Getty
Traduit par
Pourquoi Elliot Anderson représente une « véritable aubaine » à plus de 125 millions de livres sterling : Manchester City envisage de battre le record britannique des transferts pour recruter le milieu de terrain de Nottingham Forest et de l’équipe d’Angleterre
Les transferts supérieurs à 100 millions de livres sterling se multiplient
Les montants des transferts ne cessent de grimper. L’opération historique de Neymar, acheté 222 millions d’euros (192 millions de livres, 258 millions de dollars) par le Paris Saint-Germain à Barcelone durant l’été 2017, a mis en lumière la surévaluation du marché.
Les transferts à neuf chiffres sont depuis devenus courants, plusieurs stars de la Premier League – Jack Grealish, Declan Rice, Enzo Fernández et Florian Wirtz – ayant rejoint ce club très fermé. L’attaquant suédois Alexander Isak, qui a quitté Newcastle pour Liverpool en 2025, demeure toutefois le joueur le plus cher de l’histoire du football anglais.
- Getty
Selon les informations disponibles, Manchester City souhaite que l’attaquant Anderson intègre l’effectif lors de l’ère post-Guardiola.
La barre pourrait être placée encore plus haut dans les prochaines semaines, Anderson faisant toujours l’objet de nombreuses spéculations. Après deux saisons impressionnantes au City Ground, qui lui ont ouvert les portes de l’équipe nationale senior et d’une participation à la Coupe du monde, la cote de ce natif de Tyneside n’a jamais été aussi élevée.
Manchester City, entrant dans l’ère post-Pep Guardiola, serait prêt à dépenser sans compter pour recruter un milieu capable à la fois de récupérer le ballon et de le maîtriser en possession. Le club devra probablement proposer des conditions supérieures à celles du transfert d’Isak à Anfield pour obtenir sa signature.
Comment Manchester City pourrait tirer profit d'un transfert record pour Anderson
Interrogé sur la question de savoir si de tels montants peuvent réellement être considérés comme représentant une « valeur », alors que l’argent est dépensé à tout va comme s’il s’agissait de billets de Monopoly, l’ancien attaquant de Nottingham Forest et de l’équipe d’Angleterre Collymore – s’exprimant en partenariat avec BetWright, site de paris sur le football – a déclaré à GOAL : « Je pense que l’Arabie saoudite fait désormais légèrement marche arrière. Je sais que Cristiano Ronaldo a prolongé, son cas est à part car c’est une marque mondiale. Mais je pense que les Saoudiens ont compris, avec LIV Golf par exemple, que balancer de l’argent à tout va ne garantit pas forcément le succès.
« Il sera donc très intéressant de suivre l’évolution de leur relation avec Newcastle United, d’autant plus que les Magpies, tout comme Forest et Villa, ont déjà été confrontés aux contraintes du PSR et aux exigences de conformité. Ils ne peuvent pas simplement défoncer les portes et dépenser sans compter.
Je pense qu’Abu Dhabi, l’Arabie saoudite, les investisseurs en capital-risque américains, Todd Boehly… Je suis aux États-Unis depuis une semaine maintenant, et j’y vais chaque année, mais je n’en reviens pas de voir à quel point c’est cher lors de ce voyage.
On a beaucoup parlé du prix des places : les gens déboursent 10 000, 30 000, voire 50 000 dollars pour un match des play-offs des New York Knicks, sans sourciller. Du coup, je ne suis plus sûr que quoi que ce soit ait vraiment une valeur.
Du coup, si vous êtes Manchester City et que vous cherchez à révolutionner complètement le club, pour être tout à fait honnête, c’est de la petite monnaie pour Abu Dhabi. Est-ce que je pense qu’Elliot Anderson vaut la somme nécessaire pour le recruter à son âge ? Pour les dix prochaines années, absolument.
Si le prix atteint 120 millions de livres, comme pour Declan Rice, l’idée d’une bonne affaire est relative : pour un club du calibre d’Arsenal qui gagnerait enfin la Premier League après vingt ans d’attente, 100 millions ne sont rien. Je suis convaincu qu’Anderson aura la même valeur.
Je trouve cela un peu cocasse, oui, car cela rend la tâche très difficile pour les autres clubs qui veulent rivaliser. Regardez Unai Emery à Aston Villa : il aligne six, sept ou huit joueurs qui ont été formés en Championship sous Dean Smith, ou encore un élément récupéré gratuitement, Ross Barkley.
« En résumé, Anderson constitue un excellent rapport qualité-prix dans le contexte actuel du marché. Si Manchester City le conserve dix ans et qu’il contribue à cinq titres en Premier League, ce sera une véritable aubaine. »
- Getty
Nottingham Forest et son propriétaire, Evangelos Marinakis, ne lâcheront rien sans livrer bataille.
Forest affiche une fermeté de fer dans ces négociations qui s’éternisent, d’autant plus que son énigmatique propriétaire grec, Evangelos Marinakis, n’est pas du genre à céder à la pression. Soit ses exigences sont satisfaites, soit aucun accord ne sera conclu pour ce joueur lié à un contrat à Trentside jusqu’en 2029.
City s’efforce toujours de répondre à ces exigences, en ajoutant des clauses supplémentaires dans l’équation du transfert, et souhaite trouver un accord avant que la valeur du joueur ne grimpe davantage pendant la Coupe du monde – l’Angleterre devant débuter mercredi son parcours vers le titre face à la Croatie.