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Pourquoi Keinan Davis, au profil similaire à Brian Brobbey, est passé « sous les radars » : Micah Richards explique l’absence de rumeurs de transfert en Premier League concernant l’ancien attaquant d’Aston Villa, aujourd’hui à l’Udinese
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Un joueur formé à Aston Villa a brillé lors de son prêt à Nottingham Forest
Originaire de Stevenage, Davis est passé par le centre de formation de Villa Park avant de disputer 87 matches pour le club qui lui a donné sa chance. Il a inscrit sept buts, sans jamais se montrer particulièrement prolifique.
Les supporters de Nottingham Forest se sont pris d’affection pour cet attaquant travailleur lors de son prêt en 2022, conclu par une montée en Premier League. Le City Ground a ainsi retrouvé l’élite. Davis a ensuite évolué à Watford la saison suivante.
Les occasions de jouer à Villa se faisant rares et les blessures devenant récurrentes, Davis a pris la direction de la Serie A à l’été 2023. Depuis, il a largement disparu des radars des suiveurs du football anglais.
Il a toutefois inscrit 10 buts dans l’élite italienne la saison dernière, ce qui lui a valu un nouveau contrat jusqu’en 2031. Il jouit désormais d’un statut de joueur culte auprès des fidèles supporters d’Udine.
Les performances de Davis en Serie A lui ont valu un nouveau contrat
Interrogé sur les performances de Davis et sur le fait qu’il ne reçoit peut-être pas la reconnaissance qu’elles méritent, Richards, qui s’essaie de nouveau au métier d’entraîneur dans le cadre du programme « Best Worst Team » de Specsavers, a confié à GOAL au sujet d’un homme qu’il connaît bien : « C’est un très bon joueur. Il sait vraiment conserver le ballon dos au but. Je me souviens avoir joué avec lui à l’entraînement. Je me disais : “Ce gars-là, comment peut-il être aussi fort ?” Il était si jeune, mais il utilisait si bien son corps. Et il a aussi un excellent pied gauche quand il pivote et frappe. »
« Parfois, c’est ce qui arrive quand on part en Italie, non ? Si vous ne jouez pas, sauf le respect que je dois à l’Italie, dans un très grand club, si vous ne jouez pas à l’AC Milan ou à la Juve, ou si vous ne disputez pas la Ligue des champions, vous passez un peu sous les radars, à moins de faire vous-même votre promotion. »
« Il allait forcément réussir. Je pense que ça l’a aidé là-bas parce que le jeu est un peu plus lent. Ça lui permet de toucher une fois de plus le ballon, alors que, parfois, quand on joue pour Aston Villa, on n’a pas ce temps-là. Je suis ravi pour lui parce que c’est aussi un gars formidable. Il a très bien réussi et je suis vraiment content pour lui. »
- Specsavers
Pourquoi Davis peine-t-il à susciter l’intérêt des clubs de Premier League ?
On pourrait être surpris que les clubs de Premier League en quête d'un attaquant ne se soient pas davantage intéressés à Davis, d'autant que l'international néerlandais Brobbey, qui possède des qualités similaires, reçoit de nombreux éloges à Sunderland.
Interrogé sur la possibilité que les précédents problèmes physiques de Davis expliquent ce manque d'intérêt, alors que le joueur de 28 ans possède manifestement les qualités physiques pour s'imposer dans l'élite anglaise, Richards a ajouté : « C'est incroyable. Son jeu dos au but est impressionnant. Je n'en revenais pas qu'il soit déjà capable de faire ça à l'époque, à un si jeune âge. Vous avez parlé de Brobbey, et j'aime aussi sa façon de conserver le ballon.
« Peut-être que ses antécédents de blessures jouent un rôle, parce que vous savez comment ça se passe aujourd'hui : tout est consigné dans d'immenses bases de données, n'est-ce pas ? Ce n'est pas seulement une question de talent. Et sur ce plan-là, oui, il obtiendrait un transfert. Mais il faut être disponible, surtout quand les clubs investissent aujourd'hui autant d'argent dans les joueurs. Il faut être disponible. Et j'espère qu'il pourra l'être, parce que c'est vraiment un excellent joueur. »
Richards travaille avec une équipe qui s’est inclinée 31-1 la saison dernière
Davis s’est littéralement battu pour atteindre le sommet. Avant d’être recruté par Villa, il est passé par Biggleswade United, club de Southern League. Ces expériences vécues à un jeune âge lui ont été précieuses au fil des années.
Richards fait maintenant une incursion dans le football hors des divisions professionnelles. Après avoir travaillé avec Warley FC la saison dernière, il s’est associé à Bollington United Sunday Blues pour la saison 2026-27. Le club basé dans le Cheshire a perdu tous les matches qu’il a disputés la saison dernière, dont une défaite restée tristement célèbre sur le score de 31-1.
Vainqueur de la Premier League, Richards puise dans son carnet d’adresses pour faire venir d’anciens internationaux, des spécialistes et de fortes personnalités afin de résoudre les principaux problèmes de l’équipe, des coups de pied arrêtés au sang-froid sous pression.
L’ancien international anglais savoure chaque instant de cette expérience. Une étude de Specsavers a révélé que 91 % des adultes au Royaume-Uni estiment que l’imprévisibilité et le caractère du football amateur font son attrait, tandis que 44 % affirment qu’il est source d’histoires drôles et de souvenirs. Interrogé sur ce qui rend le football à ce niveau si particulier à ses yeux, Richards a répondu : « C’est son authenticité. Se lever un dimanche matin, apprécier pleinement le fait que les gars sont probablement sortis la veille, mais qu’ils se lèvent quand même, qu’ils sont là, que les supporters viennent aussi. Et leur état d’esprit. J’adore ça.
« Du football amateur jusqu’au sommet de la pyramide, la Premier League, c’est l’amour du jeu qui compte. Et le football amateur, c’est là que tout commence pour tout le monde. Tout le monde commence en bas. J’adore ça. J’aime leur engagement. Et puis, dans le football, il faut prendre du plaisir, non ? Les gars, eux, en prennent certainement.
« Ce n’est pas tout, il y a aussi de bons joueurs. Et ils doivent être là semaine après semaine. Dans le Nord, la météo n’est pas terrible, n’est-ce pas ? Il pleut beaucoup, surtout en hiver ! Ça montre à quel point ils sont engagés. Je les adore. Et c’est pour ça qu’ils doivent être là.
« Ils méritent ça. Ils méritent qu’on braque les projecteurs sur eux. J’ai l’impression qu’on oublie parfois qu’il n’y a pas que les grandes divisions, la Premier League et tout le reste. Le football amateur, c’est là que ça se passe. Avoir le soutien de Specsavers et pouvoir leur donner cette visibilité, montrer à quoi ça ressemble… Ils bénéficient de tout ce dont dispose une grande équipe de Premier League : des préparateurs physiques, des conseils en nutrition, la venue d’anciens professionnels. Cela leur donne simplement confiance et visibilité, et c’est formidable. »
De quoi s’enthousiasmer dans tout le football anglais et en Europe
Richards suivra de près ce qui se passe à tous les échelons du football anglais cette saison, de la Premier League à la Stockport District Sunday Football League. Il surveillera aussi les performances de Davis en Italie, où l’Udinese connaît un début de saison difficile et occupe la dernière place de Serie A après 11 journées.
Suivez le parcours de Bollington United dans Specsavers’ Best Worst Team : saison 5, une série YouTube trépidante en huit épisodes qui retrace tous ses ratés sur coup de pied arrêté, ses erreurs défensives et ses éclairs de génie inattendus, tandis que le club se lance dans une saison pas comme les autres, avec un peu d’aide des experts. Recherchez Specsavers’ Best Worst Team sur YouTube pour suivre la série et découvrir comment Bolly s’en sort.
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