Interrogé sur son regard sur cette version de Reyna et sur la possibilité pour lui d’exploiter enfin pleinement son potentiel, l’ancien gardien de l’USMNT Friedel, qui s’exprimait en partenariat avec Grosvenor Sport, a confié à GOAL : « Malheureusement pour lui, ses nombreux changements de club sont en grande partie dus aux blessures.

« J’espère que son corps s’est réparé, si l’on peut dire, et qu’il a achevé sa croissance. Quand on repense à ses premières blessures, son corps n’était même pas encore complètement développé. Il n’avait même pas fini de grandir. Quand on est un jeune joueur et qu’on subit ses premières blessures alors qu’on est encore en pleine croissance, il est vraiment dangereux pour le corps d’en subir une autre, puis encore une autre, et encore une autre. C’est malheureusement ce qui lui est arrivé.

« Je ne pense pas que son talent ait jamais été remis en question. Tous ces clubs n’auraient jamais continué à miser sur lui malgré ses blessures, en le recrutant et en l’accueillant, s’il n’avait pas les qualités nécessaires.

« C’est le genre de joueur dont le corps avait simplement besoin d’un peu de temps pour se remettre complètement : ses articulations, ses tendons, ses ligaments, tout. Maintenant, il peut enchaîner les matches. J’espère pour lui qu’il passera 12 mois d’affilée sans blessure. Jouer entre 60 et 90 minutes chaque week-end, sans se blesser, disputer une saison complète et laisser son corps s’y habituer : je pense qu’on verra alors un joueur vraiment formidable.

« Je pense qu’il est très bon. Tout le monde sait qu’il est bon, mais je ne pense pas que les gens, dans le monde, mesurent vraiment à quel point il l’est, parce qu’il n’a jamais pu enchaîner les matches. Ce garçon est exceptionnellement bon. Il lui faut juste un peu de chance. »