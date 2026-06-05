Tombeur dans la hiérarchie des titulaires de son club d’origine sous l’ère Pep Guardiola, l’ex-star d’Aston Villa, Jack Grealish, a rapidement cherché un nouveau défi dans le nord-ouest de l’Angleterre. David Moyes l’a accueilli à Everton à bras ouverts.

Il a d’ailleurs été couronné joueur du mois de Premier League en août grâce à un début de saison étincelant, ponctué d’une avalanche de passes décisives ; sa flamme, un temps vacillante, a été ravivée par un cadre lui offrant davantage de liberté.

Ses exploits avec les Toffees ont séduit, mais une fracture de stress au pied l’a contraint à l’arrêt dès mi-janvier. Alors que sa saison club s’achevait, ses espoirs de Coupe du monde s’évanouissaient aussi pour ce joueur comptant 39 sélections.

Privée de sa star pour le reste de la saison, l’Angleterre a dû se passer de lui pour la Coupe du monde. Si Grealish ne prendra donc pas la direction de l’Amérique du Nord avec les Three Lions, l’issue de l’été demeure incertaine. Everton, de son côté, souhaite naturellement transformer son prêt en contrat définitif.