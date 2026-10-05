Un match qui vaut bien plus que trois points. L’Italie joue ce soir à Bologne contre la Turquie son avenir en Ligue des nations et dans les qualifications pour le prochain Euro, prévu en 2028 en Grande-Bretagne. Après la défaite à domicile contre la Belgique, l’Italie s’est largement imposée à Bursa, 4-1 contre l’équipe de Montella, et a fait match nul à Paris contre la France de Zidane et du phénomène Olise, changeant une fin qui semblait écrite d’avance et recommençant à regarder l’avenir avec optimisme. À cet instant, l’Italie est troisième du groupe avec quatre points, à deux points de la Belgique et à trois de la France, une position qui laisse la porte ouverte à tous les scénarios.
Pourquoi l’Italie doit battre la Turquie : de l’hypothèse des quarts de finale de la Ligue des nations au tirage au sort des groupes de qualification pour l’Euro en tant que tête de série
LIGUE DES NATIONS : LES SCÉNARIOS
Le premier et le deuxième de chacun des quatre groupes se qualifient pour les quarts de finale de la Ligue des nations en mars. Celui qui termine à la troisième place a deux possibilités : les deux « moins bons » troisièmes jouent leur maintien en Ligue A, avec les deux « meilleurs » quatrièmes, contre les deuxièmes de la Série B, dans un barrage pour ne pas être relégués. Enfin, les deux « moins bons » quatrièmes descendent directement en Ligue B. Gagner aujourd’hui, sans une victoire de la Belgique en France, rendrait les matches de novembre intéressants dans l’optique d’une qualification pour les quarts de finale. Il faudrait alors prendre les trois points contre l’équipe de van Bommel, mais il sera temps d’y penser. Après trois journées, en attendant, nous sommes le « meilleur troisième ».
Tête de série lors des groupes de qualification pour l’Euro 2028
Mais il y a bien plus. Un succès contre la Turquie aujourd'hui donnerait à l'Italie la certitude mathématique de décrocher au moins la troisième place du groupe. Un objectif loin d'être anodin : les premières, deuxièmes et troisièmes de la Ligue A de la Ligue des nations seront aussi les 12 têtes de série lors du tirage au sort des qualifications pour l'Euro 2028 (le 6 décembre à Belfast). Pour se relancer, l'Italie ne peut pas se permettre de faux pas.
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