AFP
Traduit par
Pourquoi Kai Havertz aime-t-il tant les ânes ? La star d'Arsenal se confie sur le lien fort qui l'unit à cet « animal merveilleux »
Havertz interrogé sur ses loisirs en dehors du terrain
Si son talent sur le terrain est indéniable, Havertz est peut-être tout aussi connu pour son amour des ânes. L'ancien joueur de Chelsea a déjà vu sa passion atteindre de nouveaux sommets lorsqu'un refuge au Royaume-Uni a donné son nom à un ânon. Lors de sa dernière intervention médiatique, il a expliqué d'où lui venait cet amour profond pour ces animaux.
- AFP
Ânes et chiens : Havertz adore ses animaux
« Oui, cet amour a toujours été là. En particulier pour moi, en ce qui concerne les ânes », a expliqué Havertz. « Je ne sais pas comment ça s’est passé. D’une manière ou d’une autre, j’ai commencé dès mon plus jeune âge à développer ce genre d’affection. Les gars le savent aussi. Il y en a un ou deux qui en plaisantent. Pour moi personnellement, le bien-être animal en général est un sujet très, très important. J’adore les animaux. J’ai trois chiens à la maison. Nous avons des ânes en Allemagne. Et d’une manière générale, l’âne est un animal merveilleux. »
« L'Âne » fait son retour sur la scène internationale
Son attachement à cet animal lui a même valu le surnom de « L'Âne » parmi certains de ses coéquipiers. Il fait aujourd’hui son retour en équipe nationale allemande pour la première fois depuis novembre 2024, après avoir surmonté une série de blessures qui ont tenu l’attaquant d’Arsenal à l’écart des terrains pendant une grande partie de la saison en cours.
De retour en pleine forme à l’approche de la Coupe du monde, il est impatient de mettre ses problèmes de blessures derrière lui, déclarant : « Pour moi personnellement, ce fut bien sûr une période très difficile que j’ai désormais derrière moi. Ça n’a pas été facile. Néanmoins, je suis bien sûr très heureux d’être de retour ici, d’être avec l’équipe. Les gars m’ont naturellement manqué, tout comme passer du temps ici, jouer à nouveau pour l’équipe nationale et chanter l’hymne. C’est pourquoi c’est bien sûr très spécial pour moi d’être de retour après tout ce temps. »
Malgré son absence de l’équipe, il a maintenu une communication constante avec le staff technique. Il compte désormais mettre à profit son expérience internationale pour guider une équipe qui compte plusieurs nouveaux venus, alors qu’elle se prépare pour la Coupe du monde.
« Je n’ai pas encore eu de discussion sur mon rôle. J’étais en contact régulier avec Julian. L’échange a toujours été là, toujours présent », a déclaré Havertz. « Je lui suis très reconnaissant d’avoir également cherché à me contacter. Mais je n’étais pas là pendant un an, et j’espère mener l’équipe par l’exemple, pour aider les garçons sur le terrain. Je me sens très à l’aise à tous les postes offensifs. Je suis un joueur polyvalent, j’ai évolué à de nombreux postes ces dernières années. Tout le monde sait que je ne suis pas un joueur bruyant qui fait des discours dans les vestiaires. Mais j’ai l’expérience au niveau international et je me lance le défi de mener l’équipe depuis le terrain lors de cette Coupe du monde. »
- AFP
Regard sur Arsenal et l'avenir
Malgré les rumeurs incessantes qui entourent les grandes stars lors des trêves internationales, Havertz n’a pas tardé à mettre fin à toute spéculation concernant un départ de l’Emirates Stadium. Depuis son transfert à l’autre bout de Londres, l’international allemand est devenu un rouage essentiel du système de Mikel Arteta dans la course au titre de Premier League, et il insiste sur le fait qu’il n’a pas l’intention de changer d’air de sitôt.
« Je me sens complètement chez moi à Arsenal. Je vois mon avenir à Arsenal Londres », a déclaré Havertz, mettant fin à toutes les rumeurs de transfert. Pour l’instant, cependant, l’accent est mis sur la construction d’une bonne entente au sein du groupe national. « Je crois que l’esprit d’équipe est la pierre angulaire la plus importante de toutes. Je pense que nous sommes sur une très, très bonne voie à cet égard. Bien sûr, nous avons un ou deux nouveaux joueurs, mais ils n’ont pratiquement pas besoin de temps pour s’adapter. Je pense que nous allons profiter de cette semaine pour grandir ensemble. Je pense que c’est extrêmement important lors d’une Coupe du monde. »