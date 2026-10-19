Après avoir savouré son titre de Premier League la saison dernière, une première depuis les légendaires « Invincibles » de 2003-04, le poids lourd du nord de Londres s’est attaché à identifier les secteurs de son effectif de stars à renforcer.

Des joueurs comme Ezri Konsa et Bruno Guimaraes ont été recrutés, étoffant la défense et le milieu de terrain de Mikel Arteta, tandis que le club s’est attaché les services de l’attaquant grec Christos Tzolis, réputé pour multiplier les courses, alors que Leandro Trossard et Gabriel Martinelli quittaient le club.

Arsenal a été fortement associé à l’international brésilien Vinicius Junior, avant que celui-ci ne signe un nouveau contrat au Real Madrid, tandis qu’un transfert de Bradley Barcola dans le nord de Londres a été évoqué avant qu’il ne rejoigne finalement Liverpool.