.

  • Olmo met fin à la polémique sur son numéro de maillot

    Alors que la Roja se prépare pour sa nouvelle quête de gloire mondiale, l’attribution des numéros de maillot a suscité un vif débat parmi les supporters et les médias. Beaucoup s’attendaient à ce que Yamal hérite du prestigieux numéro 10, mais ce maillot est resté à Olmo, tandis que l’ailier de 18 ans a choisi de conserver le numéro 19 qu’il portait en club.

    Olmo a rapidement précisé que cette décision avait été prise sans le moindre conflit interne, soulignant que la hiérarchie du vestiaire demeurait sereine. « Il n’y a aucun problème en coulisses, il n’y a pas de polémique autour du numéro 10. Ce ne sont que des rumeurs qui circulent à l’extérieur », a-t-il déclaré lors d’une récente conférence de presse.

    • Publicité
  • Spain v Serbia - International FriendlyGetty Images Sport

    Fidèle à une formule qui a fait ses preuves

    Pour Olmo, conserver le numéro 10 relève de la superstition et d’une préférence personnelle. Le meneur de jeu, déjà décisif lors de l’Euro 2024 remporté par l’Espagne, ne voit pas de raison de changer une formule qui gagne alors que l’équipe de Luis de la Fuente se prépare pour la Coupe du monde.

    « C’est un numéro que j’ai déjà porté, avec lequel nous avons gagné l’Euro. Je l’aime, alors pourquoi le changer alors que tout va bien ? », ajoute Olmo.

    Si le public voit souvent dans le 10 l’emblème de la star principale, la constance d’Olmo sous ce maillot en fait le candidat idéal pour perpétuer cet héritage, alors que la Roja vise une deuxième étoile sur son écusson.


  • Yamal, pièce maîtresse du système de numérotation non conventionnel

    Si la décision de Yamal de conserver le numéro 19 a fait couler beaucoup d’encre, il n’est pas le seul joueur concerné par une attribution de maillot inattendue. La sélection espagnole a officialisé une liste qui a déclenché de vives réactions sur les réseaux sociaux, notamment lorsque la Fédération a annoncé que le milieu de terrain Gavi héritait de l’emblématique maillot numéro 9.

    Traditionnellement réservé à des avant-postes redoutables comme Fernando Torres, ce numéro échoit désormais au combatif milieu du FC Barcelone.

    Ailleurs dans l’effectif, Pedri hérite du 20 et Ferran Torres du 7.

    Le choix de Yamal de conserver le 19 témoigne de son identité au FC Barcelone : il arborait ce numéro avant d’endosser, avec audace, le 10 laissé par Lionel Messi et ses illustres prédécesseurs au Camp Nou.

  • Spain v Serbia - International FriendlyGetty Images Sport

    Un coup de pouce pour la forme physique de la jeune star

    Au-delà des statistiques, des nouvelles encourageantes filtrent concernant la condition physique de Yamal. Le jeune joueur a manqué la fin du championnat national en raison d’une blessure, ce qui avait suscité des craintes quant à sa participation à 100 % pour le premier match du tournoi. Cependant, Olmo a apporté des précisions rassurantes sur la rééducation de son coéquipier.

    « Je le vois en forme. Il s'entraîne petit à petit dans le cadre de sa rééducation. Il fait de bons progrès et nous en sommes ravis », a indiqué Olmo.

    Les champions en titre peaufinent actuellement leur préparation et doivent affronter l’Irak en match amical ce jeudi ; Luis de la Fuente devrait en profiter pour faire tourner son effectif avant l’entame de la compétition.

Matchs Amicaux
Espagne crest
Espagne
ESP
Irak crest
Irak
IRQ
World Cup Qualification UEFA
Espagne crest
Espagne
ESP
Angleterre crest
Angleterre
ENG