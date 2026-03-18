La défaite face à la Fiorentina a été déterminante pour le licenciement de Davide Nicola à la tête de la Cremonese : la décision du club est intervenue à l'issue d'une période difficile pour l'équipe, durant laquelle les Grigiorossi ont enchaîné 15 matches sans victoire ; leur dernière victoire remonte au 7 décembre dernier contre Lecce. C'est pourquoi le club a estimé nécessaire de changer de cap pour éviter la relégation en Serie B, et pour redonner un nouvel élan à l'équipe, le choix s'est porté sur Marco Giampaolo, inactif depuis sa dernière expérience en Serie A sur le banc de Lecce la saison dernière.
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Pourquoi la Cremonese a choisi Giampaolo : le nouveau schéma tactique et le classement en zone de relégation
GIAMPAOLO À LA CRÉMONOISE, LES RAISONS
Giampaolo a signé avec la Cremonese un contrat valable jusqu'au 30 juin 2026, avec une prolongation automatique d'une saison supplémentaire en cas de maintien. Après des heures d'évaluation et après avoir étudié en détail plusieurs profils, le club a choisi de miser sur Giampaolo en raison de son expérience dans cette catégorie – il a entraîné pendant près de vingt ans en Serie A – avec l'idée de faire opérer un changement de mentalité au sein de toute l'équipe afin de tenter de retrouver l'enthousiasme en vue de la fin de saison. De plus, Giampaolo a également été choisi parce qu'il connaît bien le milieu, ayant déjà travaillé à la Cremonese en Serie C entre novembre 2014 et mai 2015.
LE CLASSEMENT DE LA CREMONESE
Le retour de Giampaolo en Serie A est prévu samedi 21 mars, lorsque la Cremonese affrontera Parme à 15 h pour tenter d'éviter une cinquième défaite consécutive. À neuf journées de la fin du championnat, l'équipe grigiorossa occupe l'avant-dernière place du classement, à trois points de la zone de maintien, et affiche la quatrième pire défense du championnat avec 44 buts encaissés (seules Vérone, Pise et Turin ont encaissé plus de buts). Attention au schéma tactique : l'année dernière, Giampaolo a sauvé Lecce en alternant le 4-3-3 et le 4-2-3-1 ; par le passé, le schéma le plus utilisé par l'entraîneur au cours de ses principales expériences a été le 4-3-1-2.