Pourquoi Gattuso n'a-t-il pas convoqué Kayode en équipe nationale : qui le remplace et la sélection de Baldini en équipe des moins de 21 ans

À quelques mois de la fin de la saison, beaucoup considèrent Michael Kayode comme l'un des meilleurs arrières latéraux de la Premier League : né en 2004, il a quitté l'Italie et la Fiorentina en janvier 2025 pour rejoindre Brentford en Angleterre : une opération de 18 millions d'euros comprenant un prêt et un rachat, avec un contrat jusqu'en juin 2030 et une option jusqu'en 2031. Et aujourd'hui, après une première phase d'adaptation, il est devenu incontournable sur le flanc droit. À tel point qu'il a attiré l'attention du marché des transferts avec une récente rumeur le liant à la Juventus. Certains s'attendaient à ce que le joueur soit également convoqué par le sélectionneur italien Gattuso en vue des matchs décisifs de qualification pour la prochaine Coupe du monde, mais le sélectionneur des Azzurri a fait d'autres choix.



