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Pourquoi Declan Rice, la superstar d’Arsenal valorisée à 105 millions de livres sterling, a « profondément attristé » Bruno Fernandes, le capitaine de Manchester United, en optant pour un autre choix de transfert
Fernandes avoue sa déception face au transfert de Rice
Le capitaine de Manchester United, Bruno Fernandes, a confié qu’il espérait voir Declan Rice rejoindre les Red Devils avant que le milieu de terrain ne s’engage officiellement avec Arsenal, pour 105 millions de livres (140 millions de dollars), en 2023. Depuis plusieurs saisons, United cherchait un sentinelle capable d’assoir sa défense, et Fernandes était convaincu que Rice pouvait incarner cette solution à Old Trafford. Finalement, l’international anglais a opté pour le nord de Londres, où il s’est immédiatement imposé comme un élément clé du dispositif de Mikel Arteta.
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Fernandes explique en quoi Rice aurait été le choix idéal pour Manchester United.
L’arrivée de Rice a été décisive dans la remontée d’Arsenal, le milieu de terrain s’imposant comme l’un des joueurs les plus influents de la Premier League. Évoquant le feuilleton du transfert, Fernandes a admis avoir été déçu de voir Rice choisir Arsenal plutôt que Manchester United.
« J'ai toujours dit que Rice était un joueur taillé pour Man United, j'étais donc vraiment déçu quand il a opté pour Arsenal », a-t-il confié sur JoelBeyaTV. « Je suis convaincu qu'il aurait été parfait pour notre club. »
« C’est vraiment quelque chose de spécial. » Telle est l’analyse concise et autoritaire d’un observateur averti, qui résume en trois mots l’exceptionnelle qualité de la rencontre.
Malgré sa déception liée aux opportunités manquées sur le marché des transferts, Fernandes a réalisé une saison individuelle remarquable. Le capitaine de Manchester United a récemment devancé Rice pour remporter le titre de « Joueur de l’année » décerné par l’Association des journalistes de football, couronnant une campagne au cours de laquelle il a battu plusieurs records. À 31 ans, il a délivré 19 passes décisives en championnat, se rapprochant à deux unités du record historique sur une seule saison détenu par Thierry Henry et Kevin De Bruyne.
« Évidemment, c'est toujours agréable de voir que beaucoup de gens ont voté pour vous et je sais que c'est un prix très prestigieux au Royaume-Uni ; pour moi, c'est très spécial de l'avoir remporté », a déclaré Fernandes à propos de son prix. Il a ajouté : « Ce prix vient aussi de personnes qui suivent le football partout au Royaume-Uni, de personnes qui travaillent dans les coulisses derrière les joueurs, et cela le rend très spécial. Bien sûr, on apprécie de lire des commentaires positifs à son sujet – un peu moins quand ce n’est pas le cas –, mais cela fait partie du métier.
Quand ces moments arrivent, je suis très reconnaissant d’avoir l’occasion d’être ici au nom des personnes qui ont voté pour moi, mais aussi de celles qui n’ont pas voté pour moi et qui ont fait d’autres choix. Comme je l’ai déjà dit, le football est un travail collectif, mais être distingué individuellement pour ce qu’on a accompli pendant la saison est très spécial. »
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Arsenal se rapproche d'un éventuel titre
Alors que la saison entre dans sa phase cruciale, Rice demeure un maillon essentiel des ambitions d’Arsenal. Le milieu de terrain devrait jouer un rôle déterminant lorsque l’équipe d’Arteta défiera Burnley dans la course au titre de Premier League. Les Gunners affronteront ensuite le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions en fin de mois. De son côté, Fernandes a guidé les Red Devils vers une qualification pour la prochaine Ligue des champions et se prépare désormais pour le match contre Nottingham Forest.