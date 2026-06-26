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Pourquoi José Mourinho en veut tant à l'arbitre Anthony Taylor : le nouvel entraîneur du Real Madrid s'exprime sur le seul match qu'il souhaite voir rejoué
Mourinho devient le premier entraîneur à accomplir le triplé des trophées de l'UEFA.
Au cours d’un mandat mouvementé à la tête de l’AS Rome, géant de la Serie A, José Mourinho a mené les Giallorossi en finale de deux compétitions continentales consécutives. Les Romains ont d’abord remporté la Ligue des conférences 2022 aux dépens du Feyenoord néerlandais.
Ce succès a permis à Mourinho de devenir le premier entraîneur à réaliser le triplé UEFA, en remportant la Ligue des champions, la Coupe de l’UEFA/Ligue Europa et la Ligue des conférences. Il a également mis fin à onze ans d’attente sans titre majeur dans la capitale italienne. Il a toutefois dû essuyer une déception en subissant sa première défaite en finale européenne : Séville s’est imposé aux tirs au but à l’issue d’un match au cours duquel Mourinho a contesté la prestation de l’équipe d’arbitres issue de la Premier League.
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Le match que Mourinho aimerait le plus revoir
Bien que les protagonistes de cette rencontre explosive aient tour à tour tourné la page – Mourinho s’apprêtant même à revenir au Real Madrid pour un deuxième mandat au Santiago Bernabéu –, les émotions suscitées par ce jour demeurent vives.
Le technicien portugais l’admet lui-même. Interrogé par Adebayo Akinfenwa sur le podcast « Beast Mode On » au sujet du match qu’il aimerait rejouer, il a répondu sans hésiter : « Rome - Séville, la finale de la Ligue Europa. Sans Anthony Taylor ! »
L’ancien mentor de Chelsea, Manchester United et Tottenham a désigné Anfield, antre du géant de la Premier League Liverpool, comme le terrain adverse le plus hostile qu’il ait jamais affronté.
Il estime par ailleurs que le Real Madrid possède le meilleur vestiaire, citant Jude Bellingham, Kylian Mbappé et Vinícius Júnior, avec lesquels il s’apprête à retravailler après avoir signé un contrat de trois ans avec les Blancos.
Mourinho désigne sa plus grande réussite en tant qu'entraîneur
José Mourinho, déjà couronné au Portugal, en Angleterre, en Italie et en Espagne, vise à replacer le Real Madrid sur la trajectoire des succès. Lors de son premier mandat au Bernabéu (2010-2013), il avait offert au club la Liga et la Copa del Rey.
Ces succès lui ont laissé des souvenirs vivaces, mais interrogé sur la réussite dont il est le plus fier après 26 ans sur les bancs, le technicien a répondu : « J’en ai quelques-unes ! Quand nous avons remporté la Ligue des conférences à Rome, la ville est devenue folle.
« Je pense que nous avons offert à cette ville ce que les vainqueurs de la Ligue des champions ne parviennent pas à faire ailleurs. Rome est une ville où les gens sont vraiment, vraiment, vraiment passionnés par ce club. Un club géant animé d’une passion incroyable. Absolument incroyable.
« Certes, nous avons remporté la Ligue des conférences lors de sa première édition ; à l’époque, l’Europe ne lui accordait pas la même reconnaissance qu’aujourd’hui. Mais quand nous avons défilé autour du Colisée et du Circus Maximus, j’ai mesuré ce que nous avions offert à ces gens. »
Regardez l’épisode complet du podcast « Beast Mode On », qui accueille l’entraîneur José Mourinho en invité.
Retrouvez tous les épisodes du podcast « Beast Mode On » sur la chaîne YouTube officielle.
Les épisodes sont également disponibles en intégralité sur Spotify.
José Mourinho s’est exprimé dans le cadre du podcast « Beast Mode On », produit en partenariat avec Coca-Cola. Le projet « Jose vs Mourinho » y propose deux versions de l’entraîneur emblématique générées par intelligence artificielle, qui débattent chaque jour des thèmes de la Coupe du monde durant toute la phase finale.