Le club a officiellement annoncé le contretemps physique de l'attaquant le 12 août. À ce moment-là, le staff médical prévoyait un programme d'entraînement individualisé pour gérer sa récupération.

« Alexander Sorloth souffre d'une contracture musculaire, comme l'ont déterminé les services médicaux du club », a confirmé l'Atlético dans son communiqué. « L'attaquant norvégien s'entraînera individuellement et son évolution déterminera son retour au sein du groupe. »

Cependant, un mois plus tard, l'attaquant n'a toujours pas encore retrouvé les pelouses. Cette absence prolongée a contrarié les plans le concernant pour qu'il joue un rôle clé à la pointe de l'attaque de Simeone.