Interrogé sur la question de savoir si de tels montants peuvent réellement être considérés comme représentant une « valeur », alors que l’argent est dépensé à tout va comme s’il s’agissait de billets de Monopoly, l’ancien attaquant de Nottingham Forest et de l’équipe d’Angleterre Collymore – s’exprimant en partenariat avec BetWright, site de paris sur le football – a déclaré à GOAL : « Je pense que l’Arabie saoudite fait désormais légèrement marche arrière. Je sais que Cristiano Ronaldo a prolongé, son cas est à part car c’est une marque mondiale. Mais je pense que les Saoudiens ont compris, avec LIV Golf par exemple, que balancer de l’argent à tout va ne garantit pas forcément le succès.

« Il sera donc très intéressant de suivre l’évolution de leur relation avec Newcastle United, d’autant plus que les Magpies, tout comme Forest et Villa, ont déjà été confrontés aux contraintes du PSR et aux exigences de conformité. Ils ne peuvent pas simplement défoncer les portes et dépenser sans compter.

Je pense qu’Abu Dhabi, l’Arabie saoudite, les investisseurs en capital-risque américains, Todd Boehly… Je suis aux États-Unis depuis une semaine maintenant, et j’y vais chaque année, mais je n’en reviens pas de voir à quel point c’est cher lors de ce voyage.

On a beaucoup parlé du prix des places : les gens déboursent 10 000, 30 000, voire 50 000 dollars pour un match des play-offs des New York Knicks, sans sourciller. Du coup, je ne suis plus sûr que quoi que ce soit ait vraiment une valeur.

Du coup, si vous êtes Manchester City et que vous cherchez à révolutionner complètement le club, pour être tout à fait honnête, c’est de la petite monnaie pour Abu Dhabi. Est-ce que je pense qu’Elliot Anderson vaut la somme nécessaire pour le recruter à son âge ? Pour les dix prochaines années, absolument.

Si le prix atteint 120 millions de livres, comme pour Declan Rice, l’idée d’une bonne affaire est relative : pour un club du calibre d’Arsenal qui gagnerait enfin la Premier League après vingt ans d’attente, 100 millions ne sont rien. Je suis convaincu qu’Anderson aura la même valeur.

Je trouve cela un peu cocasse, oui, car cela rend la tâche très difficile pour les autres clubs qui veulent rivaliser. Regardez Unai Emery à Aston Villa : il aligne six, sept ou huit joueurs qui ont été formés en Championship sous Dean Smith, ou encore un élément récupéré gratuitement, Ross Barkley.

« En résumé, Anderson constitue un excellent rapport qualité-prix dans le contexte actuel du marché. Si Manchester City le conserve dix ans et qu’il contribue à cinq titres en Premier League, ce sera une véritable aubaine. »