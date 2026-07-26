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Pourquoi José Mourinho pourrait faire capoter le rêve d'Arsenal de recruter Vinicius Junior – alors que la position du patron du Real Madrid sur ce transfert vient d'être dévoilée
Mourinho s'oppose à la tentative de recrutement des Gunners
Mourinho a signifié à la direction du Real Madrid que Vinicius Junior n’était pas à vendre, malgré les rumeurs persistantes qui envoient l’ailier à Arsenal. Selon The Telegraph, le technicien portugais veut conserver son ossature d’équipe, avec Vinicius comme pièce maîtresse aux côtés de Kylian Mbappé et Jude Bellingham. Arsenal réfléchirait pourtant à une offre ambitieuse pour l’international brésilien. Mais Mourinho aurait clairement indiqué au club de ne pas céder ses joueurs majeurs afin de garantir la stabilité du groupe.
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Arteta a appelé à faire preuve de plus d'ambition
L'intérêt d'Arsenal pour Vinicius traduit la volonté de Mikel Arteta de mener une campagne estivale ambitieuse sur le marché des transferts, après la défaite en finale de la Ligue des champions la saison dernière. Après la perte face au Paris Saint-Germain en mai, Arteta avait prévenu : « Nous devrons être très ambitieux, très rapides et très malins. »
Pour l’instant, le club londonien n’a pas encore tenu ses promesses sur le marché des transferts. Il a certes recruté Christos Tzolis en provenance du Club de Bruges pour 34 millions de livres sterling et attiré le gardien Illan Meslier en transfert libre, mais il a également laissé filer Morgan Rogers, Chelsea remportant la course à sa signature. L’intérêt pour Vinicius confirme donc les ambitions d’Arsenal, même si conclure un tel accord s’annonce extrêmement complexe.
L'impasse contractuelle et la tension relationnelle alimentent les rumeurs de transfert.
L'avenir de Vinicius reste flou en raison de son contrat, qui expire en juin prochain. Les discussions sur une prolongation sont au point mort, principalement en raison des exigences financières du joueur. Selon certaines informations, Vinicius réclamerait un salaire proche de celui de Kylian Mbappé, une demande qui pourrait bouleverser la grille salariale du Bernabéu. Malgré tout, l’entraîneur portugais souhaite que le Brésilien reste à Madrid, même si des questions subsistent quant à leur relation après la dispute avec Gianluca Prestianni la saison dernière.
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Le Real et Arsenal sont confrontés à des choix décisifs.
Le Real Madrid devra décider dans les mois à venir comment gérer la situation contractuelle de Vinicius, afin d’éviter l’incertitude liée au fait qu’un joueur arrive en fin de contrat. La volonté de Mourinho de conserver l’attaquant devrait influencer ces discussions. De son côté, Arsenal devrait poursuivre sa recherche de renforts offensifs tout en se concentrant également sur les cessions de joueurs. Bien que l’intérêt du club pour Vinicius témoigne de son ambition, la position de Mourinho et les exigences financières en jeu rendent tout transfert extrêmement difficile.
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