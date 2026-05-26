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Pourquoi Declan Rice se considère comme un « joueur de grands matchs », alors qu’Arsenal vise le doublé Premier League-Ligue des champions
Se montrer à la hauteur dans les grands rendez-vous
Déjà capitaine de West Ham lors de son triomphe en Ligue Europa Conférence, Rice n’est pas un novice sur la scène européenne. Mais alors qu’il s’apprête à diriger le milieu d’Arsenal en finale de Ligue des champions, l’enjeu atteint un nouveau sommet. À 27 ans, le milieu de terrain affirme avoir le mental pour briller sous les projecteurs et se revendique comme un spécialiste des grandes occasions.
« J’aimerais dire que je suis un joueur de grands matchs », a-t-il confié à uefa.com à la veille de la finale. « Quand on dispute les plus grandes compétitions, il faut que tous les joueurs se montrent à la hauteur à chaque instant, et pas seulement moi. Je pense que notre équipe l’a démontré ces dernières années dans les grands rendez-vous : nous avons su répondre présent, notamment en Ligue des champions. Plusieurs d’entre nous possèdent cette qualité, et nous en aurons besoin en finale également. »
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Tirer les enseignements des finales perdues
Si Declan Rice a savouré son premier trophée à Prague avec les Hammers, sa carrière reste aussi ponctuée de finales perdues, dont deux à l’Euro avec l’Angleterre. Plutôt que de se laisser abattre, le milieu de terrain transforme chaque défaite en carburant pour conjurer la « souffrance » et nourrir sa soif de titres. Il assure que cet enchaînement d’échecs l’a préparé à défier le PSG de Luis Enrique.
« J’ai perdu plusieurs finales jusqu’à présent : deux finales d’Euro, la finale de la Coupe de la Ligue. Ça fait mal parce que quand on arrive en finale, on veut remporter ce trophée. Mais toutes ces petites défaites que l’on essuie nous servent aussi énormément. Ça nous donne encore plus envie de gagner, et j’espère que c’est ce que nous pourrons continuer à faire », a noté le milieu de terrain.
En quête d'un doublé historique à Budapest
La médaille de Premier League déjà autour du cou, tous les regards se tournent désormais vers ce « magnifique trophée » qui échappe à Arsenal depuis des années. Eliminés par le PSG en demi-finale la saison dernière, les Gunners estiment avoir tiré les enseignements nécessaires pour aller plus loin cette fois-ci. « Il faut tout donner », préconise Rice, déterminé à conclure l’exercice en apothéose.
« Le PSG est une très bonne équipe. Nous les avons affrontés en deux manches l'année dernière. Ça aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Qu'avons-nous appris de notre défaite en demi-finale la saison dernière ? Qu'il faut saisir ses occasions, car nous en avons eu beaucoup », a averti Rice.
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Quelle opportunité !
Rice a joué un rôle déterminant dans le sacre d’Arsenal en Premier League, mettant fin à 22 ans d’attente pour les Gunners. Il a inscrit quatre buts et délivré sept passes décisives en 36 apparitions dans le championnat. Le milieu de 27 ans sait que la finale de la Ligue des champions est une occasion unique de conquérir enfin le titre qui a toujours échappé à son équipe.
Rice a déclaré : « La Ligue des champions est la plus grande compétition de football. Disputer sa finale, il n’y a pas plus grand. Quelle chance, quelle opportunité ! Ce sera le dernier acte de la saison club, il faut donc finir en beauté et tout donner. »