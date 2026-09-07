Malgré de lourds investissements, dépassant largement la barre du milliard de livres sterling (1,4 milliard de dollars) sur plusieurs mercatos, Chelsea a largement résisté à la tentation de renforcer son secteur des gardiens. Sanchez a été recruté en 2023, puis Filip Jorgensen l’année suivante.

Aucun des deux n’a vraiment inspiré confiance dans les cages, ce qui a conduit à une rotation régulière. Des erreurs coûteuses n’ont guère aidé la cause collective, alors qu’il s’est avéré difficile de colmater les brèches défensives.

Xabi Alonso a relevé ce défi en 2026, l’ancien milieu de Liverpool et entraîneur du Real Madrid devenant le dernier en date à s’asseoir sur le siège d’entraîneur le plus brûlant de l’ouest londonien. Il a vu son équipe encaisser sept buts en trois matches de Premier League cette saison.

Martinez a été arraché à Aston Villa pour la modique somme de 7,5 millions de livres sterling (10 millions de dollars) afin de renforcer un secteur vital du terrain. Le joueur de 34 ans attend toujours son premier clean sheet, son meilleur niveau se faisant encore attendre, mais il est censé finir par répondre aux attentes et justifier son prix.