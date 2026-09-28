L’état physique du capitaine de Manchester United, Fernandes, est devenu un sujet majeur de débat après les révélations selon lesquelles il traîne depuis quelque temps un problème physique « compliqué ».

Des informations indiquent que le maestro du milieu de terrain était gêné par ce problème depuis près de trois semaines avant de rejoindre la sélection nationale, n’ayant passé que de justesse les tests de condition physique pour disputer des matches à fort enjeu contre Manchester City et Fulham.

La décision de l’autoriser à partir en sélection est désormais remise en question tant par d’anciennes figures d’Old Trafford que par les supporters, alors que la blessure semble s’être aggravée pendant son absence du club.