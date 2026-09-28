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« Pourquoi l’a-t-on laissé partir ? » : Manchester United critiqué après la blessure de Bruno Fernandes, le capitaine jouant malgré la douleur avec le Portugal
Des questions se posent sur les décisions médicales à Old Trafford
L’état physique du capitaine de Manchester United, Fernandes, est devenu un sujet majeur de débat après les révélations selon lesquelles il traîne depuis quelque temps un problème physique « compliqué ».
Des informations indiquent que le maestro du milieu de terrain était gêné par ce problème depuis près de trois semaines avant de rejoindre la sélection nationale, n’ayant passé que de justesse les tests de condition physique pour disputer des matches à fort enjeu contre Manchester City et Fulham.
La décision de l’autoriser à partir en sélection est désormais remise en question tant par d’anciennes figures d’Old Trafford que par les supporters, alors que la blessure semble s’être aggravée pendant son absence du club.
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Les inquiétudes grandissent sur la manière dont la blessure de Fernandes a été gérée
L’ancien chef du recrutement de United, Mick Brown, a fait part de son incompréhension quant à la manière dont la situation a été gérée, laissant entendre que le club a peut-être sous-estimé la gravité du problème. Au micro de Football Insider, Brown s’est inquiété de l’absence de mesures préventives prises avant le début de la trêve.
« Ce qui est étrange pour moi, c’est qu’il s’agirait apparemment d’une blessure qu’il a contractée lorsqu’il était à Man United, donc dans ce cas, pourquoi a-t-il été autorisé à partir en sélection en premier lieu ? », a déclaré Brown.
« Comment Man United a-t-il pu passer à côté du fait qu’il était blessé ? Maintenant, s’il est parti jouer pour le Portugal et que cela a aggravé la situation, ils ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes, et c’est évidemment inquiétant. »
Jesus détaille les difficultés de Fernandes
Le sélectionneur du Portugal, Jorge Jesus, a clarifié la situation en confirmant qu’il avait dû se passer de son capitaine lors de la victoire 2-1 contre la Norvège afin d’éviter d’aggraver les dégâts. Le technicien expérimenté a révélé que Fernandes repoussait ses limites physiques malgré une gêne persistante. « Lors du match contre le pays de Galles, nous avons abordé la rencontre avec tous les joueurs disponibles, mais Bruno Fernandes est sorti avec un problème compliqué », a expliqué Jesus face aux médias.
Jesus a ajouté : « Bruno a dit qu’il souffrait de cette douleur depuis environ trois matches, et c’était l’un des facteurs qui l’ont empêché d’être à son niveau habituel contre le pays de Galles. C’est mon joueur, et je le connais bien. J’ai déjà parlé avec lui. Je préfère ne pas prendre de risque avec lui pour ce match et l’avoir prêt et en bonne condition physique pour le match contre le Danemark. »
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Un coup dur de taille pour l’équipe de Carrick
Le timing de la blessure ne pourrait pas être pire pour Manchester United, qui a connu un début de saison irrégulier. Fernandes est resté le point de repère de l’équipe sous Carrick, allant même jusqu’à inscrire un triplé crucial pour assurer une victoire 5-2 contre Ipswich. Toute période d’absence du capitaine laisserait un vide immense dans le secteur offensif.
Brown a souligné ce point, en notant que « si Bruno Fernandes a contracté une blessure, ce sera un énorme coup dur pour Manchester United. Tout le monde sait à quel point il a été important pour l’équipe, et s’ils doivent se passer de lui, cela aura un impact sur les résultats, donc ils espèrent que ce n’est pas trop grave. »
Manchester United doit affronter Tottenham le 10 octobre, et la course contre la montre est désormais lancée pour s’assurer que son joueur le plus créatif soit disponible pour ce rendez-vous crucial à domicile, à Old Trafford. Sans lui, Carrick serait contraint de repenser drastiquement son approche tactique pour l’un des plus grands matches de la saison.
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