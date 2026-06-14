« Ce n'est rien de grave », a souligné Nagelsmann dimanche après la victoire 7-1 contre Curaçao en ouverture de la Coupe du monde 2026, en parlant de Musiala. Le joueur du Bayern Munich a été remplacé à la 64e minute ; auparavant, il s'était touché la cuisse à plusieurs reprises et ne semblait pas à 100 % de ses capacités. Il a d'ailleurs directement regagné les vestiaires après son remplacement.
Traduit par
« Pourquoi dois-je sortir ? » : Julian Nagelsmann dissipe les inquiétudes concernant la blessure d'une star de la DFB
« Pour Jamal, il est assez normal qu'il ressente des douleurs musculaires après une si longue blessure », a déclaré Nagelsmann, faisant référence à la longue période de convalescence de Musiala l'année dernière. En juillet 2025, il s'était gravement blessé lors de la Coupe du monde des clubs et avait été indisponible jusqu'à la mi-janvier en raison d'une fracture du péroné. Même après son retour, il a dû lever le pied pendant un certain temps, ce qui a parfois fait naître de légers doutes quant à la participation du joueur de 23 ans à la Coupe du monde.
Lors de son remplacement au premier match de la Coupe du monde, le joueur du Bayern s’est « plaint de manière sympathique », a raconté Nagelsmann. « Je suis encore en forme, pourquoi dois-je sortir ? », aurait demandé la star bavaroise, selon les propos du sélectionneur. « Je lui ai expliqué que nous voulions donner leur chance à d’autres joueurs qui méritent leur temps de jeu, comme Deniz (Undav, ndlr) en l’occurrence », a conclu Nagelsmann.
- Getty Images Sport
Jamal Musiala a ouvert son compteur buts dès l’entrée en matière de l’Allemagne face à Curaçao dans cette Coupe du monde.
Bien que Musiala n’ait pas encore retrouvé son meilleur niveau lors de la seconde partie de la saison dernière, Nagelsmann a répété à plusieurs reprises qu’il comptait pleinement sur le milieu offensif pour le tournoi aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Il a donc été aligné d’entrée lors de la première sortie face à Curaçao et, dès le début de la seconde période (47^e minute), il a inscrit une merveille de but qui a porté le score à 4-1.
Après ce départ prometteur, le joueur de 20 ans espère être aligné d’entrée samedi prochain contre la Côte d’Ivoire pour le deuxième acte du groupe. L’équipe de la DFB conclura ensuite la phase de groupes face à l’Équateur le 25 juin.
Avec Jamal Musiala : la sélection allemande pour la Coupe du monde 2026
Poste
Joueur
Club
Numéro
Gardien
Oliver Baumann
TSG Hoffenheim
12
Gardien
Manuel Neuer
FC Bayern Munich
1
Mais
Alexander Nübel
VfB Stuttgart
21
Défenseur
Waldemar Anton
Borussia Dortmund
3
Défenseur
Nathaniel Brown
Eintracht Francfort
18 ans
Défenseur
Pascal Groß
Brighton & Hove Albion
13
Défenseur
Joshua Kimmich
FC Bayern Munich
6
Défense
Felix Nmecha
Borussia Dortmund
23
Défenseur
Aleksandar Pavlovic (FC Bayern Munich)
FC Bayern Munich
5
Défenseur
David Raum (RB Leipzig)
RB Leipzig
22
Défense
Antonio Rüdiger (Real Madrid)
Real Madrid
2
Défense
Nico Schlotterbeck
Borussia Dortmund
15
Défenseur
Angelo Stiller
VfB Stuttgart
16
Défenseur
Jonathan Tah
FC Bayern Munich
4
Défense
Malick Thiaw
Newcastle United
24 ans
Attaquant
Nadiem Amiri, Mainz 05
Mayence 05
20 ans
Attaquant
Maximilian Beier (Borussia Dortmund)
Borussia Dortmund
14
Attaquant
Leon Goretzka
FC Bayern Munich
8
Attaquant
Kai Havertz
FC Arsenal
7
Attaquant
Assan Ouedraogo
RB Leipzig
25 ans
Attaquant
Jamie Leweling
VfB Stuttgart
9
Attaquant
Jamal Musiala (FC Bayern Munich)
FC Bayern Munich
10
Attaquant
Leroy Sané
Galatasaray Istanbul
19 ans
Attaquant
Deniz Undav
VfB Stuttgart
26 ans
Attaquant
Florian Wirtz
FC Liverpool
17
Attaquant
Nick Woltemade
Newcastle United
11