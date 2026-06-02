Alors que la Roja se prépare pour sa nouvelle quête de gloire mondiale, l’attribution des numéros de maillot a suscité un vif débat parmi les supporters et les médias. Beaucoup s’attendaient à ce que Yamal hérite du prestigieux numéro 10, mais ce maillot est resté à Olmo, tandis que l’ailier de 18 ans a choisi de conserver le numéro 19 qu’il portait en club.

Olmo a rapidement précisé que cette décision avait été prise sans le moindre conflit interne, soulignant que la hiérarchie du vestiaire demeurait sereine. « Il n’y a aucun problème en coulisses, il n’y a pas de polémique autour du numéro 10. Ce ne sont que des rumeurs qui circulent à l’extérieur », a-t-il déclaré lors d’une récente conférence de presse.