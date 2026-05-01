Pourquoi Cristiano Ronaldo et Marcus Rashford facilitent la tâche de Bruno Fernandes : le spécialiste des passes décisives de Manchester United analyse ses associations les plus productives

Lors d’un entretien approfondi avec un analyste d’Opta, le joueur de 31 ans est revenu sur ses meilleures associations à Old Trafford, soulignant à quel point les déplacements intelligents de Ronaldo et Rashford facilitent son jeu de passe.

Interrogé sur les courses spécifiques de ses partenaires qui guident ses choix de passes, il a expliqué : « Quand on analyse les meilleurs joueurs de cette liste, Rashy [Marcus Rashford] est un joueur qui aime recevoir le ballon en profondeur, dans les espaces. En général, je le sers dans la surface. Cristiano [Ronaldo] réalise de petites diagonales derrière les défenseurs, alors je lui adresse toujours le ballon dans le dos de la défense.

Quand je joue un peu plus en retrait et que j’ai des joueurs entre les lignes devant moi, il s’agit juste de les servir au mieux, soit pour qu’ils tirent, soit pour qu’ils redoublent vers l’autre numéro 10 ou l’attaquant. »