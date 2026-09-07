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Pourquoi Emiliano Martinez, prêt à « gagner à tout prix », est la recrue parfaite pour Chelsea, avec le gardien champion du monde doté du « caractère » qui manquait à Robert Sanchez
Chelsea a beaucoup dépensé lors de plusieurs mercatos
Malgré de lourds investissements, dépassant largement la barre du milliard de livres sterling (1,4 milliard de dollars) sur plusieurs mercatos, Chelsea a largement résisté à la tentation de renforcer son secteur des gardiens. Sanchez a été recruté en 2023, puis Filip Jorgensen l’année suivante.
Aucun des deux n’a vraiment inspiré confiance dans les cages, ce qui a conduit à une rotation régulière. Des erreurs coûteuses n’ont guère aidé la cause collective, alors qu’il s’est avéré difficile de colmater les brèches défensives.
Xabi Alonso a relevé ce défi en 2026, l’ancien milieu de Liverpool et entraîneur du Real Madrid devenant le dernier en date à s’asseoir sur le siège d’entraîneur le plus brûlant de l’ouest londonien. Il a vu son équipe encaisser sept buts en trois matches de Premier League cette saison.
Martinez a été arraché à Aston Villa pour la modique somme de 7,5 millions de livres sterling (10 millions de dollars) afin de renforcer un secteur vital du terrain. Le joueur de 34 ans attend toujours son premier clean sheet, son meilleur niveau se faisant encore attendre, mais il est censé finir par répondre aux attentes et justifier son prix.
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Pourquoi Martinez s’avérera être une recrue judicieuse
Interrogé sur le recrutement de Martinez et sur son désir d’être au centre de l’attention, l’ancien défenseur de Chelsea Huth, qui s’exprimait en association avec des sites de paris internationaux, a déclaré à GOAL : « C’est bien son cas, oui. Je pense que, parce qu’il a ce genre de caractère, il correspond bien à Chelsea parce que, vous savez, Chelsea est très plat en tant qu’équipe, en termes de personnalité. Et c’est clairement quelqu’un qui va au contact, qui agace l’adversaire, pas seulement les joueurs, mais aussi les supporters.
« Et avant tout, c’est un très, très bon gardien, ce dont Chelsea a évidemment besoin en ce moment, et avait aussi besoin par le passé. Donc, est-ce qu’il va être la réponse pour permettre à Chelsea d’avoir du succès ? Je pense qu’il va y jouer un grand rôle, oui, c’est certain.
« Il parle beaucoup, ce qui, je pense, est aussi quelque chose dont la défense à quatre a besoin. Et comme je l’ai dit, il a ce genre de caractère dont Chelsea a besoin, du genre à vouloir gagner à tout prix, j’ose dire, presque à la manière typiquement argentine. Donc oui, c’est bien de l’avoir dans l’effectif de Chelsea. Évidemment, il ne sera pas trop content d’avoir encaissé, mais je pense qu’en vue des prochains matches, c’est un bon ajout. »
Pourquoi Chelsea a-t-il mis si longtemps à remplacer Sanchez ?
Interrogé sur le fait de savoir s’il est surpris qu’il ait fallu autant de temps pour trouver un remplaçant plus confirmé à Sanchez, compte tenu des interrogations auxquelles l’Espagnol a été confronté au cours des dernières saisons, Huth a ajouté : « Chelsea a connu des difficultés dans ce secteur du gardien de but, pas seulement avec Sanchez, mais aussi avec Jorgensen. C’est donc un peu surprenant quand on voit combien d’argent ils dépensent pour d’autres problèmes dans l’effectif.
« Je ne sais pas s’ils cherchaient, ou si les gardiens n’étaient tout simplement pas disponibles à ce moment-là, ou si cela aurait coûté trop cher. Qui sait ? Vu de l’extérieur, c’est difficile à dire. Mais avec le transfert de Martinez maintenant, c’était une situation parfaite, non, avec Villa qui avait besoin de s’en séparer.
« Donc, qui sait pour le passé, mais c’est un problème qui a clairement handicapé Chelsea par le passé. Et espérons que cela puisse être réglé dans les deux prochaines saisons. »
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Chelsea espère se mêler à la lutte pour le titre en Premier League
Sanchez et Jorgensen ont tous deux été autorisés à quitter Stamford Bridge en prêt pour la saison 2026-2027. Le premier a rejoint l’ancienne star des Blues Cesc Fabregas à Côme, tandis que le second se trouve en France avec le club partenaire de Chelsea, Strasbourg.
L’international belge U21 Mike Penders, qui a passé la saison dernière en Ligue 1, assure actuellement le rôle de doublure de Martinez. Alonso et les siens sont convaincus d’avoir trouvé le n°1 qui permettra de construire une candidature au titre en Premier League cette saison, malgré une défaite 2-1 sur le terrain du champion en titre Arsenal lors de leur dernière sortie.
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