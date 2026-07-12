Pourquoi Erling Haaland a-t-il été remplacé alors que la Norvège avait besoin d'un but ? Explications sur ce remplacement surprenant lors du quart de finale de la Coupe du monde contre l'Angleterre

Solbakken a justifié le choix surprenant de remplacer Haaland dans les dernières minutes de la défaite 2-1 contre l'Angleterre. Alors que le match était encore indécis et que les « Three Lions » menaient en prolongation, voir l'attaquant le plus redouté au monde regagner le banc a provoqué un choc collectif dans tout le stade.

Le sélectionneur norvégien a justifié son choix en expliquant que son joueur phare était dans l’incapacité physique de poursuivre. « Ce n’était pas une décision difficile de le remplacer, car il était à bout de forces », a-t-il révélé après la rencontre. « J’aurais peut-être dû le remplacer dix minutes plus tôt. Il est évident qu’il a réalisé une Coupe du monde exceptionnelle, il a dépensé toute son énergie et toute sa puissance match après match. Je pense qu’il a également souffert d’une contusion à la cuisse en deuxième mi-temps, ce qui s’est ajouté à la fatigue. »



