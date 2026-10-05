Pourquoi l’Italie doit battre la Turquie : de l’hypothèse des quarts de finale de la Ligue des nations au tirage au sort des groupes de qualification pour l’Euro en tant que tête de série

Le premier et le deuxième de chacun des quatre groupes se qualifient pour les quarts de finale de la Ligue des nations en mars. Celui qui termine à la troisième place a deux possibilités : les deux « moins bons » troisièmes jouent leur maintien en Ligue A, avec les deux « meilleurs » quatrièmes, contre les deuxièmes de la Série B, dans un barrage pour ne pas être relégués. Enfin, les deux « moins bons » quatrièmes descendent directement en Ligue B. Gagner aujourd’hui, sans une victoire de la Belgique en France, rendrait les matches de novembre intéressants dans l’optique d’une qualification pour les quarts de finale. Il faudrait alors prendre les trois points contre l’équipe de van Bommel, mais il sera temps d’y penser. Après trois journées, en attendant, nous sommes le « meilleur troisième ».



