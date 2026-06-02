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Pourquoi Lamine Yamal ne porte-t-il pas le maillot n°10 de l’Espagne ? Son coéquipier au FC Barcelone, Dani Olmo, répond aux rumeurs évoquant des « problèmes en coulisses »
Olmo met fin à la polémique sur son numéro de maillot
Alors que la Roja se prépare pour sa nouvelle quête de gloire mondiale, l’attribution des numéros de maillot a suscité un vif débat parmi les supporters et les médias. Beaucoup s’attendaient à ce que Yamal hérite du prestigieux numéro 10, mais ce maillot est resté à Olmo, tandis que l’ailier de 18 ans a choisi de conserver le numéro 19 qu’il portait en club.
Olmo a rapidement précisé que cette décision avait été prise sans le moindre conflit interne, insistant sur l’harmonie qui règne dans le vestiaire. « Il n’y a aucun problème en coulisses, il n’y a pas de polémique autour du numéro 10. Ce ne sont que des rumeurs qui circulent à l’extérieur », a-t-il déclaré lors d’une récente conférence de presse.
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Fidèle à sa formule gagnante
Pour Olmo, conserver le numéro 10 relève avant tout de la superstition et d’une préférence personnelle. Le meneur de jeu a été l’un des artisans majeurs du sacre espagnol à l’Euro 2024, et il ne voit aucune raison de modifier une formule qui fonctionne alors que l’équipe de Luis de la Fuente se prépare pour la Coupe du monde.
« C’est un numéro que j’ai déjà porté, celui avec lequel nous avons remporté l’Euro. C’est un numéro que j’aime bien, alors pourquoi le changer alors que tout va bien ? », a ajouté Olmo.
Si les supporters voient souvent le 10 comme l’emblème de la star principale de l’équipe, la constance d’Olmo sous ce maillot en fait le candidat idéal pour perpétuer l’héritage du numéro, alors que l’Espagne vise une deuxième étoile sur son écusson.
Yamal, pièce maîtresse du système de numérotation non conventionnel
Si la décision de Yamal de conserver le numéro 19 a beaucoup fait réagir, il n’est pas le seul joueur concerné par une attribution de maillot surprenante. La sélection espagnole a officialisé une liste qui a provoqué de vives réactions sur les réseaux sociaux, notamment l’annonce que le milieu de terrain Gavi hérite de l’emblématique numéro 9.
Traditionnellement attribué à des avant-postes redoutables tels que Fernando Torres, ce numéro sera désormais endossé par le milieu de terrain combatif du FC Barcelone.
Par ailleurs, Pedri arborera le 20 et Ferran Torres le 7.
La décision de Yamal de conserver le numéro 19 s’inscrit dans la continuité de son identité au FC Barcelone : il arborait déjà ce dos avant de prendre le risque de suivre les traces de Lionel Messi en héritant du mythique numéro 10 au Camp Nou.
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Un coup de pouce pour la forme physique de la jeune star
Au-delà des chiffres relatifs aux maillots, des nouvelles encourageantes circulent concernant la condition physique de Yamal. Le jeune joueur a manqué la fin de la saison nationale en raison d’une blessure, ce qui avait fait craindre qu’il ne soit pas à 100 % pour le premier match du tournoi. Cependant, Olmo a donné des nouvelles rassurantes sur le processus de rééducation de son coéquipier.
« Je le vois en forme. Il s'entraîne petit à petit dans le cadre de sa rééducation. Il fait de bons progrès et nous en sommes ravis », a noté Olmo.
Les Espagnols peaufinent actuellement leur préparation et doivent affronter l’Irak ce jeudi en match amical, une rencontre lors de laquelle De la Fuente devrait procéder à plusieurs rotations dans son effectif avant l’entrée en lice dans la compétition.
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