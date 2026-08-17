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Pourquoi l’entraîneur de Manchester United, Michael Carrick, ne gagnera JAMAIS la Premier League ou la Ligue des champions, alors que Jamie Carragher avance une théorie de « poudre d’étoiles »
Carragher s'interroge sur la « poussière d’étoiles » de Carrick
Manchester United a retrouvé une forme de sérénité sous Carrick, qui faisait défaut depuis des années, mais Carragher reste peu convaincu que l’ancien international anglais soit la solution à long terme pour un club qui vise les plus grands trophées. L’icône de Liverpool estime que, si Carrick a réussi à « calmer le cirque » à Old Trafford, il lui manque ces qualités intangibles nécessaires pour prendre le dessus sur des Pep Guardiola ou Carlo Ancelotti sur les plus grandes scènes.
Évoquant les perspectives à long terme de l’entraîneur, Carragher a déclaré sur The Overlap : « Je ne dis pas que ça va mal tourner. Ce que Manchester United a eu ces six derniers mois, il lui faut encore 12 mois de cela, sans être le cirque, sans être l’histoire du moment en permanence, et Carrick vous apporte ça.
« Mais a-t-il cette magie pour gagner le plus grand trophée ? Et je pense qu’il faut se retrouver dans une position solide, redevenir vraiment un club de Ligue des champions.
« Un joueur vous amène jusqu’à un certain niveau, puis il faut cette magie. Personnellement, je ne pense tout simplement pas que Carrick ait cette magie en tant qu’entraîneur pour gagner une Ligue des champions ou une Premier League. »
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Le pont vers un successeur de classe mondiale
Le récit autour du mandat de Carrick s’oriente de plus en plus vers celui d’un stabilisateur plutôt que d’un visionnaire. Carragher estime que le rôle principal du technicien de 45 ans doit être de ramener Manchester United à un niveau qui lui permette d’attirer un gagnant confirmé, plutôt que d’être l’homme qui remportera réellement des trophées.
Carragher a développé cette théorie en déclarant : « Je ne crois pas que Michael Carrick gagnera le championnat ou la Ligue des champions avec Manchester United, mais il a fait du très bon travail. Il peut réaliser une bonne saison et mettre Manchester United en position d’aller chercher un entraîneur vainqueur de la Ligue des champions. »
Établir une nouvelle base de référence à Old Trafford
Si le critère ultime du succès à Old Trafford restera toujours la conquête de trophées majeurs, Carragher insiste sur le fait que la priorité immédiate doit simplement être de consolider le statut du club parmi l’élite européenne. En faisant disparaître l’examen médiatique incessant qui a plombé le club ces dernières années, l’ancien défenseur de Liverpool estime que Carrick a posé les bases nécessaires pour enchaîner deux qualifications consécutives dans le top 4.
« Avec Carrick... il n’y a pas de cirque autour de United, a ajouté Carragher. Tout semble très calme. Il est arrivé, il a tout apaisé, il a obtenu la qualification pour la Ligue des champions. L’objectif de Manchester United la saison prochaine est de s’assurer d’être encore en Ligue des champions. »
Cependant, le consultant a averti qu’atteindre ce minimum ne devrait pas automatiquement garantir l’avenir à long terme de Carrick, soulignant que la stabilité sur le plan national ne fait que donner du temps à la direction pour procéder à une nomination réfléchie.
Carragher a ajouté : « Si United pouvait se qualifier à nouveau pour la Ligue des champions, cela ne veut pas forcément dire que Michael Carrick devrait rester. Mais vous voulez être dans une position... pour peut-être garder Carrick, s’il a encore fait du bon travail, ou aller chercher cet entraîneur vainqueur de la Ligue des champions, ou cet entraîneur que vous pensez capable de vous faire passer un cap. Il vous faut encore une saison en Ligue des champions. »
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L’homme avant l’homme
Le sentiment de Carragher est largement partagé par l'ancien partenaire de Carrick au milieu de terrain, Paul Scholes, qui reconnaît que l'entraîneur actuel n'est peut-être qu'une figure de transition ouvrant la voie à un technicien plus établi.
« Vous êtes presque en train de dire qu'il est l'homme avant l'homme, celui qui remet de l'ordre avant cet homme-là, a noté Scholes. Mais il en est capable. Carrick a un caractère très déterminé, il est discret, détendu, comme on l'a dit. Il a calmé le cirque. »
Pour l'instant, l'objectif de Manchester United reste clairement de préserver cette harmonie retrouvée et de décrocher la qualification cruciale pour la Ligue des champions nécessaire afin d'attirer à nouveau un entraîneur de classe mondiale à Old Trafford.
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