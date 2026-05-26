Pourquoi Declan Rice se considère comme un « joueur de grands matchs », alors qu’Arsenal vise le doublé Premier League-Ligue des champions

Déjà capitaine de West Ham lors de son triomphe en Ligue Europa Conférence, Rice n’est pas un novice sur la scène européenne. Mais alors qu’il s’apprête à diriger le milieu d’Arsenal en finale de Ligue des champions, l’enjeu atteint un nouveau sommet. À 27 ans, le milieu de terrain affirme avoir le mental pour briller sous les projecteurs et se revendique comme un spécialiste des grandes occasions.

« J’aimerais dire que je suis un joueur de grands matchs », a-t-il confié à uefa.com à la veille de la finale. « Quand on dispute les plus grandes compétitions, il faut que tous les joueurs se montrent à la hauteur à chaque instant, et pas seulement moi. Je pense que notre équipe l’a démontré ces dernières années dans les grands rendez-vous : nous avons su répondre présent, notamment en Ligue des champions. Plusieurs d’entre nous possèdent cette qualité, et nous en aurons besoin en finale également. »