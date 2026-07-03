Interrogé sur le niveau atteint par Kane et les facteurs qui y ont contribué, l’ancien attaquant des Three Lions Collymore – s’exprimant pour BetTOM – a confié à GOAL : « On pourrait dire que oui, mais Harry Kane dispute beaucoup de matchs avec l’Angleterre ; on ignore donc ce qu’il en serait s’il ne jouait pas, par exemple.

Je ne prétends pas qu’Ollie Watkins, Morgan Rogers ou même Jude Bellingham, s’ils étaient alignés en pointe, offriraient la même régularité devant le but. Mais on ne le sait tout simplement pas, et c’est l’une des choses qu’il faudra bien sûr découvrir lorsque Harry Kane raccrochera définitivement ses crampons en équipe d’Angleterre, car le vivier est vraiment vide si l’on considère les jeunes attaquants centraux prometteurs. Il n’y en a pas chez les U21, les U20 ou les U19 ; c’est donc un sujet de préoccupation auquel nous devrons faire face tôt ou tard.

« Concernant son rendement, quand vous inscrivez près de soixante buts en Bundesliga, vous arrivez à un tournoi avec une confiance qu’il n’avait pas, soyons honnêtes, lors de l’Euro. J’ai trouvé sa prestation décevante, sans doute accentuée par une ou deux petites blessures.

« Mais oui, je pense que Thomas Tuchel a dit l’autre jour : “L’Argentine compte sur Messi, la France compte sur [Kylian] Mbappé, alors pourquoi ne compterions-nous pas sur Harry Kane ?” Pourquoi est-ce une si mauvaise chose, un point si négatif ?

« Mais si l’on considère ce qu’il a apporté à l’équipe d’Angleterre depuis plusieurs années maintenant, il a toujours été présent et constant. Il a toujours voulu revêtir le maillot de l’Angleterre, et c’est ce qui compte le plus à une époque où il serait très facile de privilégier le club au détriment de la sélection, ce que font d’ailleurs de nombreux joueurs : beaucoup boudent les matchs amicaux, ne se présentant que pour les grands tournois.

Le plus important pour Harry Kane, c’est qu’il récolte ce qu’il mérite et qu’il soit récompensé à sa juste valeur pour avoir toujours été présent dans chaque sélection – Ligue des Nations, matchs amicaux, matchs de qualification, matchs de tournoi – et c’est pourquoi je pense qu’il est si important pour l’Angleterre.

« À certains moments, quand d’autres joueurs ont pu décliner une ou deux convocations, on se dit que Gareth Southgate a su créer une excellente ambiance au sein du groupe. D’autres entraîneurs arrivent, trouvent peut-être Thomas Tuchel un peu susceptible et se demandent : “Est-ce que j’ai vraiment envie de faire partie de tout ça ?” Harry Kane, quel que soit le sélectionneur, a toujours été constant, il a répondu présent et il a tenu ses promesses pour l’Angleterre.

Cette constance, cruciale et déterminante, fait de lui un capitaine et un buteur incontournable. »