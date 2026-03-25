Pourquoi est-ce que la légende vivante Mohamed Salah quitte Liverpool, et non Arne Slot ou Richard Hughes ?

La nouvelle du départ imminent de Salah a évidemment suscité une multitude d'émotions chez les supporters de Liverpool.

Il y avait de la gratitude pour tout ce qu’il a apporté au club depuis son arrivée en provenance de la Roma en 2017, de la tristesse à l’idée qu’il s’en aille un an avant l’expiration de la prolongation de contrat signée en avril dernier, et l’espoir qu’il puisse terminer en beauté en menant les Reds à la gloire en Ligue des champions à Istanbul le 30 mai.

Cependant, au milieu de cette vague immédiate et inévitable d’éloges, il y avait aussi un étrange sentiment d’acceptation, l’impression que cette séparation prématurée était la meilleure solution pour les deux parties.

On peut certainement comprendre cet argument. Salah est le joueur le mieux payé de l'histoire de Liverpool et il n'a guère justifié son salaire élevé par ses performances cette saison, l'ailier n'ayant marqué que cinq buts en 22 apparitions en Premier League. Mais à qui la faute, en réalité ?