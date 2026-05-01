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Pourquoi Cristiano Ronaldo et Marcus Rashford facilitent la tâche de Bruno Fernandes : le spécialiste des passes décisives de Manchester United analyse ses associations les plus productives
À la conquête d'un record en Premier League
Le capitaine de Manchester United est à deux doigts de surpasser le record de 20 passes décisives en une saison, marque de référence détenue par Thierry Henry et Kevin De Bruyne. Après un départ laborieux en 2025-2026, le Portugais a déjà délivré 19 passes décisives en 24 matchs, soit une implication sur un but toutes les 109 minutes en moyenne. Sa 70e offrande, lundi soir, consolide encore son statut de meilleur passeur de la division depuis son arrivée début 2020.
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S'adapter aux mouvements de l'élite
Lors d’un entretien approfondi avec un analyste d’Opta, le joueur de 31 ans est revenu sur ses meilleures associations à Old Trafford, soulignant à quel point les déplacements intelligents de Ronaldo et Rashford facilitent son jeu de passe.
Interrogé sur les courses spécifiques de ses partenaires qui guident ses choix de passes, il a expliqué : « Quand on analyse les meilleurs joueurs de cette liste, Rashy [Marcus Rashford] est un joueur qui aime recevoir le ballon en profondeur, dans les espaces. En général, je le sers dans la surface. Cristiano [Ronaldo] réalise de petites diagonales derrière les défenseurs, alors je lui adresse toujours le ballon dans le dos de la défense.
Quand je joue un peu plus en retrait et que j’ai des joueurs entre les lignes devant moi, il s’agit juste de les servir au mieux, soit pour qu’ils tirent, soit pour qu’ils redoublent vers l’autre numéro 10 ou l’attaquant. »
Passer du rôle de buteur à celui de meneur de jeu
Sous la houlette de Michael Carrick, Fernandes a vu son rôle évoluer : d’abord principal buteur, il est devenu un meneur de jeu technique jouissant de la liberté de se faufiler dans les demi-espaces sur le côté droit. Le milieu de terrain a expliqué que cette évolution était en partie due à l’adaptation des adversaires à son jeu, ainsi qu’aux consignes tactiques spécifiques données par son entraîneur.
Il a déclaré : « C'est une question d'espace. Au fil des ans, les équipes vous connaissent mieux et ne vous laissent plus les mêmes espaces qu'à vos débuts, quand elles disposaient de moins d'informations sur vous. Aujourd'hui, je me positionne davantage dans cette zone avec Michael. Il ne veut pas que je reste bloqué axialement, alors il me demande souvent de trouver ce petit espace. »
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Dernière ligne droite pour battre le record
Les récentes recrues de Manchester United, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo et Sesko, offrent à Fernandes des profils complémentaires pour préserver son élan créatif en cette fin de saison. À quatre journées de la fin, le capitaine est bien parti pour battre le record de tous les temps, profitant de l’intensité des courses de Mbeumo et Sesko derrière les défenses. Les prochaines rencontres seront un test décisif pour un United enfin efficace sous la houlette de Carrick, à commencer par la réception de Liverpool à Old Trafford, le dimanche 3 mai.