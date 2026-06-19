Pourquoi Harry Kane « préférerait être Olivier Giroud » plutôt que d'égaler Lionel Messi et Kylian Mbappé – alors que le meilleur buteur de l'histoire de l'Angleterre est de retour dans la course au titre de champion du monde

Kane en totalise déjà plusieurs à son actif. Meilleur buteur de l’histoire de Tottenham, il a obtenu trois « Souliers d’or » en Premier League, puis ajouté trois autres en autant de saisons, tout en décrochant deux titres de champion d’Allemagne.

Son total historique de buts pour l’Angleterre s’élève désormais à 81 en 115 sélections, grâce à un doublé inscrit contre la Croatie lors de son dernier match. Grâce à deux penalties transformés et à une tête plongeante, le capitaine des Three Lions a encore été la principale source d’inspiration offensive de son équipe.

Avant que l’équipe de Thomas Tuchel ne se lance dans sa quête de gloire mondiale, Kane observait donc de loin Messi, Mbappé et Erling Haaland illuminer la plus grande des scènes – marquant à eux trois sept buts pour l’Argentine, la France et la Norvège.