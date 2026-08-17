Manchester United a retrouvé une forme de sérénité sous Carrick, qui faisait défaut depuis des années, mais Carragher reste peu convaincu que l’ancien international anglais soit la solution à long terme pour un club qui vise les plus grands trophées. L’icône de Liverpool estime que, si Carrick a réussi à « calmer le cirque » à Old Trafford, il lui manque ces qualités intangibles nécessaires pour prendre le dessus sur des Pep Guardiola ou Carlo Ancelotti sur les plus grandes scènes.

Évoquant les perspectives à long terme de l’entraîneur, Carragher a déclaré sur The Overlap : « Je ne dis pas que ça va mal tourner. Ce que Manchester United a eu ces six derniers mois, il lui faut encore 12 mois de cela, sans être le cirque, sans être l’histoire du moment en permanence, et Carrick vous apporte ça.

« Mais a-t-il cette magie pour gagner le plus grand trophée ? Et je pense qu’il faut se retrouver dans une position solide, redevenir vraiment un club de Ligue des champions.

« Un joueur vous amène jusqu’à un certain niveau, puis il faut cette magie. Personnellement, je ne pense tout simplement pas que Carrick ait cette magie en tant qu’entraîneur pour gagner une Ligue des champions ou une Premier League. »