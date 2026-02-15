Getty/GOAL
Pourquoi Giannis Antetokounmpo est plus Cristiano Ronaldo que Lionel Messi alors que la superstar de la NBA entre dans le débat sur le meilleur joueur de tous les temps
Les grands joueurs de tous les temps Messi et Ronaldo toujours au sommet de leur art
Ayant grandi en Grèce, Giannis est un fervent supporter de football. Il suit de près ce sport, entretient des liens professionnels avec plusieurs clubs et cherche à s'inspirer de ceux qui ont atteint les sommets dans des professions différentes de celle qui l'a rendu célèbre.
Messi et Ronaldo dominent la scène footballistique depuis plus de deux décennies, et tous deux sont toujours au sommet de leur art en 2026. Le premier a prolongé son contrat avec l'Inter Miami, vainqueur de la MLS Cup, jusqu'en 2028, tandis que le second fait l'objet de rumeurs de transfert vers le club saoudien Al-Nassr, qui évolue en Pro League.
Ronaldo pourrait-il rejoindre Messi en MLS ?
Il a été suggéré que CR7 pourrait se rendre aux États-Unis, ce qui lui permettrait de jouer aux côtés ou contre son éternel rival Messi. Giannis fait partie de ceux qui aimeraient voir ce transfert spectaculaire se concrétiser.
Pour l'instant, il observe de loin deux des plus grands joueurs de tous les temps qui élèvent le niveau d'excellence individuelle à des sommets que peu de gens peuvent espérer atteindre. Giannis considère Messi comme le talent footballistique ultime, mais se reconnaît davantage en Ronaldo, le joueur de 41 ans qui a bâti sa réputation sur son travail acharné et son dévouement à son art.
Messi contre Ronaldo : Giannis, star de la NBA, s'exprime sur le débat « GOAT »
Lors de la journée médiatique du NBA All-Star Game, Giannis a été interrogé sur le débat Messi vs Ronaldo qui divise l'opinion publique à travers le monde. Il a répondu : « Je pense que Messi est un pur talent. Un pur talent, qui a travaillé dur et fait preuve de discipline tout au long de sa carrière, et qui a su rester au sommet. Il est probablement, peut-être, le meilleur joueur de tous les temps.
Mais pour moi, je m'identifie et je me sens plus proche des personnes qui me ressemblent, qui aiment travailler dur, qui sont disciplinées, qui prennent soin de leur corps et qui sont constantes pendant de nombreuses années. Il a 41 ans maintenant, n'est-ce pas ? 41 ans, et il joue toujours à un haut niveau, donc mon état d'esprit est plus proche de celui de Cristiano Ronaldo.
« Nous sommes différents, il est plus flamboyant que moi et je ne suis pas comme ça. Mais quand il s'agit du jeu, de l'amour et de la constance, du travail acharné et, vous savez, de repousser les limites et de continuer à s'améliorer, je suis plus proche de Ronaldo.
« Donc, quand vous me posez cette question, je réponds Ronaldo, mais maintenant, si vous les comparez, qui a accompli le plus dans sa carrière : huit Ballons d'Or, cinq Ballons d'Or, une Coupe du monde, pas de Coupe du monde, cinq Ligues des champions, quatre Ligues des champions, c'est ce que vous préférez.
Le plus important, c'est qu'une fois que vous en arrivez à ce point où vous dites Messi ou Ronaldo, vous avez déjà gagné. J'aimerais arriver à un point où l'on dirait [Michael] Jordan ou Giannis, j'ai déjà gagné dans la vie. »
Giannis a déjà dit à propos de ceux qui excellent avec un ballon au pied plutôt qu'à la main : « Il y a des joueurs incroyables. Luis Figo, Nani et Deco, qui grandissaient, étaient parmi mes joueurs préférés. Mais au final, il faut choisir le GOAT, le seul et unique Cristiano Ronaldo. Quel que soit le sport qu'il pratiquerait, il serait probablement doué. »
Comment Giannis est impliqué dans les clubs MLS et WSL
Giannis est copropriétaire du Nashville SC, club de MLS. Cette participation signifie qu'il s'est retrouvé face à Messi. En 2023, après le transfert surprise de l'Argentin aux États-Unis, Antetokounmpo a assisté à un match avec l'Inter Miami.
Il a également affiché son soutien à Ronaldo en imitant sa célèbre célébration « Siuuu » lorsqu'il est entré sur le terrain, pour le plus grand plaisir des spectateurs. Depuis, Giannis a investi dans l'équipe féminine de Chelsea, qui s'est illustrée dans la WSL lors des dernières saisons.
Reste à voir si Ronaldo rejoindra Giannis aux États-Unis à long terme, car CR7 a repris du service au Moyen-Orient, mais il sera sur le sol américain cet été en tant que capitaine du Portugal lors de la sixième finale de la Coupe du monde de sa carrière exceptionnelle.
