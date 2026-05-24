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Pourquoi Harry Kane repousse-t-il toujours la prolongation de son contrat avec le Bayern Munich après une saison à 61 buts ?
L'attaquant met actuellement en pause les discussions concernant sa prolongation de contrat.
Kane a fait savoir qu’il n’était pas encore prêt à entamer des discussions sur une prolongation de contrat avec le Bayern. L’ancien Spurs a conclu sa saison nationale en soulevant la DFB-Pokal à Berlin, mais il a décidé de repousser les négociations à après la prochaine Coupe du monde.
Si les supporters bavarois espèrent voir le joueur de 32 ans s’engager à long terme, l’ancien Spurs garde son calme. La saison domestique étant désormais terminée, l’attaquant se consacre pleinement à ses obligations internationales et à la quête d’un titre majeur avec l’Angleterre avant de revenir à la table des négociations en Bavière.
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Les propos tenus par Harry Kane au sujet de son avenir
Interrogé par Sky Sport DE après la victoire en finale de la Coupe contre Stuttgart, Harry Kane a fait le point sur les rumeurs concernant la prolongation de son contrat. L’attaquant a précisé que, si des discussions sont prévues, elles n’auront pas lieu immédiatement.
Le capitaine de l’équipe d’Angleterre a déclaré : « Ce n’est pas le moment d’en parler, mais il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Nous voulions attendre la fin de la saison pour discuter et nous avons encore la Coupe du monde à disputer. Mais tout le monde sait à quel point je me sens bien ici. La situation est sereine. » Cette déclaration confirme que, si la volonté de négocier est bien présente, la Coupe du monde constitue pour l’instant la priorité.
Hoeness met fin aux rumeurs de transfert vers Barcelone
La forme étincelante de Harry Kane l’a logiquement lié aux cadors du Vieux Continent, certaines rumeurs évoquant même un intérêt du FC Barcelone, désireux de le recruter au Camp Nou pour succéder à Robert Lewandowski. Mais le président d’honneur du Bayern, Uli Hoeness, a aussitôt écarté toute idée de cession estivale de sa star.
Réagissant avec sa franchise habituelle, le dirigeant bavarois a balayé ces spéculations, rappelant que le Barça n’a pas les moyens financiers d’une telle opération. Il a été catégorique : le club ne compte pas monnayer un joueur qu’il considère comme le meilleur transfert de son histoire, surtout après une saison où Kane a inscrit 61 buts en 51 matchs.
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L’incertitude plane sur un éventuel retour en Premier League.
Bien qu’installé en Allemagne, Kane reste à portée du record de buts en Premier League. Parti de Tottenham avec 213 réalisations, il n’est qu’à 47 unités du total légendaire d’Alan Shearer (260), ce qui nourrit les spéculations sur un retour en Angleterre avant la fin de sa carrière.
L’attaquant a déjà admis que sa position sur un retour s’était assouplie au fil de son séjour en Bundesliga. Bien qu’il n’ait pas exclu un come-back au pays, Kane a réaffirmé son engagement envers le géant allemand : « Je suis pleinement investi avec le Bayern. S’il y a des discussions sur une prolongation, on verra, mais j’ai encore cette saison et une autre devant moi. Ce n’est pas comme si j’en étais à ma dernière année, ce n’est pas comme s’il y avait une quelconque panique. »