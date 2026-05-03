Pourquoi Harry Kane pourrait se passer d’un triomphe en Coupe du monde pour conquérir le Ballon d’Or, alors qu’Alan Shearer compare déjà le trio offensif du Bayern Munich au « MSN » du FC Barcelone, formé de Lionel Messi, Luis Suárez et Neymar

Dans une interview accordée à Betfair, Shearer affirme que l’évolution de Kane en Allemagne en fait un favori pour le Ballon d’Or, même sans titre international. Le meilleur buteur de l’histoire de la Premier League déclare : « Harry Kane sera tout près de remporter le Ballon d’Or cette année, même si l’Angleterre ne remporte pas la Coupe du monde.

Nous avons tous constaté qu’il n’était pas au meilleur de sa forme lors de l’Euro 2024 et qu’il peinait à retrouver son niveau. Mais ce qui est devenu évident, et que chacun a pu constater mardi, c’est la manière dont le Bayern joue autour de lui, avec un rythme et une énergie constants. Quand il vient chercher le ballon très bas, parfois jusqu’à sa propre surface, il est toujours bien entouré.

Dès qu’il reçoit le ballon, on aperçoit la vitesse qui l’entoure et le dépasse. »