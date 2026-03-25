Pourquoi Kai Havertz aime-t-il tant les ânes ? La star d'Arsenal se confie sur le lien fort qui l'unit à cet « animal merveilleux »

Son attachement à cet animal lui a même valu le surnom de « L'Âne » parmi certains de ses coéquipiers. Il fait aujourd’hui son retour en équipe nationale allemande pour la première fois depuis novembre 2024, après avoir surmonté une série de blessures qui ont tenu l’attaquant d’Arsenal à l’écart des terrains pendant une grande partie de la saison en cours.

De retour en pleine forme à l’approche de la Coupe du monde, il est impatient de mettre ses problèmes de blessures derrière lui, déclarant : « Pour moi personnellement, ce fut bien sûr une période très difficile que j’ai désormais derrière moi. Ça n’a pas été facile. Néanmoins, je suis bien sûr très heureux d’être de retour ici, d’être avec l’équipe. Les gars m’ont naturellement manqué, tout comme passer du temps ici, jouer à nouveau pour l’équipe nationale et chanter l’hymne. C’est pourquoi c’est bien sûr très spécial pour moi d’être de retour après tout ce temps. »

Malgré son absence de l’équipe, il a maintenu une communication constante avec le staff technique. Il compte désormais mettre à profit son expérience internationale pour guider une équipe qui compte plusieurs nouveaux venus, alors qu’elle se prépare pour la Coupe du monde.

« Je n’ai pas encore eu de discussion sur mon rôle. J’étais en contact régulier avec Julian. L’échange a toujours été là, toujours présent », a déclaré Havertz. « Je lui suis très reconnaissant d’avoir également cherché à me contacter. Mais je n’étais pas là pendant un an, et j’espère mener l’équipe par l’exemple, pour aider les garçons sur le terrain. Je me sens très à l’aise à tous les postes offensifs. Je suis un joueur polyvalent, j’ai évolué à de nombreux postes ces dernières années. Tout le monde sait que je ne suis pas un joueur bruyant qui fait des discours dans les vestiaires. Mais j’ai l’expérience au niveau international et je me lance le défi de mener l’équipe depuis le terrain lors de cette Coupe du monde. »