Pourquoi la Juventus se montre « réticente » à l’idée de recruter Robert Lewandowski, alors que l’attaquant s’apprête à quitter Barcelone en tant que joueur libre

L’arrivée éventuelle de Robert Lewandowski en Serie A cet été bute sur un obstacle de taille à l’Allianz Stadium. Alors que son agent, Pini Zahavi, a récemment intensifié ses démarches en se rendant en Italie pour rencontrer les grands clubs, l’accueil réservé par la Juventus aurait été nettement moins chaleureux que prévu. Selon le journaliste Gianluca Di Marzio, les Bianconeri se sont refroidis face au coût global de l’opération.

Sous contrat au Camp Nou jusqu’au 30 juin, le joueur de 37 ans pourrait donc se retrouver sur le marché des agents libres si aucune prolongation n’intervient. Son âge et ses exigences salariales élevées ont poussé les dirigeants turinois à la prudence : ils privilégient désormais la viabilité financière à long terme plutôt que des engagements coûteux pour des joueurs en fin de carrière, surtout quand il s’agit de stars internationales.