Saibari a expliqué que son choix de porter le maillot floqué du numéro 34 constitue un hommage intime à son ami Abdelhak Nouri. En 2017, l’ancien milieu de terrain de l’Ajax s’était tragiquement effondré lors d’un match amical contre le Werder Brême, subissant des lésions cérébrales irréversibles qui ont brusquement interrompu sa carrière prometteuse.

Expliquant la charge émotionnelle derrière ce choix, Saibari a déclaré : « Il a survécu, mais il n’a plus été capable de se déplacer sans aide depuis lors. Je le soutiens en portant le numéro 34, c’était son dernier numéro. » Ce geste s’inscrit dans un hommage collectif que rendent plusieurs joueurs européens ayant adopté ce numéro pour perpétuer la mémoire de Nouri sur les terrains.



