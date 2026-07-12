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Pourquoi Erling Haaland a-t-il été remplacé alors que la Norvège avait besoin d'un but ? Explications sur ce remplacement surprenant lors du quart de finale de la Coupe du monde contre l'Angleterre
Solbakken clarifie le départ de Haaland
Solbakken a justifié le choix surprenant de remplacer Haaland dans les dernières minutes de la défaite 2-1 contre l'Angleterre. Alors que le match était encore indécis et que les « Three Lions » menaient en prolongation, voir l'attaquant le plus redouté au monde regagner le banc a provoqué un choc collectif dans tout le stade.
Le sélectionneur norvégien a justifié son choix en expliquant que son joueur phare était dans l’incapacité physique de poursuivre. « Ce n’était pas une décision difficile de le remplacer, car il était à bout de forces », a-t-il révélé après la rencontre. « J’aurais peut-être dû le remplacer dix minutes plus tôt. Il est évident qu’il a réalisé une Coupe du monde exceptionnelle, il a dépensé toute son énergie et toute sa puissance match après match. Je pense qu’il a également souffert d’une contusion à la cuisse en deuxième mi-temps, ce qui s’est ajouté à la fatigue. »
- AFP
Un tournoi historique qui s’achève dans la douleur
Malgré l’élimination en demi-finale, Erling Haaland quitte la Coupe du monde 2026 en préservant intacte sa réputation de meilleur finisseur de la planète. L’attaquant norvégien a affiché une forme étincelante tout au long du tournoi nord-américain, trouvant le chemin des filets à sept reprises en seulement cinq matches. Solbakken a d’ailleurs rapidement défendu la contribution de sa star malgré la sortie en quarts de finale.
« Il a fait tout ce qu'il pouvait, je pense qu'il a manqué un peu de chance dans certaines situations », a ajouté l'entraîneur. « Mais il a marqué sept buts en cinq matchs pour nous, il a réalisé une Coupe du monde fantastique. »
L'Angleterre a évité de justesse une défaite surprise à Miami.
L’absence de Haaland en fin de match a offert un soulagement à l’Angleterre, qui a ainsi validé son billet pour les demi-finales de la Coupe du monde pour la quatrième fois. Les Three Lions ont dû s’y prendre à l’ancienne après l’ouverture du score surprise d’Andreas Schjelderup à la 36^e minute. Mais Jude Bellingham a encore endossé le rôle de sauveur, égalisant juste avant la mi-temps puis inscrivant le but de la victoire trois minutes après le début des prolongations.
Jorgen Strand Larsen, chargé de remplacer Haaland, n’a pas réussi à reproduire l’efficacité de l’avant-centre de Manchester City. Si la Norvège a continué à se projeter avec courage vers l’avant, l’absence de son attaquant titulaire s’est avérée décisive, et les hommes de Thomas Tuchel ont géré la fin de rencontre pour valider leur billet pour le dernier carré.
- AFP
Malgré la déception, la fierté demeure
Pour la Norvège, cette élimination met un point final à un parcours historique : celui d’une nation atteignant pour la première fois les quarts de finale d’une Coupe du monde. Après le coup de sifflet final, Solbakken, visiblement ému, a exprimé une immense fierté à l’égard d’un groupe qui avait vécu plus de six semaines ensemble pour bousculer l’ordre établi du football.
« Je suis vraiment désolé pour les garçons », a déclaré Solbakken. « C’est ça, le football au plus haut niveau : il vous offre les plus grands moments de joie et les plus grands moments de déception, selon le camp dans lequel vous vous trouvez. Nous étions du bon côté face au Brésil, mais pas ce soir. Après un début de match laborieux, nous avons ensuite livré une performance héroïque. Je ne peux pas reprocher grand-chose aux joueurs, ils ont tout donné. Il nous a manqué un brin de chance, c’est tout. Maintenant, il faut souffler. »
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