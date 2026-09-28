Après la fin de la saison dernière - et le maintien assuré avec Parme - Cuesta avait reçu plusieurs propositions de l'étranger, entre l'Espagne, la France et l'Allemagne, mais lors d'une rencontre avec le club au début du mois de juin, il avait communiqué sa volonté de continuer avec les Gialloblù ; l'idée était donc de poursuivre ensemble pour faire avancer le projet, la rupture de la relation est arrivée en raison de visions divergentes sur le marché des transferts. Le favori pour prendre sa place estAlberto Gilardino, avec qui il y a déjà eu des contacts et on discute de la composition du staff.