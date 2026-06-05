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Pourquoi l’image de Jack Grealish « en train de boire une pinte » est « plutôt rafraîchissante », alors qu’une légende d’Everton évoque ses espoirs de transfert et suggère un changement de poste pour le joueur écarté de Manchester City
Victime d’une blessure, Grealish a dû mettre un terme à sa saison et tirer un trait sur ses espoirs de Coupe du monde.
Tombeur dans la hiérarchie des titulaires de son club d’origine sous l’ère Pep Guardiola, l’ex-star d’Aston Villa, Jack Grealish, a rapidement cherché un nouveau défi dans le nord-ouest de l’Angleterre. David Moyes l’a accueilli à Everton à bras ouverts.
Il a d’ailleurs été couronné joueur du mois de Premier League en août grâce à un début de saison étincelant, ponctué d’une avalanche de passes décisives ; sa flamme, un temps vacillante, a été ravivée par un cadre lui offrant davantage de liberté.
Ses exploits avec les Toffees ont séduit, mais une fracture de stress au pied l’a contraint à l’arrêt dès mi-janvier. Alors que sa saison club s’achevait, ses espoirs de Coupe du monde s’évanouissaient aussi pour ce joueur comptant 39 sélections.
Privée de sa star pour le reste de la saison, l’Angleterre a dû se passer de lui pour la Coupe du monde. Si Grealish ne prendra donc pas la direction de l’Amérique du Nord avec les Three Lions, l’issue de l’été demeure incertaine. Everton, de son côté, souhaite naturellement transformer son prêt en contrat définitif.
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Everton parviendra-t-il à recruter Jack Grealish pour un montant inférieur à 50 millions de livres sterling ?
Interrogé sur un éventuel retour de Grealish, alors que City offre une seconde chance à ses joueurs sous la houlette d’Enzo Maresca, pressenti pour succéder à Guardiola, Reid – s’exprimant par l’intermédiaire de BUDDS, leader britannique des ventes aux enchères de souvenirs sportifs – a déclaré à GOAL : « Je pense qu’il est d’un tout autre calibre. J’adore sa personnalité. On lui reproche parfois de boire une pinte de temps en temps, mais, en toute honnêteté, je trouve cela plutôt rafraîchissant, car je suis de cette époque.
« Il apporte une vraie personnalité, et, surtout, il apporte beaucoup sur le terrain : il sait manier le ballon. Aujourd’hui, on parle de numéro 10 ; je pense qu’il s’en sortirait bien à ce poste. J’aimerais l’essayer là-bas. En résumé, si vous me demandez ce que je pense de Grealish, je suis un grand fan. Un grand fan. »
Si un changement de poste, peut-être dans l’axe, pourrait lui redonner du lustre, Reid reconnaît que le prix affiché par City – 50 millions de livres (67 millions de dollars) selon les termes du prêt – est élevé pour un joueur qui fêtera ses 31 ans en septembre. Il a ajouté : « Bien sûr. Si Manchester City envisage un changement et qu’il ne fait plus partie des plans, un accord est possible. En tant qu’Evertonien, j’aimerais que cela se fasse. »
Une affaire rondement menée : Ndiaye, Garner et Dewsbury-Hall ont brillé
Ces derniers temps, Everton a su tirer son épingle du jeu sur le marché des transferts, Iliman Ndiaye devenant rapidement un chouchou des supporters tout en apportant une touche de créativité. Concernant les efforts pour conserver l’international sénégalais au sein du club sur le long terme, Reid a déclaré : « Du point de vue d’Everton, j’aimerais qu’il reste. Il crée du jeu et inscrit des buts. Pour autant, le club doit maintenant recruter des partenaires capables de l’épauler.
« J’étais au match contre Manchester City cette saison : en première période, il était intenable. Il a créé plusieurs occasions, même si nous n’avons pas réussi à les convertir, ce qui atteste de son niveau. Il a été brillant. C’est un joueur de haut rang, et j’espère qu’Everton parviendra à le conserver. »
Kiernan Dewsbury-Hall, lui aussi, récolte de nombreux éloges. Interrogé sur ce milieu de terrain travailleur, recruté 29 millions de livres (39 millions de dollars) à Chelsea en 2025, et sur la reconnaissance qu’il reçoit auprès du grand public, Reid a ajouté : « C’est un bon joueur. Pour être honnête, le jeune [James] Garner aussi. Je pense que Garner a vraiment manqué de chance de ne pas aller à la Coupe du monde.
Je me souviens des deux matchs contre Forest où il était opposé à [Elliot] Anderson, un joueur de premier plan : James Garner s’en est bien sorti. Je suis un grand admirateur des deux. Évidemment, Everton doit encore progresser offensivement, mais Dewsbury-Hall et Garner sont assurément de bons footballeurs. »
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La Coupe du monde s’apprête à occuper le devant de la scène cet été.
Garner a déjà emboîté le pas à Grealish en intégrant la sélection senior d'Angleterre. Il n'a pas été retenu par Thomas Tuchel pour la Coupe du monde de cet été, mais il suivra le tournoi et encouragera son équipe à distance.
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