Kane a fait savoir qu’il n’était pas encore prêt à entamer des discussions sur une prolongation de contrat avec le Bayern. L’ancien Spurs a conclu sa saison nationale en soulevant la DFB-Pokal à Berlin, mais il a décidé de repousser les négociations à après la prochaine Coupe du monde.

Si les supporters bavarois espèrent voir le joueur de 32 ans s’engager à long terme, l’ancien Spurs garde son calme. La saison domestique étant désormais terminée, l’attaquant se consacre pleinement à ses obligations internationales et à la quête d’un titre majeur avec l’Angleterre avant de revenir à la table des négociations en Bavière.