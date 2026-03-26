Pourquoi De Zerbi pourrait rejoindre Tottenham : la position de Tudor et les autres noms sur la liste, de Pochettino à Thiago Motta

La défaite 1-2 contre Newcastle le 10 février dernier a coûté son poste à Frank ; son départ a également été motivé par les sept derniers matchs sans victoire en Premier League (4 nuls et 4 défaites) ainsi que par l'élimination de la FA Cup. Le club a donc décidé de changer d'entraîneur en misant sur Igor Tudor, ancien entraîneur de la Juventus, de la Lazio, de l'Udinese et de Vérone. Le nouveau cycle a débuté par une défaite lors du derby contre Arsenal ; le 1-4 contre les Gunners a été suivi de deux autres défaites contre Fulham (1-2) et Crystal Palace (1-3), ainsi que de l'élimination de la Ligue des champions face à l'Atlético Madrid et d'un match nul 1-1 contre Liverpool. Et maintenant ? En Angleterre, on parle d'un autre licenciement possible et retentissant, car le club ne serait pas satisfait.