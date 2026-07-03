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Pourquoi la métamorphose d'Harry Kane en un véritable Lionel Messi sous le maillot anglais est une excellente nouvelle : le recordman des buts, doté d'un mental que bien d'autres n'ont pas, en tire déjà les fruits
Le GOAT anglais : Kane, pièce maîtresse de l’équipe nationale
Depuis plusieurs mois, observateurs et supporters s’interrogeaient sur la capacité des hommes de Thomas Tuchel à surmonter une éventuelle blessure de leur capitaine emblématique. Pour l’instant, cette question reste théorique.
Après avoir trouvé le chemin des filets à 61 reprises en club la saison dernière, remportant ainsi son deuxième titre de champion de Bundesliga, Kane a déjà inscrit cinq buts lors de la compétition phare de la FIFA en Amérique du Nord.
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Soulier d’or de la Coupe du monde : Kane totalise cinq buts
Il a ouvert le tournoi par un doublé face à la Croatie, puis a frappé de nouveau, de façon spectaculaire, lors de la victoire étriquée de l’Angleterre contre la RD Congo en 16es de finale. Il a ensuite contribué à la victoire des Three Lions contre le Panama, portant son total de buts en sélection à 84, et la marque est toujours à la hausse.
Il est effrayant d'imaginer où en serait l'Angleterre sans son numéro 9, véritable machine à marquer, qui figure parmi les plus grands talents aux côtés de l'Argentin Messi, considéré comme le meilleur joueur de tous les temps. L'Argentine fait d'ailleurs partie de ces équipes dont le niveau global baisserait considérablement si un talent capable de changer le cours d'un match venait à manquer à l'appel.
Pourquoi Kane s'est mué en un véritable joueur à la Messi et comment il a atteint ce niveau d'excellence
Interrogé sur le niveau atteint par Kane et les facteurs qui y ont contribué, l’ancien attaquant des Three Lions Collymore – s’exprimant pour BetTOM – a confié à GOAL : « On pourrait dire que oui, mais Harry Kane dispute beaucoup de matchs avec l’Angleterre ; on ignore donc ce qu’il en serait s’il ne jouait pas, par exemple.
Je ne prétends pas qu’Ollie Watkins, Morgan Rogers ou même Jude Bellingham, s’ils étaient alignés en pointe, offriraient la même régularité devant le but. Mais on ne le sait tout simplement pas, et c’est l’une des choses qu’il faudra bien sûr découvrir lorsque Harry Kane raccrochera définitivement ses crampons en équipe d’Angleterre, car le vivier est vraiment vide si l’on considère les jeunes attaquants centraux prometteurs. Il n’y en a pas chez les U21, les U20 ou les U19 ; c’est donc un sujet de préoccupation auquel nous devrons faire face tôt ou tard.
« Concernant son rendement, quand vous inscrivez près de soixante buts en Bundesliga, vous arrivez à un tournoi avec une confiance qu’il n’avait pas, soyons honnêtes, lors de l’Euro. J’ai trouvé sa prestation décevante, sans doute accentuée par une ou deux petites blessures.
« Mais oui, je pense que Thomas Tuchel a dit l’autre jour : “L’Argentine compte sur Messi, la France compte sur [Kylian] Mbappé, alors pourquoi ne compterions-nous pas sur Harry Kane ?” Pourquoi est-ce une si mauvaise chose, un point si négatif ?
« Mais si l’on considère ce qu’il a apporté à l’équipe d’Angleterre depuis plusieurs années maintenant, il a toujours été présent et constant. Il a toujours voulu revêtir le maillot de l’Angleterre, et c’est ce qui compte le plus à une époque où il serait très facile de privilégier le club au détriment de la sélection, ce que font d’ailleurs de nombreux joueurs : beaucoup boudent les matchs amicaux, ne se présentant que pour les grands tournois.
Le plus important pour Harry Kane, c’est qu’il récolte ce qu’il mérite et qu’il soit récompensé à sa juste valeur pour avoir toujours été présent dans chaque sélection – Ligue des Nations, matchs amicaux, matchs de qualification, matchs de tournoi – et c’est pourquoi je pense qu’il est si important pour l’Angleterre.
« À certains moments, quand d’autres joueurs ont pu décliner une ou deux convocations, on se dit que Gareth Southgate a su créer une excellente ambiance au sein du groupe. D’autres entraîneurs arrivent, trouvent peut-être Thomas Tuchel un peu susceptible et se demandent : “Est-ce que j’ai vraiment envie de faire partie de tout ça ?” Harry Kane, quel que soit le sélectionneur, a toujours été constant, il a répondu présent et il a tenu ses promesses pour l’Angleterre.
Cette constance, cruciale et déterminante, fait de lui un capitaine et un buteur incontournable. »
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Calendrier de l'Angleterre : Kane et ses coéquipiers s'apprêtent à affronter le Mexique en huitièmes de finale
Kane, qui suit la voie tracée par Messi avec l’Argentine, championne du monde en titre, aspire à soulever le plus prestigieux des trophées cet été et à mettre fin à soixante ans d’une quête de titre épuisante pour des « Three Lions » éprouvés.
Les Three Lions, qui s’appuient une nouvelle fois sur leur meilleur buteur pour puiser l’inspiration, retrouveront la pelouse dimanche pour un huitième de finale piège face au Mexique, programmé en altitude dans l’écrin mythique du stade Azteca.
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