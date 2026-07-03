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Argentina Cape Verde(C)Getty Images
Karim Malim

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Pourquoi la rencontre entre l’Argentine et le Cap-Vert est-elle considérée comme l’affiche la plus déséquilibrée des phases éliminatoires de la Coupe du monde ?

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Argentine vs Cap-Vert
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É.-U.

Messi face à Fozinia… Une confrontation inattendue dans ce Mondial.

Certains matchs sont attendus pour leurs grands noms, d’autres pour l’importance de la compétition, mais certaines rencontres s’imposent d’elles-mêmes parce qu’elles opposent deux univers totalement différents. C’est exactement ce que représente le match entre l’Argentine et le Cap-Vert en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

D’un côté, l’Argentine, triple championne du monde, alignera sa légende vivante Lionel Messi, toujours en quête de nouveaux exploits. 

De l’autre, une formation découvre pour la première fois les joies de la phase à élimination directe, après avoir défait tous les pronostics pour atteindre ce stade.

Au-delà d’un simple face-à-face, c’est un choc entre passé et présent, puissance établie et ambition démesurée, école historique et projet émergent. 

Beaucoup d’observateurs estiment ainsi que cette rencontre est l’un des duels les plus déséquilibrés de l’histoire des phases à élimination directe de la Coupe du monde, selon la BBC.

  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Messi se présente face au gardien devenu célèbre du jour au lendemain sur les terrains du monde entier.

    Cette Coupe du monde a donné naissance à de nombreuses histoires, mais peu sont aussi insolites que la confrontation très attendue entre Lionel Messi et le gardien cap-verdien Fozinha.

    Ce gardien chevronné de 40 ans était peu connu avant le coup d’envoi de la compétition, mais il s’est hissé en quelques semaines au rang des héros du tournoi grâce à une série d’arrêts exceptionnels, notamment face à l’Espagne, championne d’Europe en titre.

    Ironie du sort : devenu officiellement joueur libre après l’expiration de son contrat avec le club portugais de Chaves, pensionnaire de deuxième division, quelques jours seulement avant le match le plus important de l’histoire de sa sélection, il se retrouve désormais face à l’un des plus grands footballeurs de tous les temps.

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  • FBL-WC-2026-TRAINING-CPVAFP

    Le Cap-Vert… Un rêve qui a refusé de s'éteindre

    Avant le coup d’envoi de la compétition, aucun observateur ne donnait cher de la peau de la sélection cap-verdienne.

    Le tirage au sort l’avait en effet placée dans un groupe difficile, composé d’équipes au palmarès prestigieux, mais les joueurs des « Requins bleus » ont déjoué tous les pronostics.

    L’aventure a commencé par un match nul historique et sans but face à l’Espagne, un résultat que beaucoup ont considéré comme l’une des plus grandes surprises de la Coupe du monde. L’équipe a ensuite enchaîné les bonnes performances avec un match nul passionnant contre l’Uruguay (2-2), avant d’imposer également le match nul à l’Arabie saoudite, décrochant ainsi sa qualification pour les seizièmes de finale lors de sa toute première participation à la Coupe du monde.

    Un exploit qui n’est pas le fruit du hasard, mais le résultat d’années d’évolution progressive ayant propulsé la sélection du statut d’équipe méconnue à celui de concurrent respecté.

  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Un géant qui possède tout

    À l'inverse, l'Argentine aborde cette rencontre forte d'un héritage historique que peu d'autres sélections peuvent revendiquer.

    La sélection argentine a en effet pris part à la première édition de la Coupe du monde en 1930, atteignant la finale avant de s’incliner face à l’Uruguay.

    Depuis, les « Albicelestes » n’ont manqué qu’une seule phase finale (Mexique 1970) et se sont retirés des éditions disputées pendant la Seconde Guerre mondiale.

    Le premier sacre est intervenu en 1978, avec une victoire 3-1 face aux Pays-Bas, puis l’équipe a récidivé en 1986 sous la conduite de Diego Maradona, en battant l’Allemagne de l’Ouest 3-2.

    Le troisième sacre est intervenu lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, où l’Albiceleste a dominé la France aux tirs au but à l’issue d’une des plus grandes finales de l’histoire.

    Ses exploits ne s’arrêtent pas là : l’Argentine domine aussi la Copa América, avec 16 titres au compteur, et figure parmi les trois meilleures nations du classement FIFA depuis 2022.

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  • FBL-WC-2026-TRAINING-CPVAFP

    Un long parcours entamé il y a plusieurs années

    Si la présence du Cap-Vert en Coupe du monde peut surprendre, le projet a été lancé il y a plus de dix ans.

    La Fédération nationale de football a été fondée en 1982 et a adhéré à la FIFA en 1986, année où l’Argentine remportait son deuxième titre mondial.

    La sélection nationale a fait ses débuts dans les éliminatoires de la Coupe du monde en 2002, mais il lui a fallu plusieurs années pour émerger comme un prétendant crédible à la qualification.

    Elle a failli obtenir son billet pour le Mondial 2022 au Qatar, échouant de justesse face au Nigeria lors de l’ultime journée des qualifications.

    Le rêve s’est finalement concrétisé pour l’édition 2026 : les Cap-Verdiens ont terminé en tête de leur groupe devant le Cameroun, l’une des sélections africaines les plus aguerries en Coupe du monde, en ne concédant qu’une seule défaite en dix matchs.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-CPVAFP

    Un projet qui s’appuie sur les enfants de la diaspora

    L’essor du football cap-verdien s’explique principalement par la décision de l’entraîneur João de Deus en 2010 d’ouvrir les portes de la sélection aux joueurs d’origine cap-verdienne évoluant en Europe.

    Depuis, la sélection s’appuie majoritairement sur la diaspora : cinq Néerlandais, trois Français, trois Portugais, et seulement douze joueurs formés localement figurent dans l’effectif actuel.

    Malgré cette diversité, aucun membre de la sélection ne joue dans le championnat national, encore semi-professionnel, la quasi-totalité des joueurs évoluant en Europe.

    Parmi eux, Logan Costa, défenseur de Villarreal, est le seul à jouer dans l’un des cinq grands championnats européens, aux côtés d’autres noms tels que Kevin Pena, Sidney López Cabral et Wagner Pena.

  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    Un écart considérable en termes de capitalisation boursière

    Si les écarts historiques paraissent marqués, les données économiques les rendent encore plus évidents. La valeur marchande de l’équipe d’Argentine atteint environ 807,5 millions d’euros, ce qui la place au septième rang des sélections les plus chères de la Coupe du monde, tandis que celle du Cap-Vert n’excède pas 54,5 millions d’euros.

    Quand on compare les onze titulaires, l’écart se creuse encore : la valeur de l’équipe type argentine atteint environ 360 millions de livres sterling, tandis que celle de l’ensemble de l’équipe cap-verDIenne reste inférieure à 20 millions de livres sterling.

    Enzo Fernández est le joueur le plus cher de l’Albiceleste, tandis que Wagner Pena arrive en tête de la liste des Cap-Verdiens les plus cotés. La valeur marchande de cinq Argentins suffit même à dépasser la valeur totale de toute la sélection cap-verdienne.

    L’écart ne se limite pas au plan financier. Seize joueurs de la sélection argentine ont déjà remporté la Coupe du monde, et la plupart possèdent un palmarès impressionnant de titres nationaux et continentaux avec les plus grands clubs européens.

    Les joueurs cap-verdiens, eux, se sont illustrés principalement dans des championnats nationaux moins médiatisés, hormis quelques performances individuelles, à l’image du titre de champion du Portugal obtenu par Giovanni Cabral avec le Sporting Lisbonne ou celui de champion de Russie conquis par Kevin Pina avec Krasnodar. Reste que, comme le rappelle le tournoi en cours, l’histoire ne suffit pas toujours pour prédire le résultat d’un match.

  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    De colonie portugaise à la Coupe du monde

    Le contexte historique du Cap-Vert donne à cette épopée une résonance particulière. Archipel de dix îles éparpillées dans l’océan Atlantique, à quelque 450 kilomètres des côtes ouest-africaines, le pays a longtemps été sous tutelle portugaise.

    Restées sous domination portugaise pendant des siècles, elles ont constitué un centre majeur de la traite négrière avant d’accéder à l’indépendance en 1975. Avec ses quelque 530 000 habitants, l’archipel est le troisième plus petit État à atteindre la phase finale de la Coupe du monde, après Curaçao et l’Islande.

    Elle est toutefois devenue le plus petit pays de l’histoire à se qualifier pour les phases à élimination directe de la Coupe du monde, battant ainsi le record détenu par l’Irlande du Nord depuis 1958.

    À l’inverse, l’Argentine fait figure de géant. Le pays couvre près de 2,8 millions de kilomètres carrés, abrite plus de 46 millions d’habitants et affiche un PIB d’environ 683 milliards de dollars, contre seulement 3 milliards pour le Cap-Vert.

    Sur le papier, tous les indicateurs penchent en faveur de l’Argentine : palmarès, expérience, valeur marchande, qualité individuelle et profondeur de l’effectif. Un avantage écrasant avant même le coup d’envoi.

    Mais le football a souvent démontré qu’il ne se résumait pas à de simples calculs. Le Cap-Vert a atteint ce stade en déjouant tous les pronostics et en éliminant des sélections plus expérimentées et mieux dotées, prouvant qu’il n’était pas venu en touriste.

    Reste donc une question : les « Requins bleus » vont-ils poursuivre l’une des plus belles histoires de l’histoire de la Coupe du monde, ou Lionel Messi et ses coéquipiers vont-ils mettre fin à ce rêve et rappeler que, sur un terrain, c’est souvent l’histoire qui a le dernier mot quand le géant défie l’aventurier ?

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