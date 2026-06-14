« Pourquoi dois-je sortir ? » : Julian Nagelsmann dissipe les inquiétudes concernant la blessure d'une star de la DFB

« Pour Jamal, il est assez normal qu'il ressente des douleurs musculaires après une si longue blessure », a déclaré Nagelsmann, faisant référence à la longue période de convalescence de Musiala l'année dernière. En juillet 2025, il s'était gravement blessé lors de la Coupe du monde des clubs et avait été indisponible jusqu'à la mi-janvier en raison d'une fracture du péroné. Même après son retour, il a dû lever le pied pendant un certain temps, ce qui a parfois fait naître de légers doutes quant à la participation du joueur de 23 ans à la Coupe du monde.

Lors de son remplacement au premier match de la Coupe du monde, le joueur du Bayern s’est « plaint de manière sympathique », a raconté Nagelsmann. « Je suis encore en forme, pourquoi dois-je sortir ? », aurait demandé la star bavaroise, selon les propos du sélectionneur. « Je lui ai expliqué que nous voulions donner leur chance à d’autres joueurs qui méritent leur temps de jeu, comme Deniz (Undav, ndlr) en l’occurrence », a conclu Nagelsmann.