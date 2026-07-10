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Pourquoi l’« arrogance » de Jude Bellingham est plus productive que celle de Mohamed Salah : une ancienne star de l’équipe d’Angleterre réagit aux critiques « risibles » adressées au joueur emblématique des Three Lions
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Questions sur la sélection de Bellingham avant la Coupe du monde
Avant le coup d’envoi du tournoi nord-américain, le rôle de Bellingham dans les plans de conquête de titres de Thomas Tuchel faisait encore débat. Beaucoup estimaient que le milieu de terrain de 23 ans, pourtant omniprésent sur le terrain, devait céder sa place à Morgan Rogers dans la hiérarchie.
Certains ont même suggéré de l’écarter totalement, avant que des joueurs comme Phil Foden, Cole Palmer et Morgan Gibbs-White ne subissent le même sort. La situation rappelle une nouvelle fois que la forme est éphémère, mais que la classe, elle, demeure.
Quatre buts ont été inscrits par l’équipe lors de son parcours jusqu’aux quarts de finale de la Coupe du monde.
Titularisé dès l'entame de la nouvelle compétition internationale, Bellingham a immédiatement été le moteur de l'Angleterre, victorieuse 4-2 de la Croatie en ouverture. C'est lui qui a ensuite ouvert le score lors d'une rencontre accrochée face au Panama.
Alors que l’équipe avait besoin d’inspiration, Bellingham et le capitaine Harry Kane, auteur de nombreux records, ont répondu présent. Ils ont tous deux trouvé le chemin des filets lors d’une victoire palpitante en huitièmes de finale contre le Mexique, dans l’emblématique stade Azteca.
Il a inscrit un doublé éclair en première période, déclenchant de nouvelles scènes de liesse. Si son caractère a parfois été passé au crible, c’est avant tout son immense confiance en lui qui fait de ce natif de Birmingham une superstar mondiale.
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Qui d'autre ? Pourquoi la confiance de Bellingham est une bonne chose
Interrogé sur cette confiance inébranlable, illustrée par sa célèbre célébration « Who else ? » lors de l’Euro 2024, l’ancien milieu de terrain anglais Murphy – s’exprimant en partenariat avec BetWright, site de paris sur le football – a déclaré à GOAL : « C’est un footballeur exceptionnel, tant par son jeu complet que par ses qualités athlétiques, sa technique et sa condition physique. Il a tout pour lui, mais il possède aussi cette mentalité et cette confiance en soi exceptionnelles que l’on voit très rarement chez les jeunes joueurs au fil des années. Peut-être Stevie G, peut-être [Wayne] Rooney, Michael Owen… ce genre de joueurs-là.
Il le fait depuis des années, donc ce qu’il accomplit ne m’étonne pas. Même lors de l’Euro, quand l’équipe peinait, c’était toujours lui qui faisait la différence. J’ai vu des matchs où il était le seul à tenter de débloquer la situation : c’est lui qui a inscrit le retourné acrobatique et la tête décisive lors du premier match pour nous offrir la victoire.
« Il possède ce que très peu de joueurs ont : un équilibre parfait entre un talent exceptionnel, une mentalité incroyable et une confiance en soi inébranlable. J’ai trouvé ça bizarre, et je repense aux interviews que j’ai données quand on m’interrogeait sur la titularisation de Bellingham ou non, sur Rogers, etc. J’ai trouvé ça un peu risible. Non pas parce que Rogers n’est pas un joueur brillant, mais parce que Bellingham est d’un niveau supérieur et qu’il l’a prouvé dans les grands tournois.
Même hors du contexte international, débarquer à Madrid et réussir une telle saison relève de l’incroyable. Sa seule baisse de régime cette année est due à des blessures.
Quand il est en forme, il joue, peu importe le poste. Cette assurance, parfois perçue comme de l’arrogance, ne nuit jamais à son niveau de performance.
« D’ordinaire, on croise des joueurs qui se savent exceptionnels et le sont, mais qui, par moments, se la racontent en pensant que le système doit s’adapter à eux. Lui n’est pas de ceux-là. »
Pourquoi le profil de Bellingham diffère de celui de Salah, la légende de Liverpool
Interrogé sur ces qualités — les meilleurs milieux de terrain brouillant souvent la frontière entre confiance et arrogance —, Murphy a ajouté : « Cela ne va pas toujours de pair avec une éthique de travail irréprochable.
« Parmi les meilleurs joueurs de ces dernières années, on pouvait en regarder certains de haut et se dire : oui, il était incroyable, mais je ne l’ai jamais vu revenir en défense, faire le pressing ou fermer les espaces. Salah en est un bon exemple. Il ne se soucie pas particulièrement de la défense, mais cela n’a pas d’importance car il vous fait gagner tellement de matchs. Bellingham, lui, est les deux à la fois.
« Il est tout simplement incroyable. On voit qu’il prend du plaisir. Il a l’air capable de gagner des matchs à lui tout seul. C’est un joueur phénoménal. Ceux qui se sont demandé s’il devait jouer, voire ceux qui ont publié des articles suggérant qu’il devrait rester chez lui, devraient avoir honte et présenter des excuses publiques. »
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Coupe du monde 2026 : l'Angleterre défiera Erling Haaland et la Norvège à Miami.
Bellingham totalise quatre buts et une passe décisive lors de la Coupe du monde 2026. Sans lui, l’Angleterre ne se préparerait pas à défier Erling Haaland et la Norvège en quart de finale, samedi.
Pour espérer l’emporter sous la chaleur étouffante de Miami, une nouvelle performance de haut vol sera nécessaire. Le jeune prodige, déjà décisif dans les grands rendez-vous, rappelle qu’il serait périlleux de le sous-estimer.
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