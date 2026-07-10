Pourquoi l’« arrogance » de Jude Bellingham est plus productive que celle de Mohamed Salah : une ancienne star de l’équipe d’Angleterre réagit aux critiques « risibles » adressées au joueur emblématique des Three Lions

Interrogé sur cette confiance inébranlable, illustrée par sa célèbre célébration « Who else ? » lors de l’Euro 2024, l’ancien milieu de terrain anglais Murphy – s’exprimant en partenariat avec BetWright, site de paris sur le football – a déclaré à GOAL : « C’est un footballeur exceptionnel, tant par son jeu complet que par ses qualités athlétiques, sa technique et sa condition physique. Il a tout pour lui, mais il possède aussi cette mentalité et cette confiance en soi exceptionnelles que l’on voit très rarement chez les jeunes joueurs au fil des années. Peut-être Stevie G, peut-être [Wayne] Rooney, Michael Owen… ce genre de joueurs-là.

Il le fait depuis des années, donc ce qu’il accomplit ne m’étonne pas. Même lors de l’Euro, quand l’équipe peinait, c’était toujours lui qui faisait la différence. J’ai vu des matchs où il était le seul à tenter de débloquer la situation : c’est lui qui a inscrit le retourné acrobatique et la tête décisive lors du premier match pour nous offrir la victoire.

« Il possède ce que très peu de joueurs ont : un équilibre parfait entre un talent exceptionnel, une mentalité incroyable et une confiance en soi inébranlable. J’ai trouvé ça bizarre, et je repense aux interviews que j’ai données quand on m’interrogeait sur la titularisation de Bellingham ou non, sur Rogers, etc. J’ai trouvé ça un peu risible. Non pas parce que Rogers n’est pas un joueur brillant, mais parce que Bellingham est d’un niveau supérieur et qu’il l’a prouvé dans les grands tournois.

Même hors du contexte international, débarquer à Madrid et réussir une telle saison relève de l’incroyable. Sa seule baisse de régime cette année est due à des blessures.

Quand il est en forme, il joue, peu importe le poste. Cette assurance, parfois perçue comme de l’arrogance, ne nuit jamais à son niveau de performance.

« D’ordinaire, on croise des joueurs qui se savent exceptionnels et le sont, mais qui, par moments, se la racontent en pensant que le système doit s’adapter à eux. Lui n’est pas de ceux-là. »