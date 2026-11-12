Davis s’est littéralement battu pour atteindre le sommet. Avant d’être recruté par Villa, il est passé par Biggleswade United, club de Southern League. Ces expériences vécues à un jeune âge lui ont été précieuses au fil des années.

Richards fait maintenant une incursion dans le football hors des divisions professionnelles. Après avoir travaillé avec Warley FC la saison dernière, il s’est associé à Bollington United Sunday Blues pour la saison 2026-27. Le club basé dans le Cheshire a perdu tous les matches qu’il a disputés la saison dernière, dont une défaite restée tristement célèbre sur le score de 31-1.

Vainqueur de la Premier League, Richards puise dans son carnet d’adresses pour faire venir d’anciens internationaux, des spécialistes et de fortes personnalités afin de résoudre les principaux problèmes de l’équipe, des coups de pied arrêtés au sang-froid sous pression.

L’ancien international anglais savoure chaque instant de cette expérience. Une étude de Specsavers a révélé que 91 % des adultes au Royaume-Uni estiment que l’imprévisibilité et le caractère du football amateur font son attrait, tandis que 44 % affirment qu’il est source d’histoires drôles et de souvenirs. Interrogé sur ce qui rend le football à ce niveau si particulier à ses yeux, Richards a répondu : « C’est son authenticité. Se lever un dimanche matin, apprécier pleinement le fait que les gars sont probablement sortis la veille, mais qu’ils se lèvent quand même, qu’ils sont là, que les supporters viennent aussi. Et leur état d’esprit. J’adore ça.

« Du football amateur jusqu’au sommet de la pyramide, la Premier League, c’est l’amour du jeu qui compte. Et le football amateur, c’est là que tout commence pour tout le monde. Tout le monde commence en bas. J’adore ça. J’aime leur engagement. Et puis, dans le football, il faut prendre du plaisir, non ? Les gars, eux, en prennent certainement.

« Ce n’est pas tout, il y a aussi de bons joueurs. Et ils doivent être là semaine après semaine. Dans le Nord, la météo n’est pas terrible, n’est-ce pas ? Il pleut beaucoup, surtout en hiver ! Ça montre à quel point ils sont engagés. Je les adore. Et c’est pour ça qu’ils doivent être là.

« Ils méritent ça. Ils méritent qu’on braque les projecteurs sur eux. J’ai l’impression qu’on oublie parfois qu’il n’y a pas que les grandes divisions, la Premier League et tout le reste. Le football amateur, c’est là que ça se passe. Avoir le soutien de Specsavers et pouvoir leur donner cette visibilité, montrer à quoi ça ressemble… Ils bénéficient de tout ce dont dispose une grande équipe de Premier League : des préparateurs physiques, des conseils en nutrition, la venue d’anciens professionnels. Cela leur donne simplement confiance et visibilité, et c’est formidable. »