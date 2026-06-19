Getty/GOAL
Traduit par
Pourquoi Harry Kane « préférerait être Olivier Giroud » plutôt que d'égaler Lionel Messi et Kylian Mbappé – alors que le meilleur buteur de l'histoire de l'Angleterre est de retour dans la course au titre de champion du monde
Kane compte plusieurs Soulier d’or à son palmarès.
Kane en totalise déjà plusieurs à son actif. Meilleur buteur de l’histoire de Tottenham, il a obtenu trois « Souliers d’or » en Premier League, puis ajouté trois autres en autant de saisons, tout en décrochant deux titres de champion d’Allemagne.
Son total historique de buts pour l’Angleterre s’élève désormais à 81 en 115 sélections, grâce à un doublé inscrit contre la Croatie lors de son dernier match. Grâce à deux penalties transformés et à une tête plongeante, le capitaine des Three Lions a encore été la principale source d’inspiration offensive de son équipe.
Avant que l’équipe de Thomas Tuchel ne se lance dans sa quête de gloire mondiale, Kane observait donc de loin Messi, Mbappé et Erling Haaland illuminer la plus grande des scènes – marquant à eux trois sept buts pour l’Argentine, la France et la Norvège.
- Getty Images Sport
Kane va-t-il surveiller Messi, Mbappé et Haaland ?
Interrogé sur une éventuelle motivation supplémentaire pour Kane, sous les feux des projecteurs, l’ancien défenseur anglais Mills – s’exprimant pour betTOM – a confié à GOAL : « Je ne le crois pas. Je ne pense pas que cela le motive. Il veut juste marquer, le plus de buts possible. Il veut que l’Angleterre gagne.
Je ne crois pas que cela le tracasse. Si on lui demandait : “Préfères-tu remporter le Soulier d’or et être éliminé en quarts de finale, ou gagner la Coupe du monde sans marquer, comme Olivier Giroud ?”, je suis persuadé qu’il choisirait la seconde option.
Certains avant-centres de classe mondiale feraient peut-être le choix inverse, car les objectifs personnels passent parfois avant l’intérêt collectif. Bien sûr, ils veulent les deux, mais certains sont un peu plus égoïstes.
Je ne crois pas qu’Harry Kane soit de ceux-là. Il a vu ce que d’autres ont réalisé, mais cela ne semble pas le perturber. Il est très à l’aise avec lui-même. Son moteur, c’est de marquer, d’engranger un maximum de buts et de gagner un maximum de matchs avec l’Angleterre. »
L'Angleterre a sélectionné un effectif qui permet à Kane de se positionner plus bas sur le terrain.
Tuchel a bâti son attaque autour de Kane, en choisissant des avant-postes capables de compenser sa tendance à venir chercher le ballon bas sur le terrain. Le dispositif a quasi parfaitement fonctionné contre la Croatie, avec Jude Bellingham, Bukayo Saka et Marcus Rashford, qui ont constamment occupé les espaces derrière leur capitaine.
Interrogé sur la tendance de Kane à se replier, Mills a répondu : « Cela n’a rien de nouveau. Harry Kane n’a jamais été un sprinteur, il n’a donc pas perdu de vitesse. Sa grande force, c’est l’intelligence de jeu.
Il joue aussi bien en neuf, en dix qu’en neuf et demi, en se repliant entre les lignes. Pour cela, il faut de la vitesse sur les ailes afin d’étirer le jeu et de créer des espaces. Il faut donc des joueurs capables de percer derrière la défense.
Bellingham, Saka, Madueke, ainsi que Rashford et Gordon de l’autre côté, ont pour mission d’étirer le jeu afin de libérer ces espaces. C’est du football dans sa forme la plus pure, rien de bien sorcier.
« Bien sûr, ce n’est pas toujours simple à mettre en place, car l’adversaire cherche à vous en empêcher et à imposer son rythme. La seule inquiétude, c’est que Harry Kane est notre point de référence. S’il lui arrivait quelque chose, on se demanderait comment on s’en sortirait. »
- Getty
Coupe du monde 2026 : les « Three Lions » sauront-ils faire entendre leur rugissement ?
Critiqués pour leur dépendance à Kane, les Three Lions ont tout de même pu s’appuyer sur le talent du buteur, capable de porter à lui seul la charge offensive. Face à la Croatie, Bellingham et Rashford ont toutefois apporté leur pierre à l’édifice.
Si les Three Lions veulent enfin rugir cet été et mettre fin à soixante ans d’attente, Kane montrera la voie et visera un nouveau Soulier d’or, sans que Messi, Mbappé et les autres n’altèrent sa manière de penser le jeu ni son style.