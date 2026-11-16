Pourquoi Claude Makelele est le meilleur milieu défensif de tous les temps : l’ancienne star du PSG place des joueurs de Chelsea et du FC Barcelone parmi les trois meilleurs à ce poste actuellement

Au fil de l’histoire, les entraîneurs ont cherché, dans l’entrejeu de leurs équipes, les rouages indispensables au bon fonctionnement du collectif. Ces joueurs ne font pas toujours les gros titres et passent parfois sous les radars, mais leur importance ne saurait être ignorée ni sous-estimée.

Ceux qui acceptent de rester en retrait pour éteindre les incendies au milieu du terrain soulagent leur défense et permettent aux talents offensifs de s’exprimer. Ils incarnent ces joueurs de l’ombre qui récupèrent le ballon et le transmettent aussitôt.

Tout au long des années 1990, Makelele a contribué à mettre les milieux récupérateurs sur le devant de la scène. Après s’être révélé dans son pays avec Nantes et Marseille, il a connu un passage fructueux en Espagne : passé par le Celta Vigo, il a ensuite remporté la Liga et la Ligue des champions à Madrid.

À Chelsea, il a décroché deux titres de Premier League et trois coupes nationales, tout en disputant une autre finale au sommet du football européen sous les ordres de Jose Mourinho et de son équipe.

Il n’a pas été retenu dans l’équipe de France championne du monde en 1998, le capitaine Didier Deschamps occupant alors son poste de prédilection. Makelele a néanmoins porté 71 fois le maillot des Bleus et beaucoup lui reconnaissent le mérite d’avoir rendu le poste de milieu défensif aussi prisé qu’il l’est aujourd’hui.