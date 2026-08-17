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Pourquoi l’entraîneur de Manchester United Michael Carrick ne remportera JAMAIS la Premier League ou la Ligue des champions, alors que Jamie Carragher avance une théorie de « stardust »
Carragher s’interroge sur le « stardust » de Carrick
United a retrouvé sous Carrick une forme de sérénité qui lui faisait défaut depuis des années, mais Carragher n’est toujours pas convaincu que l’ancien international anglais soit la solution à long terme pour un club qui vise les plus grands trophées. L’icône de Liverpool estime que, si Carrick a réussi à « calmer le cirque » à Old Trafford, il lui manque les qualités intangibles nécessaires pour rivaliser avec des entraîneurs comme Pep Guardiola ou Carlo Ancelotti sur les plus grandes scènes.
Évoquant les perspectives à long terme du manager, Carragher a déclaré sur The Overlap : « Je ne dis pas que ça va mal tourner. Ce que Manchester United a eu ces six derniers mois, il lui faut encore 12 mois comme ça, sans être le cirque, sans être l’histoire du moment en permanence, et Carrick vous apporte ça.
« Mais a-t-il cette poussière d’étoiles pour gagner le plus grand trophée ? Et je pense qu’il faut d’abord retrouver une position solide pour redevenir un vrai club de Ligue des champions.
« Un joueur vous amène jusqu’à un certain niveau, puis il faut cette poussière d’étoiles. Personnellement, je ne pense tout simplement pas que Carrick ait cette poussière d’étoiles, en tant qu’entraîneur, pour gagner une Ligue des champions ou une Premier League. »
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Le pont vers un successeur de classe mondiale
Le récit autour du mandat de Carrick prend de plus en plus la forme de celui d’un stabilisateur plutôt que d’un visionnaire. Carragher estime que le rôle principal du technicien de 45 ans devrait être de ramener Manchester United à un niveau qui lui permette d’attirer un gagnant confirmé, plutôt que d’être l’homme qui remportera effectivement des titres.
Carragher a développé cette théorie en déclarant : « Je ne crois pas que Michael Carrick remportera le championnat ou la Ligue des champions avec Manchester United, mais il a fait du très bon travail. Il peut réaliser une bonne saison et mettre Manchester United en position d’aller chercher ensuite un entraîneur vainqueur de la Ligue des champions. »
Établir une nouvelle référence à Old Trafford
Si la mesure ultime du succès à Old Trafford restera toujours la conquête de trophées majeurs, Carragher insiste sur le fait que la priorité immédiate doit simplement être de consolider leur statut parmi l’élite européenne. En faisant disparaître l’examen médiatique incessant qui a miné le club ces dernières années, l’ancien défenseur de Liverpool estime que Carrick a posé les bases nécessaires pour enchaîner deux qualifications consécutives dans le top 4.
« Avec Carrick... il n’y a pas de cirque autour de United, a ajouté Carragher. Tout semble très calme. Il est arrivé, il a tout apaisé, il a obtenu la qualification pour la Ligue des champions. L’objectif de Manchester United la saison prochaine est de s’assurer d’être encore en Ligue des champions. »
Cependant, le consultant a averti qu’atteindre ce minimum ne devrait pas automatiquement garantir l’avenir à long terme de Carrick, soulignant que la stabilité sur le plan national ne fait que donner du temps au conseil d’administration pour procéder à une nomination réfléchie.
Carragher a ajouté : « Si United pouvait se qualifier de nouveau pour la Ligue des champions, cela ne veut pas nécessairement dire que Michael Carrick devrait rester. Mais vous voulez être dans une position... où vous pouvez peut-être garder Carrick, s’il a encore fait du bon travail, ou aller chercher cet entraîneur vainqueur de la Ligue des champions, ou cet entraîneur que vous pensez capable de vous faire passer au niveau supérieur. Il vous faut encore une autre saison en Ligue des champions. »
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« L’homme avant l’homme »
Le sentiment de Carragher est largement partagé par l'ancien partenaire de Michael Carrick au milieu de terrain, Paul Scholes, qui reconnaît que l'entraîneur actuel n'est peut-être qu'une figure de transition ouvrant la voie à un technicien plus établi.
« On dit presque qu'il est l'homme avant l'homme, celui qui doit tout calmer avant cet homme-là, a noté Scholes. Mais il en est capable. Carrick a un caractère très déterminé, il est calme, détendu, comme on l'a dit. Il a calmé le cirque. »
Pour l'instant, Manchester United reste pleinement concentré sur le maintien de cette harmonie retrouvée et sur l'obtention de la cruciale qualification pour la Ligue des champions, nécessaire pour finalement attirer de nouveau un entraîneur de classe mondiale à Old Trafford.
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