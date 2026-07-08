La cote d’Olise a grimpé en flèche, au point qu’il serait désormais dans le viseur du Real Madrid. Selon certaines informations, Florentino Pérez serait prêt à débourser la somme record de 223 millions d’euros (191 millions de livres sterling / 255 millions de dollars) pour faire venir un nouveau « Galactico » au Santiago Bernabéu.

On peut évidemment se demander si un joueur vaut vraiment une telle somme. Si Olise survole actuellement les débats, l’histoire du football regorge d’exemples de stars ayant brillé intensément avant de s’éteindre aussi soudainement.

Interrogé sur la manière dont Olise pourrait éviter ce sort, Evra a ajouté : « Le plus difficile dans le football, ce n’est pas d’atteindre le sommet. Le plus difficile, c’est d’y rester. Le talent peut ouvrir la porte, mais ce sont vos habitudes qui déterminent si vous restez dans la pièce.

« Michael doit préserver ce qui le rend unique : garder la même équipe autour de lui, continuer à prendre du plaisir sur le terrain, continuer à travailler et ne pas se laisser trop influencer par le bruit ambiant. Chaque année, les défenseurs t’étudient davantage. Chaque année, les attentes augmentent. C’est là qu’on voit qui est sérieux.

« Pour l’instant, il ne semble pas jouer pour se mettre en avant. Il aime simplement le football. S’il préserve cette passion, reste humble et ne se croit jamais arrivé, il pourra demeurer au sommet pendant longtemps. »