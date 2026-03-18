Pourquoi la Cremonese a choisi Giampaolo : le nouveau schéma tactique et le classement en zone de relégation

Giampaolo a signé avec la Cremonese un contrat valable jusqu'au 30 juin 2026, avec une prolongation automatique d'une saison supplémentaire en cas de maintien. Après des heures d'évaluation et après avoir étudié en détail plusieurs profils, le club a choisi de miser sur Giampaolo en raison de son expérience dans cette catégorie – il a entraîné pendant près de vingt ans en Serie A – avec l'idée de faire opérer un changement de mentalité au sein de toute l'équipe afin de tenter de retrouver l'enthousiasme en vue de la fin de saison. De plus, Giampaolo a également été choisi parce qu'il connaît bien le milieu, ayant déjà travaillé à la Cremonese en Serie C entre novembre 2014 et mai 2015.



