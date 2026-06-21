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Pourquoi Cristiano Ronaldo est à l’abri des critiques : Diogo Dalot explique comment le « GOAT » portugais bénéficie d’un soutien indéfectible de la part de ses coéquipiers en équipe nationale
La préparation d'avant-tournoi du Portugal face au cirque médiatique
Les détracteurs n’ont pas tardé à s’en prendre au Portugal et à son légendaire capitaine après un match nul frustrant (1-1) face à la République démocratique du Congo lors de leur premier match de la Coupe du monde. Ce résultat a déclenché une vague de commentaires négatifs sur les réseaux sociaux, des personnalités de premier plan comme Thierry Henry suggérant qu’il fallait cesser de se focaliser sur les records personnels de Ronaldo pour se concentrer plutôt sur la réussite collective de l’équipe.
Cependant, Diogo Dalot a révélé que le groupe de Roberto Martínez était préparé à la tempête. « C’est très simple. Au sein du staff, nous avons eu une discussion approfondie sur le sujet – les réseaux sociaux et les critiques – avant même d’arriver à la Coupe du monde », a expliqué le latéral. « On avait presque anticipé que cela allait se produire. Avec un effectif comme le nôtre, et surtout avec un joueur comme Cristiano, il faut être prêt à encaisser davantage que d’ordinaire. »
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Maintenir un front uni face aux interférences extérieures
L’attention médiatique dont fait l’objet Ronaldo n’a pas d’équivalent dans le monde du football : chaque geste, chaque occasion manquée est aussitôt amplifié jusqu’à devenir une crise nationale. Dalot assure toutefois que la cohésion du groupe n’a pas été entamée par cette pression extérieure et rappelle que l’équipe reste focalisée sur son objectif : soulever enfin le trophée.
Évoquant la réunion stratégique tenue avant le tournoi, Dalot a ajouté : « Le fait d’avoir eu cette conversation avant la Coupe du monde pour nous préparer à ces moments-là nous a permis, lorsque cela s’est réellement produit, de faire passer le message que le groupe est inébranlable — nous savions que cela allait arriver. Nous savions que nous allions faire face à des difficultés et à des critiques… Parfois injustes, parfois fausses, et souvent exagérées. »
La résilience légendaire de Ronaldo face aux critiques
À 41 ans, Ronaldo connaît parfaitement les feux des projecteurs, ayant passé plus de deux décennies au cœur de l’équipe nationale portugaise. Pour Dalot, l’expérience de l’attaquant d’Al-Nassr est son plus grand atout : elle lui permet de garder son sang-froid quand son entourage risque de se laisser déconcentrer par les gros titres.
« Tout le monde sait déjà à quel point Cristiano gère bien les critiques. Il a plus de 20 ans d’expérience en équipe nationale », a poursuivi Dalot. « Je pense que ce qu’il transmet à l’équipe, cette confiance, c’est que les critiques font simplement partie du jeu, surtout compte tenu du niveau auquel nous sommes capables de jouer, puisque nous participons à l’une des plus grandes, voire la plus grande, compétition au monde. »
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Tous les regards sont désormais tournés vers la rencontre cruciale face à l’Ouzbékistan.
La pression demeure élevée alors que le Portugal se prépare pour un match décisif du groupe K contre l’Ouzbékistan mardi. Sa qualification pour les huitièmes de finale n’étant pas encore assurée après le match nul d’ouverture, l’équipe comptera de nouveau sur son capitaine pour fournir l’étincelle nécessaire à la relance de sa campagne.
Dalot se dit convaincu que ce partage 1-1 n’est qu’un accroc temporaire et que l’influence de Ronaldo reste intacte. « La confiance qu’il nous inspire, et celle que nous lui portons, a toujours été la même et le restera toujours », a déclaré le défenseur. « Tant qu’il fera partie de l’équipe nationale, je pense qu’il conservera cette capacité et qu’il sera toujours prêt à jouer. »