Getty Images Sport
Traduit par
Pourquoi la mystérieuse blessure d'Alexander Sorloth donne un sérieux casse-tête à l'entraîneur de l'Atlético de Madrid, Diego Simeone
Sorloth reste sur la touche après un mois d’absence
Selon Mundo Deportivo, Sorloth n’est toujours pas en mesure de s’entraîner sur le terrain à Majadahonda un mois après avoir souffert d’une contracture musculaire. L’international norvégien n’a pas encore repris l’entraînement collectif avec ses coéquipiers de l’Atlético. Cette blessure a déjà contraint l’attaquant à manquer les cinq premiers matches officiels des Colchoneros cette saison. Son absence prolongée crée un vide important en attaque pour l’entraîneur Simeone.
- Getty Images
Le communiqué médical souligne le retard dans le processus de rétablissement de l’attaquant
Le club a officiellement annoncé le contretemps physique de l'attaquant le 12 août. À ce moment-là, le staff médical prévoyait un programme d'entraînement individualisé pour gérer sa récupération.
« Alexander Sorloth souffre d'une contracture musculaire, comme l'ont déterminé les services médicaux du club », a confirmé l'Atlético dans son communiqué. « L'attaquant norvégien s'entraînera individuellement et son évolution déterminera son retour au sein du groupe. »
Cependant, un mois plus tard, l'attaquant n'a toujours pas encore retrouvé les pelouses. Cette absence prolongée a contrarié les plans le concernant pour qu'il joue un rôle clé à la pointe de l'attaque de Simeone.
Simeone contraint à un remaniement tactique permanent
L’absence de Sorloth a aggravé un important manque d’attaquants de métier au début de la saison. Julian Alvarez est arrivé tardivement après les spéculations sur un transfert durant l’été et une maladie, ne connaissant sa première titularisation que mercredi contre Liverpool à Anfield.
Pendant ce temps, la recrue du dernier jour du mercato Jonathan David est arrivée tardivement lors du mercato. Simeone a donc été contraint d’aligner Ademola Lookman hors de position en tant qu’avant-centre, tandis qu’Alex Baena et Kang-in Lee ont également dépanné en attaque.
Sorloth a été fortement annoncé sur le départ durant l’été, suscitant un vif intérêt de la Juventus ainsi que des demandes venues de Turquie. Cependant, l’Atlético a refusé de vendre son attaquant pour un montant inférieur à son évaluation complète de plus de 30 millions d’euros.
- GETTY
L’attaquant norvégien vise un retour à la compétition après la trêve
L’Atlético va désormais enchaîner une série éprouvante de trois matches en sept jours avant la prochaine trêve internationale. Les Colchoneros se déplacent sur la pelouse de la Real Sociedad dimanche, avant de recevoir Osasuna mercredi puis le rival, le Real Madrid, dans le derby dimanche prochain.
À moins que Sorloth ne fasse un retour spectaculaire à l’entraînement collectif au début de la semaine prochaine, il est pratiquement forfait pour ces rendez-vous clés. Une date de retour réaliste est désormais fixée au 10 octobre contre Alavés à Mendizorroza.
Simeone espère que la pause de trois semaines à venir laissera suffisamment de temps à l’avant-centre scandinave pour retrouver sa pleine forme. Le retour de Sorloth dans le groupe offrirait enfin à l’Atlético le point d’appui qui a manqué à son attaque.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles