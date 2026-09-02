« Pourquoi irait-il à Manchester United ? » - Cole Palmer retrouve le sourire à Chelsea dans une bataille amicale de buts et de passes décisives avec son proche ami Morgan Rogers, à 117 M€

Interrogé sur la possibilité de voir Palmer passer encore plusieurs années à Stamford Bridge après avoir retrouvé son étincelle d’antan, l’ancien défenseur de Chelsea Huth, qui s’exprimait en association avec un casino en ligne proposant des jeux liés au sport, a déclaré à GOAL : « Pourquoi irait-il à Man U ? Je n’aurais de toute façon pas pensé qu’il irait à Man U.

« Les trois meilleurs joueurs offensifs de Chelsea ont vraiment fière allure, vraiment. Qu’ils soient amis ou non, évidemment, ça aide pour ces deux-là, c’est sûr. Mais c’est juste agréable de voir Palmer performant parce que vers la fin de la saison dernière, il avait du mal avec les blessures.

« Je sais qu’il aurait adoré aller à la Coupe du monde et montrer ce qu’il sait faire. Mais je pense qu’il était gêné par les blessures. Du point de vue de Chelsea, cela devrait en fait, on l’espère, bien tourner, parce qu’il aura eu six ou sept semaines de récupération, en s’assurant d’effectuer du travail supplémentaire.

« Et pour l’instant, nous n’en sommes qu’à deux matches, mais il a l’air brillant. Il a l’air affûté, énergique, il semble avoir retrouvé sa vitesse, au point de réellement laisser des joueurs sur place quand il commence à dribbler, ce qui, comme on a pu le voir en fin de saison dernière, était un peu freiné par ses blessures.

« Donc ça, c’est clairement un point positif, Palmer ayant eu six ou sept semaines de repos et ayant pu remettre de l’ordre dans sa tête au sujet de sa blessure, parce que s’il était allé à la Coupe du monde, cela se serait simplement éternisé et vous auriez alors ce joueur incroyablement talentueux qu’il faudrait en quelque sorte ménager tout au long de la saison. Pour l’instant, tout va bien. Il doit simplement éviter les blessures, ce qui est plus facile à dire qu’à faire.

« Mais les trois joueurs de devant m’enthousiasment vraiment, vraiment. J’aime beaucoup Joao Pedro parce qu’il a un peu de tout. Il a de la vitesse, il peut dribbler, il peut frapper, il va au contact, il gagne plus que sa part de duels aériens. C’est un cauchemar pour les défenseurs. Quand il prend un coup, il se relève et le rend en quelque sorte. C’est vraiment presque un numéro neuf à l’ancienne avec de vraies qualités et aussi un petit côté franc-tireur.

« Donc, c’est brillant de voir comment ces trois-là ont commencé. Rogers, évidemment, est arrivé aussi. J’en suis aussi un grand fan. Je n’aimerais pas être un défenseur face à ces trois-là. »