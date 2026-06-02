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Pourquoi Lamine Yamal ne porte-t-il pas le maillot n°10 de l’Espagne ? Son coéquipier au FC Barcelone, Dani Olmo, répond aux spéculations évoquant des « problèmes en coulisses »
Olmo met fin à la polémique sur son numéro de maillot
Alors que la Roja se prépare pour sa nouvelle quête de gloire mondiale, l’attribution des numéros de maillot a suscité un vif débat parmi les supporters et les médias. Beaucoup s’attendaient à ce que Yamal hérite du prestigieux numéro 10, mais ce maillot est resté à Olmo, tandis que l’ailier de 18 ans a choisi de conserver le numéro 19 qu’il portait en club.
Olmo a rapidement précisé que cette décision avait été prise sans le moindre conflit interne, soulignant que la hiérarchie du vestiaire demeurait sereine. « Il n’y a aucun problème en coulisses, il n’y a pas de polémique autour du numéro 10. Ce ne sont que des rumeurs qui circulent à l’extérieur », a-t-il déclaré lors d’une récente conférence de presse.
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Fidèle à une formule qui a fait ses preuves
Pour Olmo, conserver le numéro 10 relève de la superstition et d’une préférence personnelle. Le meneur de jeu, déjà décisif lors de l’Euro 2024 remporté par l’Espagne, ne voit pas de raison de changer une formule qui gagne alors que l’équipe de Luis de la Fuente se prépare pour la Coupe du monde.
« C’est un numéro que j’ai déjà porté, avec lequel nous avons gagné l’Euro. Je l’aime, alors pourquoi le changer alors que tout va bien ? », ajoute Olmo.
Si le public voit souvent dans le 10 l’emblème de la star principale, la constance d’Olmo sous ce maillot en fait le candidat idéal pour perpétuer cet héritage, alors que la Roja vise une deuxième étoile sur son écusson.
Yamal, pièce maîtresse du système de numérotation non conventionnel
Si la décision de Yamal de conserver le numéro 19 a fait couler beaucoup d’encre, il n’est pas le seul joueur concerné par une attribution de maillot inattendue. La sélection espagnole a officialisé une liste qui a déclenché de vives réactions sur les réseaux sociaux, notamment lorsque la Fédération a annoncé que le milieu de terrain Gavi héritait de l’emblématique maillot numéro 9.
Traditionnellement réservé à des avant-postes redoutables comme Fernando Torres, ce numéro échoit désormais au combatif milieu du FC Barcelone.
Ailleurs dans l’effectif, Pedri hérite du 20 et Ferran Torres du 7.
Le choix de Yamal de conserver le 19 témoigne de son identité au FC Barcelone : il arborait ce numéro avant d’endosser, avec audace, le 10 laissé par Lionel Messi et ses illustres prédécesseurs au Camp Nou.
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Un coup de pouce pour la forme physique de la jeune star
Au-delà des statistiques, des nouvelles encourageantes filtrent concernant la condition physique de Yamal. Le jeune joueur a manqué la fin du championnat national en raison d’une blessure, ce qui avait suscité des craintes quant à sa participation à 100 % pour le premier match du tournoi. Cependant, Olmo a apporté des précisions rassurantes sur la rééducation de son coéquipier.
« Je le vois en forme. Il s'entraîne petit à petit dans le cadre de sa rééducation. Il fait de bons progrès et nous en sommes ravis », a indiqué Olmo.
Les champions en titre peaufinent actuellement leur préparation et doivent affronter l’Irak en match amical ce jeudi ; Luis de la Fuente devrait en profiter pour faire tourner son effectif avant l’entame de la compétition.