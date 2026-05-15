Malgré sa déception liée aux opportunités manquées sur le marché des transferts, Fernandes a réalisé une saison individuelle remarquable. Le capitaine de Manchester United a récemment devancé Rice pour remporter le titre de « Joueur de l’année » décerné par l’Association des journalistes de football, couronnant une campagne au cours de laquelle il a battu plusieurs records. À 31 ans, il a délivré 19 passes décisives en championnat, se rapprochant à deux unités du record historique sur une seule saison détenu par Thierry Henry et Kevin De Bruyne.

« Évidemment, c'est toujours agréable de voir que beaucoup de gens ont voté pour vous et je sais que c'est un prix très prestigieux au Royaume-Uni ; pour moi, c'est très spécial de l'avoir remporté », a déclaré Fernandes à propos de son prix. Il a ajouté : « Ce prix vient aussi de personnes qui suivent le football partout au Royaume-Uni, de personnes qui travaillent dans les coulisses derrière les joueurs, et cela le rend très spécial. Bien sûr, on apprécie de lire des commentaires positifs à son sujet – un peu moins quand ce n’est pas le cas –, mais cela fait partie du métier.

Quand ces moments arrivent, je suis très reconnaissant d’avoir l’occasion d’être ici au nom des personnes qui ont voté pour moi, mais aussi de celles qui n’ont pas voté pour moi et qui ont fait d’autres choix. Comme je l’ai déjà dit, le football est un travail collectif, mais être distingué individuellement pour ce qu’on a accompli pendant la saison est très spécial. »