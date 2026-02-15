Pourquoi Giannis Antetokounmpo est plus Cristiano Ronaldo que Lionel Messi alors que la superstar de la NBA entre dans le débat sur le meilleur joueur de tous les temps

Lors de la journée médiatique du NBA All-Star Game, Giannis a été interrogé sur le débat Messi vs Ronaldo qui divise l'opinion publique à travers le monde. Il a répondu : « Je pense que Messi est un pur talent. Un pur talent, qui a travaillé dur et fait preuve de discipline tout au long de sa carrière, et qui a su rester au sommet. Il est probablement, peut-être, le meilleur joueur de tous les temps.

Mais pour moi, je m'identifie et je me sens plus proche des personnes qui me ressemblent, qui aiment travailler dur, qui sont disciplinées, qui prennent soin de leur corps et qui sont constantes pendant de nombreuses années. Il a 41 ans maintenant, n'est-ce pas ? 41 ans, et il joue toujours à un haut niveau, donc mon état d'esprit est plus proche de celui de Cristiano Ronaldo.

« Nous sommes différents, il est plus flamboyant que moi et je ne suis pas comme ça. Mais quand il s'agit du jeu, de l'amour et de la constance, du travail acharné et, vous savez, de repousser les limites et de continuer à s'améliorer, je suis plus proche de Ronaldo.

« Donc, quand vous me posez cette question, je réponds Ronaldo, mais maintenant, si vous les comparez, qui a accompli le plus dans sa carrière : huit Ballons d'Or, cinq Ballons d'Or, une Coupe du monde, pas de Coupe du monde, cinq Ligues des champions, quatre Ligues des champions, c'est ce que vous préférez.

Le plus important, c'est qu'une fois que vous en arrivez à ce point où vous dites Messi ou Ronaldo, vous avez déjà gagné. J'aimerais arriver à un point où l'on dirait [Michael] Jordan ou Giannis, j'ai déjà gagné dans la vie. »

Giannis a déjà dit à propos de ceux qui excellent avec un ballon au pied plutôt qu'à la main : « Il y a des joueurs incroyables. Luis Figo, Nani et Deco, qui grandissaient, étaient parmi mes joueurs préférés. Mais au final, il faut choisir le GOAT, le seul et unique Cristiano Ronaldo. Quel que soit le sport qu'il pratiquerait, il serait probablement doué. »