Pourquoi José Mourinho en veut tant à l'arbitre Anthony Taylor : le nouvel entraîneur du Real Madrid s'exprime sur le seul match qu'il souhaite voir rejoué

José Mourinho, déjà couronné au Portugal, en Angleterre, en Italie et en Espagne, vise à replacer le Real Madrid sur la trajectoire des succès. Lors de son premier mandat au Bernabéu (2010-2013), il avait offert au club la Liga et la Copa del Rey.

Ces succès lui ont laissé des souvenirs vivaces, mais interrogé sur la réussite dont il est le plus fier après 26 ans sur les bancs, le technicien a répondu : « J’en ai quelques-unes ! Quand nous avons remporté la Ligue des conférences à Rome, la ville est devenue folle.

« Je pense que nous avons offert à cette ville ce que les vainqueurs de la Ligue des champions ne parviennent pas à faire ailleurs. Rome est une ville où les gens sont vraiment, vraiment, vraiment passionnés par ce club. Un club géant animé d’une passion incroyable. Absolument incroyable.

« Certes, nous avons remporté la Ligue des conférences lors de sa première édition ; à l’époque, l’Europe ne lui accordait pas la même reconnaissance qu’aujourd’hui. Mais quand nous avons défilé autour du Colisée et du Circus Maximus, j’ai mesuré ce que nous avions offert à ces gens. »