Le problème principal réside dans la nécessité pour Al Hilal d'améliorer sa sortie de balle depuis l'arrière, en particulier face à des adversaires qui s'appuient sur un pressing haut et une fermeture des espaces.

Et comme les deux défenseurs centraux ne disposent pas toujours de la capacité suffisante pour construire le jeu et adresser des passes longues précises vers le tiers offensif, Inzaghi semble recourir à Neves pour aider à contourner le pressing depuis des zones reculées.

Mais cette solution a un coût tactique évident : lorsque Neves redescend aux côtés des défenseurs, Al Hilal perd un joueur capable de contrôler le rythme du milieu de terrain et d'orienter le jeu depuis la profondeur. Il s'éloigne également des zones où il peut transmettre le ballon aux attaquants et créer des occasions avec davantage d'efficacité, car le Portugais ne possède pas seulement de la précision dans la passe : il sait aussi lire les espaces et déterminer le moment opportun pour faire passer le ballon de la phase de construction à l'attaque.

Il est vrai que Neves est capable d'adresser des ballons longs parfaitement calibrés vers le dernier tiers, même depuis des positions reculées, mais sa présence au poste de sentinelle lui offre des options plus larges, que ce soit par la passe verticale entre les lignes, le changement d'orientation du jeu, ou la réception du ballon sous pression pour réorganiser l'attaque.

Dès lors, le problème ne réside pas dans sa capacité à assumer les tâches défensives, mais dans l'excès de son utilisation loin de la zone qui lui permet d'avoir le plus grand impact possible.