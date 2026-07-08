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Pourquoi la « nonchalance » de Michael Olise est un atout, selon l’ancien international français Patrice Evra, qui explique à l’ailier du Bayern Munich quelle est la facette « la plus difficile » de la vie d’une superstar
Une ascension fulgurante : de Reading à la Coupe du monde pour Olise
Olise aborde la compétition après une saison 2025-2026 époustouflante, au cours de laquelle il a inscrit 20 buts et délivré autant de passes décisives en 52 apparitions toutes compétitions confondues. Il a su transposer cette forme éclatante sur la scène internationale, en enchaînant les performances de haut vol aux côtés de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola.
À seulement 24 ans, il a déjà parcouru un long chemin en très peu de temps, puisqu’il évoluait encore à Reading, en Championship, en 2021. Son passage à Crystal Palace lui a servi de tremplin vers la Premier League, avant un transfert lucratif en Allemagne. Rien ne laisse présager que l’étoile de ce joueur va s’éteindre de sitôt.
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Pourquoi le caractère énigmatique d'Olise est perçu comme un atout
Le parcours d’Olise vers les sommets n’a été ni facile ni conventionnel, allant à contre-courant de nombreuses tendances. Interrogé sur son analyse de cette ascension remarquable, l’ancienne star de l’équipe de France Evra – s’exprimant en partenariat avec Stake – a déclaré à GOAL : « Je ne suis pas surpris par Michael Olise. Cela fait un moment déjà que j’adore le regarder jouer. Tout le monde voit son talent, mais ce que j’apprécie le plus, c’est sa maturité. Il ne semble jamais précipité. Il joue comme s’il avait tout le temps du monde, même quand le temps manque.
Certains y voient une décontraction excessive ; moi, j’y vois un contrôle serein. Les meilleurs joueurs font paraître le difficile simple.
« Il sait marquer, créer des occasions, combiner, conserver le ballon et se mettre au service de l’équipe. C’est rare. À 24 ans, ce n’est plus un gamin, mais il a encore un bel avenir devant lui. S’il conserve la même soif de réussite, la France disposera d’un joueur de premier plan pendant de nombreuses années. »
Devenir une superstar : comment Olise peut-il rester au top ?
La cote d’Olise a grimpé en flèche, au point qu’il serait désormais dans le viseur du Real Madrid. Selon certaines informations, Florentino Pérez serait prêt à débourser la somme record de 223 millions d’euros (191 millions de livres sterling / 255 millions de dollars) pour faire venir un nouveau « Galactico » au Santiago Bernabéu.
On peut évidemment se demander si un joueur vaut vraiment une telle somme. Si Olise survole actuellement les débats, l’histoire du football regorge d’exemples de stars ayant brillé intensément avant de s’éteindre aussi soudainement.
Interrogé sur la manière dont Olise pourrait éviter ce sort, Evra a ajouté : « Le plus difficile dans le football, ce n’est pas d’atteindre le sommet. Le plus difficile, c’est d’y rester. Le talent peut ouvrir la porte, mais ce sont vos habitudes qui déterminent si vous restez dans la pièce.
« Michael doit préserver ce qui le rend unique : garder la même équipe autour de lui, continuer à prendre du plaisir sur le terrain, continuer à travailler et ne pas se laisser trop influencer par le bruit ambiant. Chaque année, les défenseurs t’étudient davantage. Chaque année, les attentes augmentent. C’est là qu’on voit qui est sérieux.
« Pour l’instant, il ne semble pas jouer pour se mettre en avant. Il aime simplement le football. S’il préserve cette passion, reste humble et ne se croit jamais arrivé, il pourra demeurer au sommet pendant longtemps. »
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Coupe du monde et Ballon d’Or : des objectifs ambitieux pour Olise
Olise ne laisse rien transparaître du possible effet de la surexposition médiatique. Les pieds sur terre, il entend exploiter tout son potentiel pour atteindre la meilleure version de lui-même.
Un sacre en Coupe du monde marquerait un nouveau sommet dans sa carrière et lui offrirait, aux côtés de joueurs comme Kylian Mbappé ou l’attaquant anglais Harry Kane, une chance crédible de briguer le Ballon d’Or en cas de triomphe avec les Bleus.
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