La relation entre Parme et Carlos Cuesta a pris fin après une victoire, le départ est intervenu une semaine après le succès contre le Genoa lors de la dernière journée de championnat ; à la fin de ce match, on a parlé d’un De Rossi sur la sellette - ce qui filtre à ce jour, c’est la pleine confiance du club rossoblù - mais, à la surprise générale, c’est l’entraîneur espagnol qui a quitté Parme. Il ne s’agit pas d’un licenciement, les deux parties ont trouvé un accord pour une résiliation à l’amiable du contrat et Cuesta est désormais libre de signer avec un nouveau club.
Pourquoi Cuesta a quitté Parme et ce qui filtre sur son remplaçant : négociations avancées avec Gilardino
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CUESTA-PARME, CE QUI SE CACHE DERRIÈRE LE DÉPART
Derrière le choix de se séparer, il y a des divergences entre le club et l’entraîneur, liées surtout aux choix faits cet été sur le marché des transferts : Parme a été l’un des clubs les plus actifs dans le sens des départs avec les cessions de Pellegrino, Suzuki et Circati, en plus du non-retour de Strefezza, qui était l’un des joueurs demandés par le technicien. Cuesta quitte Parme après une victoire, un nul et trois défaites lors des cinq premières journées de championnat, auxquelles s’ajoute aussi l’élimination de la Coupe d’Italie au deuxième tour contre la Cremonese.
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Contacts avec Gilardino
Après la fin de la saison dernière - et le maintien assuré avec Parme - Cuesta avait reçu plusieurs propositions de l'étranger, entre l'Espagne, la France et l'Allemagne, mais lors d'une rencontre avec le club au début du mois de juin, il avait communiqué sa volonté de continuer avec les Gialloblù ; l'idée était donc de poursuivre ensemble pour faire avancer le projet, la rupture de la relation est arrivée en raison de visions divergentes sur le marché des transferts. Le favori pour prendre sa place estAlberto Gilardino, avec qui il y a déjà eu des contacts et on discute de la composition du staff.
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