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Pourquoi Jamie Carragher « ne souhaite pas » participer à la cérémonie d'adieu de Mohamed Salah à Anfield lors du dernier match à domicile de Liverpool
Un héritage légendaire à Anfield
Le monde du football est encore sous le choc après que Salah a annoncé lui-même la nouvelle mardi soir, confirmant qu'il quitterait le club à la fin de la saison 2025-2026. Son impact sur Merseyside est incontestable : à 33 ans, il occupe la troisième place du classement des meilleurs buteurs de l'histoire du club avec 255 buts. Son départ marquera la fin d'une époque qui a permis à Anfield de remporter tous les trophées majeurs. Dans une vidéo d'annonce émouvante, l'attaquant a admis son attachement profond à la ville après neuf ans de service.
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Carragher vise la gloire européenne pour ses adieux à Anfield
Alors que les supporters se préparent déjà à vivre une dernière journée riche en émotions contre Brentford suite à cette annonce, Jamie Carragher a une autre idée en tête quant à la manière dont le « roi égyptien » devrait faire ses adieux. Dans sa chronique pour *The Telegraph*, Carragher a expliqué sa position concernant ces adieux imminents. « J’ai toutefois une dernière confession à faire. Même si je rendrai hommage à sa carrière, je ne souhaite pas prendre part à une grande cérémonie d’adieu à Anfield après le dernier match de Premier League du club en mai », a écrit Carragher. « Tous les supporters de Liverpool ont en tête quelque chose de bien meilleur et de bien plus spectaculaire. Connaissant l’état d’esprit et l’esprit de compétition de Salah, il visera le plus beau des adieux possibles une semaine plus tard : mener son équipe à la victoire lors de la finale de la Ligue des champions à Budapest. Ne pariez pas contre un départ parfait. »
Dépasser les tensions récentes
Malgré l'atmosphère d'adieu qui règne, la saison a été entachée par des conflits internes. Carragher n'avait pas mâché ses mots lorsque l'attaquant avait exprimé sa frustration quant à son rôle sous les ordres d'Arne Slot, allant même jusqu'à qualifier son comportement de « honteux » lors d'une période particulièrement tendue en décembre.
Cependant, les derniers commentaires de Carragher reflètent un changement d'attitude, visant à célébrer la grandeur sportive du joueur plutôt qu'à s'attarder sur les récentes querelles, consolidant délibérément le statut de Salah parmi l'élite absolue du championnat en ajoutant : « Dans le panthéon des attaquants étrangers ayant excellé en Angleterre, seul Thierry Henry surpasse Salah en termes de rendement et de régularité. Si beaucoup vanteront les mérites de joueurs comme Cristiano Ronaldo, Eden Hazard, Gianfranco Zola, Dennis Bergkamp ou Eric Cantona, aucun d’entre eux n’a affiché des statistiques aussi impressionnantes avec une telle régularité, saison après saison, que l’Égyptien. »
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La course finale au titre
Maintenant que l'annonce a été rendue publique, l'attention se porte sur la question de savoir si Liverpool pourra offrir la fin de conte de fées qu'envisage Carragher, alors que l'équipe est toujours en lice tant pour la FA Cup que pour la Ligue des champions. Que Salah termine son parcours à Anfield ou à Budapest, sa place au panthéon des plus grands est assurée.