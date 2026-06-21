Les détracteurs n’ont pas tardé à s’en prendre au Portugal et à son légendaire capitaine après un match nul frustrant (1-1) face à la République démocratique du Congo lors de leur premier match de la Coupe du monde. Ce résultat a déclenché une vague de commentaires négatifs sur les réseaux sociaux, des personnalités de premier plan comme Thierry Henry suggérant qu’il fallait cesser de se focaliser sur les records personnels de Ronaldo pour se concentrer plutôt sur la réussite collective de l’équipe.

Cependant, Diogo Dalot a révélé que le groupe de Roberto Martínez était préparé à la tempête. « C’est très simple. Au sein du staff, nous avons eu une discussion approfondie sur le sujet – les réseaux sociaux et les critiques – avant même d’arriver à la Coupe du monde », a expliqué le latéral. « On avait presque anticipé que cela allait se produire. Avec un effectif comme le nôtre, et surtout avec un joueur comme Cristiano, il faut être prêt à encaisser davantage que d’ordinaire. »