Cela aurait dû être un choc, mais ce ne fut pas vraiment le cas. Ce jour redouté s'annonçait depuis un certain temps déjà – et bien plus tôt que quiconque ne l'aurait souhaité. Il y a moins d'un an, le « roi égyptien » de Liverpool avait pris place sur son trône à Anfield pour sceller la poursuite de l'histoire remarquable qu'il était en train d'écrire dans le Merseyside. Mais celle-ci touche désormais à sa fin de manière abrupte – et il convient de se poser des questions très dérangeantes pour en comprendre les raisons.
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Pourquoi est-ce que la légende vivante Mohamed Salah quitte Liverpool, et non Arne Slot ou Richard Hughes ?
Un étrange sentiment d'acceptation
La nouvelle du départ imminent de Salah a évidemment suscité une multitude d'émotions chez les supporters de Liverpool.
Il y avait de la gratitude pour tout ce qu’il a apporté au club depuis son arrivée en provenance de la Roma en 2017, de la tristesse à l’idée qu’il s’en aille un an avant l’expiration de la prolongation de contrat signée en avril dernier, et l’espoir qu’il puisse terminer en beauté en menant les Reds à la gloire en Ligue des champions à Istanbul le 30 mai.
Cependant, au milieu de cette vague immédiate et inévitable d’éloges, il y avait aussi un étrange sentiment d’acceptation, l’impression que cette séparation prématurée était la meilleure solution pour les deux parties.
On peut certainement comprendre cet argument. Salah est le joueur le mieux payé de l'histoire de Liverpool et il n'a guère justifié son salaire élevé par ses performances cette saison, l'ailier n'ayant marqué que cinq buts en 22 apparitions en Premier League. Mais à qui la faute, en réalité ?
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« Je n'ai plus de force dans les jambes »
Dans l'une des nombreuses critiques adressées à Salah ces derniers mois, l'ancien défenseur de Liverpool Jamie Carragher a déclaré en début de saison qu'il semblait que le joueur de 33 ans « n'avait plus de jambes ».
Cela peut certainement arriver à des joueurs de l'âge de Salah, et il n'a effectivement pas semblé aussi explosif que d'habitude lors de plusieurs matchs cette saison. Il a eu du mal à se frayer un chemin ou à échapper à ses adversaires comme il le faisait autrefois.
Mais l'idée que Salah ne soit plus à la hauteur au plus haut niveau est absurde. Cela ne fait même pas un an qu'il a couronné ce qui est sans doute la meilleure saison individuelle de l'histoire de la Premier League en égalant le record de 42 buts et passes décisives détenu par Alan Shearer et Andy Cole en seulement 38 apparitions.
Faut-il donc vraiment croire que Salah est fini ? Mis à part un penalty raté, il a été absolument exceptionnel lors de la victoire 4-0 en Ligue des champions contre Galatasaray la semaine dernière.
« Beaucoup de gens pourraient en prendre bonne note »
Il serait donc absurde de prétendre que le départ de Salah relève d’une décision purement sportive. Atteint-il les mêmes sommets que la saison dernière ? Pas du tout. Mais il a tout de même inscrit plus de buts et délivré plus de passes décisives toutes compétitions confondues que Bukayo Saka – en huit matches de moins et malgré le fait qu’il évolue au sein d’une équipe terriblement irrégulière.
En effet, Salah n'est qu'un des nombreux Reds en manque de réussite cette saison. Ryan Gravenberch a régressé, Alexis Mac Allister est méconnaissable et mieux vaut ne pas parler d'Ibrahima Konaté.
Il est également intéressant de noter que, bien que Virgil van Dijk n’ait pas non plus fait grand-chose pour justifier la prolongation lucrative de son contrat, la perspective d’un départ du Néerlandais cet été serait accueillie avec une horreur absolue par les supporters.
On comprend aisément que l'on ait l'impression que le capitaine est laissé en plan par ses coéquipiers et qu'il reste malgré tout indispensable à l'équipe en raison de ses qualités de leader.
Pourquoi, alors, le même niveau de respect n’est-il pas accordé à Salah ? Il ne rassemble peut-être pas l’équipe tout à fait de la même manière que Van Dijk, mais il est incontestablement une figure inspirante, un personnage louable qui établit un standard de professionnalisme dont Andy Robertson a souligné mardi soir que « beaucoup de gens pourraient s’inspirer » de son éthique de travail.
Cela ressemblait à une pique adressée à certains des nouveaux arrivants à Anfield – et cela aurait du sens, étant donné que nous attendons toujours que la majorité d’entre eux se montrent à la hauteur de leurs transferts coûteux.
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« jeté sous le bus »
Compte tenu de tout cela, Salah avait parfaitement le droit de se demander pourquoi Arne Slot l'avait laissé sur le banc pendant la période de forme historiquement mauvaise de Liverpool, entre la fin septembre et la mi-novembre.
Il a clairement eu tort de rendre publiques ses doléances après le match nul 3-3 contre Leeds United, mais il avait raison lorsqu'il a affirmé qu'il était injustement désigné comme bouc émissaire.
« Je n'accepte pas cette situation », a-t-il déclaré aux journalistes dans la zone mixte d'Elland Road. « J'ai tant fait pour ce club. On m'a fait beaucoup de promesses et, jusqu'à présent, je suis sur le banc depuis trois matchs, je ne peux donc pas dire qu'ils ont tenu parole.
J'ai dit à maintes reprises que j'avais de bonnes relations avec l'entraîneur et, tout à coup, nous n'avons plus aucune relation. Je ne sais pas pourquoi.
Mais j’ai l’impression, de mon point de vue, que quelqu’un ne veut pas de moi dans le club. On dirait que le club m’a laissé tomber. C’est ce que je ressens. Je pense qu’il est très clair que quelqu’un voulait que je sois le seul à porter le chapeau.
« C'est inacceptable pour moi. Je ne sais pas pourquoi cela m'arrive. Je ne comprends pas. Je pense que si c'était ailleurs, n'importe quel club protégerait son joueur.
Ce que je comprends maintenant, c'est : "On jette Mo sous le bus parce qu'il est le problème de l'équipe en ce moment." Mais je ne pense pas être le problème. »
Et quoi qu’on pense du fait que Salah se soit exprimé, cette dernière phrase est incontestable.
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Un échec collectif
Si ces quatre derniers mois nous ont appris une chose, c'est bien que Salah n'est certainement pas la cause de la défense désastreuse du titre de Premier League par Liverpool. Toute cette saison a été un échec collectif monumental.
À l'exception de Dominik Szoboszlai et Rio Ngumoha, la quasi-totalité de l'effectif de l'équipe première a été loin d'être à la hauteur, mais s'ils doivent assumer leur part de responsabilité dans les résultats catastrophiques des Reds, ce sont ceux qui les dirigent qui sont véritablement responsables de ce gâchis.
L'entraîneur s'est révélé totalement incapable de résoudre les problèmes flagrants de Liverpool dans tous les secteurs du terrain, tandis qu'il est douloureusement évident depuis des mois que l'effectif constitué par le directeur sportif Richard Hughes est criminellement déséquilibré après une frénésie de dépenses estivale historique.
En conséquence, la trêve internationale actuelle a commencé avec de nombreux supporters espérant que les rumeurs concernant l’intérêt de la Saudi Pro League pour Hughes étaient fondées, et que le club profiterait également de cette pause pour limoger Slot afin de sauver la saison.
Nous avons au contraire appris que c'est Salah qui est sur le point de quitter Anfield, sans doute le meilleur footballeur de l'histoire de la Premier League et le principal artisan du titre remporté la saison dernière.
Pire encore, on le laisse partir en transfert libre, ce qui signifie que l'argument selon lequel son départ serait judicieux sur le plan financier ne tient même pas la route.
Liverpool perd une légende
Liverpool pourrait économiser environ 20 millions de livres sterling (27 millions de dollars) en salaires la saison prochaine, mais le club aurait pu en gagner le triple en vendant Salah à une équipe de la SPL cet été – une somme qui aurait grandement aidé le club à trouver un successeur à la hauteur.
Il n'y a bien sûr aucun remplaçant à sa hauteur sur le marché, tout simplement parce qu'aucun joueur évoluant dans les cinq grands championnats européens n'a réussi à égaler Salah en termes de buts et de passes décisives au cours des neuf dernières années.
Évidemment, Liverpool a déjà vu des légendes partir, et les Reds s’en sont toujours remis. Aucun joueur n’a jamais été plus grand que le club, comme Salah l’a lui-même déclaré, et il était inévitable qu’il finisse par partir.
Cela n’aurait toutefois vraiment pas dû se produire cet été, et il devient de plus en plus difficile de garder confiance en ceux qui prennent désormais les décisions à Anfield. Se séparer de Salah maintenant ne faisait clairement pas partie du plan initial.
Lorsque Salah a signé son nouveau contrat en avril dernier, tant lui que ses employeurs s’attendaient à ce qu’il aille jusqu’au bout. Cependant, la situation a radicalement changé depuis, notamment en raison de la brouille entre l’attaquant et Klopp, et le club a choisi de faire confiance à l’entraîneur plutôt qu’à la star.
Seul le temps nous dira si cette décision était judicieuse, mais on a déjà l'impression que Liverpool ne perd pas seulement une légende, mais qu'il perd aussi le cap.