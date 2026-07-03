Certains matchs sont attendus pour leurs grands noms, d’autres pour l’importance de la compétition, mais certaines rencontres s’imposent d’elles-mêmes parce qu’elles opposent deux univers totalement différents. C’est exactement ce que représente le match entre l’Argentine et le Cap-Vert en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

D’un côté, l’Argentine, triple championne du monde, alignera sa légende vivante Lionel Messi, toujours en quête de nouveaux exploits.

De l’autre, une formation découvre pour la première fois les joies de la phase à élimination directe, après avoir défait tous les pronostics pour atteindre ce stade.

Au-delà d’un simple face-à-face, c’est un choc entre passé et présent, puissance établie et ambition démesurée, école historique et projet émergent.

Beaucoup d’observateurs estiment ainsi que cette rencontre est l’un des duels les plus déséquilibrés de l’histoire des phases à élimination directe de la Coupe du monde, selon la BBC.