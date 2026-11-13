Pourquoi Gio Reyna, « exceptionnellement bon », a été « ballotté » : Brad Friedel croit la star de la sélection américaine capable de surmonter ses problèmes de blessures et de faire ses preuves à Strasbourg
Une percée en tant que jeune prodige
Reyna doit composer avec cette étiquette depuis qu’il a quitté les États-Unis pour l’Allemagne et le Borussia Dortmund en 2019. Il a fait ses débuts en équipe première du BVB à 17 ans, battant un record pour les joueurs américains faisant leurs débuts en Bundesliga, jusque-là détenu par son coéquipier en sélection Christian Pulisic.
Il était alors considéré comme l’un des espoirs les plus prometteurs, et l’on s’attendait à le voir jouer un rôle majeur en club comme en sélection. Mais les problèmes physiques sont rapidement devenus, malheureusement, récurrents.
Les blessures ont freiné le développement et la progression d’un joueur à qui l’on promettait les sommets, tandis que les titularisations se faisaient de plus en plus rares à Dortmund. Un prêt à Nottingham Forest, club de Premier League, en 2024 s’est également révélé frustrant : il n’a pas eu l’impact espéré en Angleterre.
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Un an à Mönchengladbach, puis direction la France
En 2025, il a choisi de prendre un nouveau départ en rejoignant définitivement le Borussia Monchengladbach, mais il n’y a disputé que 19 matches et inscrit un seul but. Mauricio Pochettino l’a tout de même retenu dans le groupe des États-Unis pour la Coupe du monde 2026 à domicile.
Après ce tournoi, il a rejoint Strasbourg et signé un contrat de longue durée jusqu’en 2031. Reyna a bien débuté en Ligue 1, trouvant le chemin des filets à trois reprises en 10 rencontres, et semble avoir trouvé un nouveau club où s’installer durablement.
Ce dont Reyna a besoin pour exprimer tout son potentiel
Interrogé sur son regard sur cette version de Reyna et sur la possibilité pour lui d’exploiter enfin pleinement son potentiel, l’ancien gardien de l’USMNT Friedel, qui s’exprimait en partenariat avec Grosvenor Sport, a confié à GOAL : « Malheureusement pour lui, ses nombreux changements de club sont en grande partie dus aux blessures.
« J’espère que son corps s’est réparé, si l’on peut dire, et qu’il a achevé sa croissance. Quand on repense à ses premières blessures, son corps n’était même pas encore complètement développé. Il n’avait même pas fini de grandir. Quand on est un jeune joueur et qu’on subit ses premières blessures alors qu’on est encore en pleine croissance, il est vraiment dangereux pour le corps d’en subir une autre, puis encore une autre, et encore une autre. C’est malheureusement ce qui lui est arrivé.
« Je ne pense pas que son talent ait jamais été remis en question. Tous ces clubs n’auraient jamais continué à miser sur lui malgré ses blessures, en le recrutant et en l’accueillant, s’il n’avait pas les qualités nécessaires.
« C’est le genre de joueur dont le corps avait simplement besoin d’un peu de temps pour se remettre complètement : ses articulations, ses tendons, ses ligaments, tout. Maintenant, il peut enchaîner les matches. J’espère pour lui qu’il passera 12 mois d’affilée sans blessure. Jouer entre 60 et 90 minutes chaque week-end, sans se blesser, disputer une saison complète et laisser son corps s’y habituer : je pense qu’on verra alors un joueur vraiment formidable.
« Je pense qu’il est très bon. Tout le monde sait qu’il est bon, mais je ne pense pas que les gens, dans le monde, mesurent vraiment à quel point il l’est, parce qu’il n’a jamais pu enchaîner les matches. Ce garçon est exceptionnellement bon. Il lui faut juste un peu de chance. »
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Des objectifs à poursuivre avec Strasbourg et la sélection masculine des États-Unis
Strasbourg estime pouvoir permettre à Reyna de donner sa pleine mesure dans le football européen, en lui accordant davantage de liberté et en revoyant quelque peu les attentes à son égard à la baisse. Il est encouragé à s’exprimer et à peser sur les matches dans les zones clés du terrain.
Ses bonnes performances en club devraient profiter aux États-Unis, qui se préparent à affronter Haïti lors d’un quart de finale aller-retour de la Ligue des nations de la CONCACAF. Leur numéro 10, au jeu imprévisible, compte 47 sélections et devrait se fixer l’objectif tout à fait réalisable d’atteindre les 100 sélections.
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