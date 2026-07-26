Pourquoi José Mourinho pourrait faire capoter le rêve d'Arsenal de recruter Vinicius Junior – alors que la position du patron du Real Madrid sur ce transfert vient d'être dévoilée

L'intérêt d'Arsenal pour Vinicius traduit la volonté de Mikel Arteta de mener une campagne estivale ambitieuse sur le marché des transferts, après la défaite en finale de la Ligue des champions la saison dernière. Après la perte face au Paris Saint-Germain en mai, Arteta avait prévenu : « Nous devrons être très ambitieux, très rapides et très malins. »

Pour l’instant, le club londonien n’a pas encore tenu ses promesses sur le marché des transferts. Il a certes recruté Christos Tzolis en provenance du Club de Bruges pour 34 millions de livres sterling et attiré le gardien Illan Meslier en transfert libre, mais il a également laissé filer Morgan Rogers, Chelsea remportant la course à sa signature. L’intérêt pour Vinicius confirme donc les ambitions d’Arsenal, même si conclure un tel accord s’annonce extrêmement complexe.



