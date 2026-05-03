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Pourquoi Harry Kane pourrait se passer d’un triomphe en Coupe du monde pour conquérir le Ballon d’Or, alors qu’Alan Shearer compare déjà le trio offensif du Bayern Munich au « MSN » du FC Barcelone, formé de Lionel Messi, Luis Suárez et Neymar
Les buteurs du Bayern
Kane a connu une troisième saison époustouflante en Bavière, inscrivant 54 buts et délivrant sept passes décisives en 47 matches, ce qui a permis à son équipe de remporter un deuxième titre consécutif de Bundesliga. Aligné aux côtés d’Olise et de Díaz, le joueur de 32 ans appartient à un trio offensif qui a déjà atteint la barre des 100 buts toutes compétitions confondues cette saison. Malgré la défaite 5-4 concédée face au PSG en demi-finales de la Ligue des champions, son talent individuel le place logiquement parmi les prétendants aux distinctions mondiales.
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Réalisations justifiant une nomination au Ballon d'Or
Dans une interview accordée à Betfair, Shearer affirme que l’évolution de Kane en Allemagne en fait un favori pour le Ballon d’Or, même sans titre international. Le meilleur buteur de l’histoire de la Premier League déclare : « Harry Kane sera tout près de remporter le Ballon d’Or cette année, même si l’Angleterre ne remporte pas la Coupe du monde.
Nous avons tous constaté qu’il n’était pas au meilleur de sa forme lors de l’Euro 2024 et qu’il peinait à retrouver son niveau. Mais ce qui est devenu évident, et que chacun a pu constater mardi, c’est la manière dont le Bayern joue autour de lui, avec un rythme et une énergie constants. Quand il vient chercher le ballon très bas, parfois jusqu’à sa propre surface, il est toujours bien entouré.
Dès qu’il reçoit le ballon, on aperçoit la vitesse qui l’entoure et le dépasse. »
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La comparaison « MSN »
Shearer a poursuivi son analyse en comparant le trio actuel du Bayern à la légendaire ligne d’attaque du FC Barcelone composée de Messi, Suárez et Neymar. Entre 2014 et 2017, ce trio emblématique, surnommé « MSN », a remporté neuf trophées majeurs et inscrit un total impressionnant de 364 buts.
Il a ajouté : « Kane, Diaz et Olise ont déjà marqué 100 buts à eux trois cette saison ; c’est remarquable, et cela rappelle le niveau de Messi, Suárez et Neymar à Barcelone il y a quelques années. Harry Kane semble même continuer à progresser : il a obtenu le penalty et offert une passe décisive somptueuse à Luis Diaz, et l’impression est qu’il ne cesse de monter en puissance. »
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La quête de titres de Kane
Mercredi, le Bayern devra remonter un retard d’un but face au PSG pour atteindre la finale de la Ligue des champions et maintenir intacts ses espoirs européens. Au-delà de la scène continentale, Kane conduira bientôt l’Angleterre à la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, espérant couronner sa saison individuellement la plus prolifique par un premier trophée majeur. Avec Olise et Diaz aussi au sommet de leur forme, les champions d’Allemagne demeurent une menace redoutable alors qu’ils abordent la fin de saison décisive.