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Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Traduit par

« Pourquoi dois-je sortir ? » : Julian Nagelsmann dissipe les inquiétudes concernant la blessure d'une star de la DFB

Coupe du monde
Allemagne vs Curaçao
Allemagne
J. Musiala
J. Nagelsmann

Le sélectionneur national Julian Nagelsmann a donné son feu vert concernant la condition physique du milieu de terrain Jamal Musiala.

« Ce n'est rien de grave », a souligné Nagelsmann dimanche après la victoire 7-1 contre Curaçao en ouverture de la Coupe du monde 2026, en parlant de Musiala. Le joueur du Bayern Munich a été remplacé à la 64e minute ; auparavant, il s'était touché la cuisse à plusieurs reprises et ne semblait pas à 100 % de ses capacités. Il a d'ailleurs directement regagné les vestiaires après son remplacement.

  • « Pour Jamal, il est assez normal qu'il ressente des douleurs musculaires après une si longue blessure », a déclaré Nagelsmann, faisant référence à la longue période de convalescence de Musiala l'année dernière. En juillet 2025, il s'était gravement blessé lors de la Coupe du monde des clubs et avait été indisponible jusqu'à la mi-janvier en raison d'une fracture du péroné. Même après son retour, il a dû lever le pied pendant un certain temps, ce qui a parfois fait naître de légers doutes quant à la participation du joueur de 23 ans à la Coupe du monde.

    Lors de son remplacement au premier match de la Coupe du monde, le joueur du Bayern s’est « plaint de manière sympathique », a raconté Nagelsmann. « Je suis encore en forme, pourquoi dois-je sortir ? », aurait demandé la star bavaroise, selon les propos du sélectionneur. « Je lui ai expliqué que nous voulions donner leur chance à d’autres joueurs qui méritent leur temps de jeu, comme Deniz (Undav, ndlr) en l’occurrence », a conclu Nagelsmann.

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  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Jamal Musiala a ouvert son compteur buts dès l’entrée en matière de l’Allemagne face à Curaçao dans cette Coupe du monde.

    Bien que Musiala n’ait pas encore retrouvé son meilleur niveau lors de la seconde partie de la saison dernière, Nagelsmann a répété à plusieurs reprises qu’il comptait pleinement sur le milieu offensif pour le tournoi aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Il a donc été aligné d’entrée lors de la première sortie face à Curaçao et, dès le début de la seconde période (47^e minute), il a inscrit une merveille de but qui a porté le score à 4-1.

    Après ce départ prometteur, le joueur de 20 ans espère être aligné d’entrée samedi prochain contre la Côte d’Ivoire pour le deuxième acte du groupe. L’équipe de la DFB conclura ensuite la phase de groupes face à l’Équateur le 25 juin.

  • Avec Jamal Musiala : la sélection allemande pour la Coupe du monde 2026

    Poste

    Joueur

    Club

    Numéro

    Gardien

    Oliver Baumann

    TSG Hoffenheim

    12

    Gardien

    Manuel Neuer

    FC Bayern Munich

    1

    Mais

    Alexander Nübel

    VfB Stuttgart

    21

    Défenseur

    Waldemar Anton

    Borussia Dortmund

    3

    Défenseur

    Nathaniel Brown

    Eintracht Francfort

    18 ans

    Défenseur

    Pascal Groß

    Brighton & Hove Albion

    13

    Défenseur

    Joshua Kimmich

    FC Bayern Munich

    6

    Défense

    Felix Nmecha

    Borussia Dortmund

    23

    Défenseur

    Aleksandar Pavlovic (FC Bayern Munich)

    FC Bayern Munich

    5

    Défenseur

    David Raum (RB Leipzig)

    RB Leipzig

    22

    Défense

    Antonio Rüdiger (Real Madrid)

    Real Madrid

    2

    Défense

    Nico Schlotterbeck

    Borussia Dortmund

    15

    Défenseur

    Angelo Stiller

    VfB Stuttgart

    16

    Défenseur

    Jonathan Tah

    FC Bayern Munich

    4

    Défense

    Malick Thiaw

    Newcastle United

    24 ans

    Attaquant

    Nadiem Amiri, Mainz 05

    Mayence 05

    20 ans

    Attaquant

    Maximilian Beier (Borussia Dortmund)

    Borussia Dortmund

    14

    Attaquant

    Leon Goretzka

    FC Bayern Munich

    8

    Attaquant

    Kai Havertz

    FC Arsenal

    7

    Attaquant

    Assan Ouedraogo

    RB Leipzig

    25 ans

    Attaquant

    Jamie Leweling

    VfB Stuttgart

    9

    Attaquant

    Jamal Musiala (FC Bayern Munich)

    FC Bayern Munich

    10

    Attaquant

    Leroy Sané

    Galatasaray Istanbul

    19 ans

    Attaquant

    Deniz Undav

    VfB Stuttgart

    26 ans

    Attaquant

    Florian Wirtz

    FC Liverpool

    17

    Attaquant

    Nick Woltemade

    Newcastle United

    11

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