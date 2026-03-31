C'est l'une des saisons les plus difficiles pour la Fiorentina, qui, mois après mois, s'est enfoncée dans le bas du classement et qui, depuis un certain temps déjà, se bat pour éviter la relégation. Les Viola avaient débuté la saison avec Stefano Pioli, mais en novembre, un changement de cap a eu lieu et l'équipe a été confiée à Paolo Vanoli ; l'arrivée de l'ancien entraîneur de Venise a réussi à donner le coup de fouet que le club espérait, permettant à l'équipe de relever un peu la tête et de sortir des trois dernières places : à huit journées de la fin de la saison, ils occupent l'avant-dernière place, avec deux points d'avance sur la zone de relégation.
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Pourquoi Dodô n'a-t-il pas encore prolongé son contrat avec la Fiorentina ? Les détails et l'intérêt manifesté par l'Inter et Barcelone : où pourrait-il aller cet été ?
LES DÉTAILS DE LA NÉGOCIATION
Parmi les joueurs clés de l'équipe figure le Brésilien Dodô, un ailier droit né en 1998 qui peut évoluer aussi bien au poste d'arrière latéral que sur tout le couloir. Son contrat expire en juin 2027 ; on évoque depuis longtemps une éventuelle prolongation, mais pour l'instant, la situation est au point mort : les discussions ont commencé il y a plus d'un an, mais il y a un écart entre les demandes et les offres, et celui-ci reste plus ou moins le même. De plus, ces derniers mois, le club, qui poussait auparavant pour une prolongation, prend son temps car il souhaite évaluer les performances et l'état du joueur d'ici la fin de la saison.
OÙ DODO PEUT-IL ALLER ?
Les parties pourraient renouer le dialogue au sujet d'une prolongation dans quelques mois, à la fin du championnat, lorsqu'on saura si la Fiorentina aura réussi à se maintenir en Serie A ou non. Compte tenu de l'expiration du contrat dans un an, si aucun accord n'est trouvé pour le renouvellement, Dodô pourrait quitter les Viola l'été prochain, ce qui permettrait au club d'éviter le risque de le perdre gratuitement dans un an. Barcelone et l'Inter font partie des clubs qui se sont intéressés au Brésilien ces derniers mois ; l'été dernier, l'AS Rome s'était également renseignée sur lui, le considérant comme une alternative à Wesley sur le marché des transferts.