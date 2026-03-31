Pourquoi Dodô n'a-t-il pas encore prolongé son contrat avec la Fiorentina ? Les détails et l'intérêt manifesté par l'Inter et Barcelone : où pourrait-il aller cet été ?

C'est l'une des saisons les plus difficiles pour la Fiorentina, qui, mois après mois, s'est enfoncée dans le bas du classement et qui, depuis un certain temps déjà, se bat pour éviter la relégation. Les Viola avaient débuté la saison avec Stefano Pioli, mais en novembre, un changement de cap a eu lieu et l'équipe a été confiée à Paolo Vanoli ; l'arrivée de l'ancien entraîneur de Venise a réussi à donner le coup de fouet que le club espérait, permettant à l'équipe de relever un peu la tête et de sortir des trois dernières places : à huit journées de la fin de la saison, ils occupent l'avant-dernière place, avec deux points d'avance sur la zone de relégation.



