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Pourquoi la star marocaine Ismael Saibari a opté pour le maillot floqué du numéro 34 au Bayern Munich
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Hommage à Abdelhak Nouri
Saibari a expliqué que son choix de porter le maillot floqué du numéro 34 constitue un hommage intime à son ami Abdelhak Nouri. En 2017, l’ancien milieu de terrain de l’Ajax s’était tragiquement effondré lors d’un match amical contre le Werder Brême, subissant des lésions cérébrales irréversibles qui ont brusquement interrompu sa carrière prometteuse.
Expliquant la charge émotionnelle derrière ce choix, Saibari a déclaré : « Il a survécu, mais il n’a plus été capable de se déplacer sans aide depuis lors. Je le soutiens en portant le numéro 34, c’était son dernier numéro. » Ce geste s’inscrit dans un hommage collectif que rendent plusieurs joueurs européens ayant adopté ce numéro pour perpétuer la mémoire de Nouri sur les terrains.
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Sur les traces du Bayern
Si le numéro 34 revêt une importance personnelle considérable pour Saibari, il est également chargé d’histoire dans les couloirs sacrés de la Sabener Strasse. Par le passé, ce sont principalement de jeunes talents qui portaient le maillot n° 34 au FC Bayern, s’en servant souvent comme tremplin avant d’accéder à des numéros plus traditionnels du onze de départ.
Parmi eux figurent Sandro Wagner (2007/08), Pierre-Emile Hojbjerg (2012-16), Marco Friedl (2016-18) et, plus récemment, Deniz Ofli (2025/26). Saibari, recrue de premier plan, est attendu directement dans le onze de départ de Vincent Kompany, ce qui confère à ce maillot une dimension nouvelle en Bundesliga.
De grandes attentes entourent le joueur recruté 50 millions d’euros.
La star marocaine arrive en Bavière au sommet de sa forme, après s’être illustré lors de la Coupe du monde en tant que meilleur buteur de son pays lors de l’édition 2026. Selon certaines informations, le montant du transfert s’élèverait à environ 50 millions d’euros, ce qui en ferait l’un des investissements les plus importants de l’histoire récente du club.
Le directeur sportif Christoph Freund a souligné le palmarès du joueur en déclarant : « Ismael Saibari a remporté trois fois de suite le titre de champion des Pays-Bas avec le PSV Eindhoven, il possède une expérience en Ligue des champions et démontre aujourd’hui à quel point il peut être précieux pour une équipe lors de la Coupe du monde, au plus haut niveau. Il est polyvalent, intense et audacieux dans son jeu, il possède cette soif de victoire que nous recherchons au FC Bayern, et sa menace offensive ainsi que sa mentalité vont dynamiser l’équipe. Les supporters viennent au stade pour voir des joueurs comme lui. »
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Kompany, pièce maîtresse du transfert vers Munich
Saibari ne manquait pas d’offres après son succès en Eredivisie, mais la perspective de travailler sous les ordres de l’actuel entraîneur du Bayern s’est avérée trop alléchante pour être refusée. À l’issue de sa visite médicale, l’attaquant s’est confié sur son transfert et sur l’attrait exercé par le géant allemand.
« Enfant, on rêve tous de signer pour un club comme le FC Bayern… C’est l’un des plus grands clubs au monde », a expliqué Saibari. « Le FC Bayern dispute chaque année les plus grands titres, comme la Ligue des champions, et je veux remporter un maximum de trophées ici. Le style de jeu du FC Bayern me convient parfaitement, je pourrai y exprimer ma propre vision du football, et je travaillerai dur chaque jour pour aider l’équipe. L’entraîneur Vincent Kompany a joué un rôle clé dans ma décision – j’ai hâte de travailler avec lui. »