C'est une saison difficile pour Tottenham, extrêmement difficile. Après avoir remporté l'Europa League la saison dernière, l'objectif cette année est désormais d'éviter la relégation en Championship. En effet, les Spurs sont au bord du gouffre : à sept journées de la fin du championnat anglais, ils n'ont qu'un point d'avance sur la zone de relégation. Le changement d'entraîneur, avec l'arrivée d'Igor Tudor à la place de Thomas Frank en février dernier, n'a pas donné l'élan que le club espérait, et aujourd'hui, le nouvel entraîneur est lui aussi menacé de licenciement.
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Pourquoi De Zerbi pourrait rejoindre Tottenham : la position de Tudor et les autres noms sur la liste, de Pochettino à Thiago Motta
DE ZERBI FIGURE SUR LA LISTE DE TOTTENHAM
Ces dernières semaines, on parle beaucoup des remplaçants potentiels de l'entraîneur croate au cas où il quitterait Tottenham avant la fin de la saison : parmi les noms cités pour les Spurs figure celui de Roberto De Zerbi, qui s'est retrouvé sans poste depuis sa séparation à l'amiable avec Marseille en février dernier. Le nom de l'entraîneur originaire de Brescia figure effectivement parmi ceux que le club envisage pour succéder à Tudor, même si pour l'instant, l'idée est de ne tenter le coup qu'après la fin de cette saison, dans l'espoir de réussir à se maintenir. Les autres noms sur la liste sont ceux de Mauricio Pochettino, actuel sélectionneur des États-Unis et ancien entraîneur de Tottenham, et d'Andoni Iraola, de Bournemouth. Plus loin dans la liste figurent Thiago Motta, Sean Dyche (ancien de Nottingham Forest), Ryan Mason (West Bromwich) et Robbie Keane.
LE PARCOURS DE TUDOR À TOTTENHAM
La défaite 1-2 contre Newcastle le 10 février dernier a coûté son poste à Frank ; son départ a également été motivé par les sept derniers matchs sans victoire en Premier League (4 nuls et 4 défaites) ainsi que par l'élimination de la FA Cup. Le club a donc décidé de changer d'entraîneur en misant sur Igor Tudor, ancien entraîneur de la Juventus, de la Lazio, de l'Udinese et de Vérone. Le nouveau cycle a débuté par une défaite lors du derby contre Arsenal ; le 1-4 contre les Gunners a été suivi de deux autres défaites contre Fulham (1-2) et Crystal Palace (1-3), ainsi que de l'élimination de la Ligue des champions face à l'Atlético Madrid et d'un match nul 1-1 contre Liverpool. Et maintenant ? En Angleterre, on parle d'un autre licenciement possible et retentissant, car le club ne serait pas satisfait.