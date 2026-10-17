Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Traduit par

Pourquoi Inzaghi est-il injuste envers Ruben Neves à Al Hilal ? Un joyau au mauvais endroit !

FEATURES
Al Hilal
Saudi Pro League
R. Neves
S. Inzaghi
Arabie saoudite
Portugal
Italie

L'entraîneur italien ne sait pas utiliser la star portugaise comme il le faudrait !

Al Hilal possède l'un des meilleurs milieux de terrain capables de contrôler le rythme des rencontres et de créer des occasions grâce à des passes exceptionnelles. Paradoxalement, l'Italien Simone Inzaghi n'exploite pas le Portugais Ruben Neves à la hauteur de ses qualités, l'ayant utilisé dans des rôles et des positions variés, loin de son poste de prédilection de milieu défensif, celui qui pourrait lui offrir une influence bien plus grande dans la construction du jeu et dans la direction du système offensif du Zaïm.

Et même si Neves continue d'afficher un niveau remarquable depuis l'arrivée d'Inzaghi à la tête d'Al Hilal, la manière dont il est employé soulève des interrogations quant à la capacité de l'équipe à tirer profit de ses principales qualités. Au lieu de lui laisser la liberté de contrôler l'entrejeu et de distribuer les passes qui brisent les lignes adverses, le joueur se retrouve parfois en position reculée, comme s'il devait compenser les difficultés de construction depuis la défense, au détriment de sa capacité à faire la différence dans les zones les plus décisives.

  • Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Neves dans l'arrière-garde : solution à un problème ou gâchis de son potentiel ?

    Le problème principal réside dans la nécessité pour Al Hilal d'améliorer sa sortie de balle depuis l'arrière, en particulier face à des adversaires qui s'appuient sur un pressing haut et une fermeture des espaces.

    Et comme les deux défenseurs centraux ne disposent pas toujours de la capacité suffisante pour construire le jeu et adresser des passes longues précises vers le tiers offensif, Inzaghi semble recourir à Neves pour aider à contourner le pressing depuis des zones reculées.

    Mais cette solution a un coût tactique évident : lorsque Neves redescend aux côtés des défenseurs, Al Hilal perd un joueur capable de contrôler le rythme du milieu de terrain et d'orienter le jeu depuis la profondeur. Il s'éloigne également des zones où il peut transmettre le ballon aux attaquants et créer des occasions avec davantage d'efficacité, car le Portugais ne possède pas seulement de la précision dans la passe : il sait aussi lire les espaces et déterminer le moment opportun pour faire passer le ballon de la phase de construction à l'attaque.

    Il est vrai que Neves est capable d'adresser des ballons longs parfaitement calibrés vers le dernier tiers, même depuis des positions reculées, mais sa présence au poste de sentinelle lui offre des options plus larges, que ce soit par la passe verticale entre les lignes, le changement d'orientation du jeu, ou la réception du ballon sous pression pour réorganiser l'attaque.

    Dès lors, le problème ne réside pas dans sa capacité à assumer les tâches défensives, mais dans l'excès de son utilisation loin de la zone qui lui permet d'avoir le plus grand impact possible.

  • Les chiffres de Neves révèlent le paradoxe

    Plus impressionnant encore, Neves poursuit sa production offensive malgré ces rôles changeants, après avoir inscrit 7 buts et délivré 4 passes décisives en 11 matches toutes compétitions confondues cette saison, soit un total de 11 contributions décisives.

    Ce sont des chiffres remarquables pour un milieu de terrain, qui révèlent sa capacité à se projeter dans les zones de danger et à faire la différence, même lorsqu'il n'occupe pas toujours le poste qui correspond pleinement à ses qualités.

    La saison dernière, Neves avait également affiché des statistiques solides, avec une participation à 22 buts en 43 matches toutes compétitions confondues, confirmant que son influence ne se limite pas à la récupération du ballon ou à l'organisation du jeu, mais s'étend aussi à la finition et à la création d'occasions.

    Ce bilan rend légitime la question de savoir si Al Hilal exploite réellement l'ensemble de ses qualités, ou s'il s'appuie sur lui pour plus d'une mission au détriment de son poste de prédilection.

    À lire aussi : Crise ou solution ? Saoud et Salem, un « casse-tête » annoncé pour Jorge Jesus !

  • Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Enzaghi a-t-il besoin de remettre Ruben Neves à son poste naturel ?

    Cela ne signifie pas pour autant qu'aligner Neves dans l'arrière-garde soit une erreur dans tous les cas, car cela peut constituer une solution adaptée face à certains adversaires, en particulier lorsque Al Hilal a besoin d'un joueur capable de transmettre le ballon sous pression.

    Mais transformer ce rôle en option récurrente risque de limiter la capacité de l'équipe à contrôler le milieu de terrain, et de rendre Neves responsable de palier les problèmes de construction au lieu de l'employer à créer la supériorité numérique et technique dans les zones avancées.

    Inzaghi doit trouver un meilleur équilibre entre la qualité de la construction depuis l'arrière et l'influence de Neves au milieu, soit en le repositionnant davantage à la récupération, soit en offrant d'autres solutions permettant aux défenseurs d'amorcer les attaques sans attirer en permanence le Portugais vers l'arrière-garde. Car la présence de Neves à son poste naturel pourrait donner à Al Hilal une plus grande capacité à casser les blocs défensifs et à contrôler le rythme, tout en tirant profit de ses passes verticales et de son aptitude à créer des occasions.

    On ne peut donc pas affirmer qu'Inzaghi ne tire pas profit de Neves, puisque les chiffres désignent un joueur qui apporte énormément à Al Hilal. Mais la véritable question est de savoir si l'entraîneur en extrait le maximum.

    Neves n'est pas seulement un joueur capable de faire ressortir le ballon de derrière, c'est un pivot capable de contrôler le match et de faire la différence depuis la profondeur. Et si Inzaghi parvient à mieux l'utiliser, le Portugais pourrait devenir une arme encore plus dangereuse dans le dispositif d'Al Hilal, au lieu de voir une partie de ses qualités dilapidée à résoudre les problèmes de construction défensive.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Prochains matchs
HIL

HIL

Saudi Pro League

19 oct. 2026

ALH

ALH