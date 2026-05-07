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Pourquoi la Juventus se montre « réticente » à l’idée de recruter Robert Lewandowski, alors que l’attaquant s’apprête à quitter Barcelone en tant que joueur libre
Les exigences financières bloquent le transfert à Turin
L’arrivée éventuelle de Robert Lewandowski en Serie A cet été bute sur un obstacle de taille à l’Allianz Stadium. Alors que son agent, Pini Zahavi, a récemment intensifié ses démarches en se rendant en Italie pour rencontrer les grands clubs, l’accueil réservé par la Juventus aurait été nettement moins chaleureux que prévu. Selon le journaliste Gianluca Di Marzio, les Bianconeri se sont refroidis face au coût global de l’opération.
Sous contrat au Camp Nou jusqu’au 30 juin, le joueur de 37 ans pourrait donc se retrouver sur le marché des agents libres si aucune prolongation n’intervient. Son âge et ses exigences salariales élevées ont poussé les dirigeants turinois à la prudence : ils privilégient désormais la viabilité financière à long terme plutôt que des engagements coûteux pour des joueurs en fin de carrière, surtout quand il s’agit de stars internationales.
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Lewandowski laisse-t-il entrevoir sa prochaine destination ?
Alors que la Juventus semble reculer, Robert Lewandowski garde le mystère sur son futur club. Interrogé lors d’un live caritatif pour la Cancer Fighters Foundation au sujet de l’intérêt des cadors italiens, l’avant-centre polonais a préféré lancer un teasing énigmatique : « Vous savez quoi… On en reparlera bientôt. »
Cette réponse énigmatique maintient l’AC Milan en alerte, le club rossonero étant désormais la meilleure alternative à la Juve pour l’attaquant si celui-ci décide de quitter l’Espagne. Malgré son âge, Lewandowski reste au sommet de sa forme, avec 18 buts en 42 apparitions sous le maillot du Barça cette saison.
L'impact de Vlahovic à la Juventus
Le désintérêt croissant de la Juventus pour Robert Lewandowski s’explique en partie par son dilemme interne au poste d’attaquant. Le club se trouve dans une impasse concernant l’avenir de Dusan Vlahovic, les négociations pour une prolongation de contrat à court terme étant au point mort. Si la Vieille Dame ne parvient pas à résoudre ce blocage financier avec sa star actuelle, convaincre la direction de recruter un avant-centre encore plus âgé et mieux rémunéré, comme l’international polonais, s’avérera complexe.
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La direction a écarté cette possibilité pour l’avenir.
Alors qu’il aborde les dernières années de sa carrière, Robert Lewandowski a fermement écarté l’idée de devenir entraîneur. L’attaquant du FC Barcelone a récemment évoqué ses projets d’après-carrière, expliquant qu’il ne souhaite pas s’exposer au stress du banc après avoir passé des décennies à affronter la pression des compétitions de haut niveau. « Le métier d’entraîneur est très difficile », a-t-il reconnu.
Refusant donc de passer sur le banc, le vétéran entend marquer de son empreinte les dernières pages de sa carrière. Reste à savoir s’il poursuivra l’aventure à Barcelone, où il se dirige vers un nouveau titre de champion d’Espagne, ou s’il rejoindra le San Siro sous les couleurs de l’AC Milan. Une chose est de plus en plus claire : un départ pour Turin s’éloigne, la Juventus privilégiant des profils plus jeunes et plus économiques.