Malgré l'atmosphère d'adieu qui règne, la saison a été entachée par des conflits internes. Carragher n'avait pas mâché ses mots lorsque l'attaquant avait exprimé sa frustration quant à son rôle sous les ordres d'Arne Slot, allant même jusqu'à qualifier son comportement de « honteux » lors d'une période particulièrement tendue en décembre.

Cependant, les derniers commentaires de Carragher reflètent un changement d'attitude, visant à célébrer la grandeur sportive du joueur plutôt qu'à s'attarder sur les récentes querelles, consolidant délibérément le statut de Salah parmi l'élite absolue du championnat en ajoutant : « Dans le panthéon des attaquants étrangers ayant excellé en Angleterre, seul Thierry Henry surpasse Salah en termes de rendement et de régularité. Si beaucoup vanteront les mérites de joueurs comme Cristiano Ronaldo, Eden Hazard, Gianfranco Zola, Dennis Bergkamp ou Eric Cantona, aucun d’entre eux n’a affiché des statistiques aussi impressionnantes avec une telle régularité, saison après saison, que l’Égyptien. »