Al Hilal possède l'un des meilleurs milieux de terrain capables de contrôler le rythme des rencontres et de créer des occasions grâce à des passes exceptionnelles. Paradoxalement, l'Italien Simone Inzaghi n'exploite pas le Portugais Ruben Neves à la hauteur de ses qualités, l'ayant utilisé dans des rôles et des positions variés, loin de son poste de prédilection de milieu défensif, celui qui pourrait lui offrir une influence bien plus grande dans la construction du jeu et dans la direction du système offensif du Zaïm.
Et même si Neves continue d'afficher un niveau remarquable depuis l'arrivée d'Inzaghi à la tête d'Al Hilal, la manière dont il est employé soulève des interrogations quant à la capacité de l'équipe à tirer profit de ses principales qualités. Au lieu de lui laisser la liberté de contrôler l'entrejeu et de distribuer les passes qui brisent les lignes adverses, le joueur se retrouve parfois en position reculée, comme s'il devait compenser les difficultés de construction depuis la défense, au détriment de sa capacité à faire la différence dans les zones les plus décisives.