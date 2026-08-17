United a retrouvé sous Carrick une forme de sérénité qui lui faisait défaut depuis des années, mais Carragher n’est toujours pas convaincu que l’ancien international anglais soit la solution à long terme pour un club qui vise les plus grands trophées. L’icône de Liverpool estime que, si Carrick a réussi à « calmer le cirque » à Old Trafford, il lui manque les qualités intangibles nécessaires pour rivaliser avec des entraîneurs comme Pep Guardiola ou Carlo Ancelotti sur les plus grandes scènes.

Évoquant les perspectives à long terme du manager, Carragher a déclaré sur The Overlap : « Je ne dis pas que ça va mal tourner. Ce que Manchester United a eu ces six derniers mois, il lui faut encore 12 mois comme ça, sans être le cirque, sans être l’histoire du moment en permanence, et Carrick vous apporte ça.

« Mais a-t-il cette poussière d’étoiles pour gagner le plus grand trophée ? Et je pense qu’il faut d’abord retrouver une position solide pour redevenir un vrai club de Ligue des champions.

« Un joueur vous amène jusqu’à un certain niveau, puis il faut cette poussière d’étoiles. Personnellement, je ne pense tout simplement pas que Carrick ait cette poussière d’étoiles, en tant qu’entraîneur, pour gagner une Ligue des champions ou une Premier League. »