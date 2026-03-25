À quelques mois de la fin de la saison, beaucoup considèrent Michael Kayode comme l'un des meilleurs arrières latéraux de la Premier League : né en 2004, il a quitté l'Italie et la Fiorentina en janvier 2025 pour rejoindre Brentford en Angleterre : une opération de 18 millions d'euros comprenant un prêt et un rachat, avec un contrat jusqu'en juin 2030 et une option jusqu'en 2031. Et aujourd'hui, après une première phase d'adaptation, il est devenu incontournable sur le flanc droit. À tel point qu'il a attiré l'attention du marché des transferts avec une récente rumeur le liant à la Juventus. Certains s'attendaient à ce que le joueur soit également convoqué par le sélectionneur italien Gattuso en vue des matchs décisifs de qualification pour la prochaine Coupe du monde, mais le sélectionneur des Azzurri a fait d'autres choix.
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Pourquoi Gattuso n'a-t-il pas convoqué Kayode en équipe nationale : qui le remplace et la sélection de Baldini en équipe des moins de 21 ans
QUI A ÉTÉ CONVOQUÉ POUR REMPLACER KAYODE ?
Pour Kayode, cela aurait été sa première sélection en équipe nationale A, mais ce rendez-vous a été reporté car, pour l'instant, Gattuso a préféré se tourner vers d'autres joueurs : le sélectionneur a confirmé le groupe qui a disputé les qualifications jusqu'à présent ; il avait certes l'intention d'apporter un nouveau visage, mais devant faire un choix, il a appelé Marco Palestra, né en 2005, propriété de l'Atalanta, qui réalise une très bonne saison en prêt à Cagliari pour sa première saison en Serie A. Contre l'Irlande du Nord, le titulaire à droite devrait être Matteo Politano, qui évoluera sur tout le couloir dans un 3-5-2, avec la possibilité de voir également Cambiaso ou Spinazzola occuper ce poste.
LA CONVOCATION EN ÉQUIPE DES MOINS DE 21 ANS
Après avoir été initialement écarté de la liste des joueurs convoqués en équipe des moins de 21 ans pour les matchs de qualification à la prochaine Coupe d'Europe contre la Macédoine et la Suède, Michael Kayode a été appelé par le sélectionneur des moins de 21 ans, Silvio Baldini, pour rejoindre le groupe qui disputera demain, jeudi 26 mars, un match contre la Macédoine à 18h15, avant d'en disputer un deuxième mardi 31. Le latéral de Brentford n'a été convoqué que dans un deuxième temps par Baldini et sa sélection n'est pas liée à des blessures d'autres joueurs. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il n'avait pas été inscrit sur la liste, le sélectionneur a répondu qu'il avait toujours eu ce joueur en tête.