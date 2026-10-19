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Pourquoi Khvicha Kvaratskhelia, recrue « de rêve », est hors de portée d’Arsenal : un ancien joueur du club fait un aveu sur le montant du transfert de l’ailier « hors du commun » du PSG
Arsenal a été associé à Vini Jr et à Barcola.
Après avoir savouré son titre de Premier League la saison dernière, une première depuis les légendaires « Invincibles » de 2003-04, le poids lourd du nord de Londres s’est attaché à identifier les secteurs de son effectif de stars à renforcer.
Des joueurs comme Ezri Konsa et Bruno Guimaraes ont été recrutés, étoffant la défense et le milieu de terrain de Mikel Arteta, tandis que le club s’est attaché les services de l’attaquant grec Christos Tzolis, réputé pour multiplier les courses, alors que Leandro Trossard et Gabriel Martinelli quittaient le club.
Arsenal a été fortement associé à l’international brésilien Vinicius Junior, avant que celui-ci ne signe un nouveau contrat au Real Madrid, tandis qu’un transfert de Bradley Barcola dans le nord de Londres a été évoqué avant qu’il ne rejoigne finalement Liverpool.
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Kvaratskhelia serait-il le rêve d’Arsenal ?
Interrogé sur la possibilité de faire de Kvaratskhelia le choix prioritaire pour occuper le côté gauche de l’attaque d’Arsenal, Grimandi, ancien joueur d’Arsenal, qui s’exprimait en partenariat avec Swiper Casino Canada, a déclaré à GOAL : « Ce joueur est à part. Il est à part parce qu’il est toujours bon dans les grands matches et, la saison dernière, plus la compétition approchait de son terme, meilleur il était.
« Son engagement est fantastique : il court, il défend et, quand il récupère le ballon dans le dernier tiers du terrain, il est très efficace. Pour moi, c’est un joueur à part.
« On dirait qu’il choisit ses matches parce qu’il n’en a pas joué beaucoup jusqu’ici cette saison, mais il sait qu’il veut être prêt pour le printemps et c’est son objectif. Il sait que les grands matches vont arriver.
« Il peut jouer dans n’importe quelle équipe en Europe. Bien sûr qu’il peut jouer à Arsenal. Pour moi, c’est l’un des meilleurs joueurs à son poste. »
Pourquoi la superstar du PSG a peu de chances de rejoindre Arsenal
Arsenal a peut-être mis fin aux discussions concernant Barcola après avoir appris qu’un autre champion d’Europe du PSG était valorisé à 123 millions de livres (164 millions de dollars). Arsenal s’est montré un peu plus dépensier ces derniers temps, mais le club n’a historiquement pas pour habitude de consacrer une part trop importante de son budget à une seule recrue de prestige.
Dans ces conditions, Kvaratskhelia, compte tenu du prix qu’il coûterait sur le marché des transferts, est-il un joueur qu’Arteta et son entourage devront se contenter d’admirer ? Interrogé à ce sujet, Grimandi, double champion de Premier League qui a disputé 169 matches avec Arsenal entre 1997 et 2002, a ajouté : « Je ne pense pas qu’ils le feront.
« Aujourd’hui, c’est compliqué quand un joueur évolue à Paris, parce qu’il touche un salaire énorme et qu’ils n’ont pas besoin d’argent. Il est donc assez difficile de recruter l’un de leurs meilleurs joueurs pour l’amener dans une autre équipe, sauf s’il y a un problème.
« Barcola n’était pas censé être titulaire cette saison, alors ils ont laissé la porte ouverte s’il veut partir. Mais Kvaratskhelia, ils ne le laisseront pas partir, parce qu’ils savent qu’au printemps, il sera l’un des joueurs les plus importants. »
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Calendrier d’Arsenal 2026-27 : Prochain match en déplacement au Bayern Munich
Alors que Tzolis soigne actuellement une blessure musculaire, Arsenal a de nouveau dû faire preuve d’inventivité dans ses choix de composition. Eberechi Eze a débuté sur le côté gauche lors du dernier match de Premier League contre Nottingham Forest, mais a vu Noni Madueke, entré à la pause, inscrire le but de la victoire dans cette rencontre.
Arteta devra trouver une autre solution avant le retour de la Ligue des champions en milieu de semaine, avec un défi de taille mercredi face à Harry Kane et au Bayern Munich. Arsenal aimerait disposer d’un ailier du profil de Kvaratskhelia pour se rendre à l’Allianz Arena, mais cette possibilité pourrait ne jamais se présenter.
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