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« Pourquoi irait-il à Manchester United ? » - Cole Palmer retrouve le sourire à Chelsea dans une bataille amicale de buts et de passes décisives avec son proche ami Morgan Rogers, à 117 M€
Palmer retrouve son rythme après sa non-sélection pour la Coupe du monde
Palmer a vécu une saison 2025-2026 éprouvante, tant sur le plan de la forme que de la condition physique, avec des statistiques en net recul par rapport à sa première campagne à l’ouest de Londres, récompensée par le trophée de meilleur jeune joueur de l’année de la PFA.
Après avoir trouvé le chemin des filets à 25 reprises cette saison-là, le joueur de 24 ans, qui a savouré des sacres en Conference League et à la Coupe du monde des clubs de la FIFA avec Chelsea, n’a inscrit que 11 buts lors du dernier exercice. Il a ensuite été écarté de la sélection pour la Coupe du monde 2026.
Des questions se sont posées sur la possibilité pour ce supporter de Manchester United depuis l’enfance et pur produit du centre de formation de City de rentrer au bercail. Il a toutefois été rejoint dans la capitale anglaise par Rogers, l’ancien joueur d’Aston Villa ayant bouclé un transfert record de 117 millions de livres sterling (158 M$).
Rogers et Palmer ont rapidement trouvé le chemin des filets en ce début de saison 2026-2027, lors du départ parfait de Chelsea, et semblent prêts, aux côtés de l’attaquant brésilien Joao Pedro, à mener la course au titre en Premier League.
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Manchester United avait été lié à un transfert de Palmer
Interrogé sur la possibilité de voir Palmer passer encore plusieurs années à Stamford Bridge après avoir retrouvé son étincelle d’antan, l’ancien défenseur de Chelsea Huth, qui s’exprimait en association avec un casino en ligne proposant des jeux liés au sport, a déclaré à GOAL : « Pourquoi irait-il à Man U ? Je n’aurais de toute façon pas pensé qu’il irait à Man U.
« Les trois meilleurs joueurs offensifs de Chelsea ont vraiment fière allure, vraiment. Qu’ils soient amis ou non, évidemment, ça aide pour ces deux-là, c’est sûr. Mais c’est juste agréable de voir Palmer performant parce que vers la fin de la saison dernière, il avait du mal avec les blessures.
« Je sais qu’il aurait adoré aller à la Coupe du monde et montrer ce qu’il sait faire. Mais je pense qu’il était gêné par les blessures. Du point de vue de Chelsea, cela devrait en fait, on l’espère, bien tourner, parce qu’il aura eu six ou sept semaines de récupération, en s’assurant d’effectuer du travail supplémentaire.
« Et pour l’instant, nous n’en sommes qu’à deux matches, mais il a l’air brillant. Il a l’air affûté, énergique, il semble avoir retrouvé sa vitesse, au point de réellement laisser des joueurs sur place quand il commence à dribbler, ce qui, comme on a pu le voir en fin de saison dernière, était un peu freiné par ses blessures.
« Donc ça, c’est clairement un point positif, Palmer ayant eu six ou sept semaines de repos et ayant pu remettre de l’ordre dans sa tête au sujet de sa blessure, parce que s’il était allé à la Coupe du monde, cela se serait simplement éternisé et vous auriez alors ce joueur incroyablement talentueux qu’il faudrait en quelque sorte ménager tout au long de la saison. Pour l’instant, tout va bien. Il doit simplement éviter les blessures, ce qui est plus facile à dire qu’à faire.
« Mais les trois joueurs de devant m’enthousiasment vraiment, vraiment. J’aime beaucoup Joao Pedro parce qu’il a un peu de tout. Il a de la vitesse, il peut dribbler, il peut frapper, il va au contact, il gagne plus que sa part de duels aériens. C’est un cauchemar pour les défenseurs. Quand il prend un coup, il se relève et le rend en quelque sorte. C’est vraiment presque un numéro neuf à l’ancienne avec de vraies qualités et aussi un petit côté franc-tireur.
« Donc, c’est brillant de voir comment ces trois-là ont commencé. Rogers, évidemment, est arrivé aussi. J’en suis aussi un grand fan. Je n’aimerais pas être un défenseur face à ces trois-là. »
Palmer contre Rogers : qui signera le plus de buts et de passes décisives ?
Palmer compte deux buts et autant de passes décisives cette saison, tandis que Rogers a ouvert son compteur dans ces deux domaines. Deux meneurs de jeu talentueux auront à cœur de se surpasser l’un l’autre cette saison, avec une rivalité interne qui devrait profiter à la cause collective de Chelsea.
Interrogé sur cette bataille pour la suprématie créative, Huth a ajouté : « Ils vont vouloir plus de passes décisives, plus de buts que l’autre.
« Oui, ce genre de choses, c’est amical mais aussi, on veut avoir un petit avantage sur son pote, n’est-ce pas ? Donc j’espère que ça restera comme ça, compétitif sans déraper et sans que quelqu’un ne fasse pas la passe parce qu’il veut faire les gros titres.
« Mais pour le moment, ça a l’air super parce qu’ils gagnent. Encore une fois, les questions viendront quand ils ne gagneront pas. Tout est toujours formidable quand on gagne. C’est le meilleur trio offensif du championnat. Si Chelsea perd deux ou trois matches, les choses changeront automatiquement. Pour l’instant, c’est un bon début. Un début excitant, mais ce n’est encore que le deuxième match. »
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Calendrier de Chelsea 2026-27 : un déplacement difficile à Arsenal au programme ensuite
Chelsea a pris six points lors de ses rencontres de Premier League face à son voisin Fulham et à Brighton, qualifié pour la Conference League. Ils ont également écarté Luton pour atteindre le troisième tour de la Carabao Cup.
Xabi Alonso a connu un début de mandat de rêve à la tête des Blues, tout en ayant encore quelques lacunes défensives à corriger, et verra son équipe passer son plus grand test de la saison 2026-2027 dimanche, avec un déplacement à l'Emirates Stadium pour un choc très attendu contre le champion en titre Arsenal.
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