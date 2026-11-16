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Pourquoi Claude Makelele est le meilleur milieu défensif de tous les temps : l’ancienne star du PSG place des joueurs de Chelsea et du FC Barcelone parmi les trois meilleurs à ce poste actuellement
Comment Makelele, sacré champion, s’est fait un nom
Au fil de l’histoire, les entraîneurs ont cherché, dans l’entrejeu de leurs équipes, les rouages indispensables au bon fonctionnement du collectif. Ces joueurs ne font pas toujours les gros titres et passent parfois sous les radars, mais leur importance ne saurait être ignorée ni sous-estimée.
Ceux qui acceptent de rester en retrait pour éteindre les incendies au milieu du terrain soulagent leur défense et permettent aux talents offensifs de s’exprimer. Ils incarnent ces joueurs de l’ombre qui récupèrent le ballon et le transmettent aussitôt.
Tout au long des années 1990, Makelele a contribué à mettre les milieux récupérateurs sur le devant de la scène. Après s’être révélé dans son pays avec Nantes et Marseille, il a connu un passage fructueux en Espagne : passé par le Celta Vigo, il a ensuite remporté la Liga et la Ligue des champions à Madrid.
À Chelsea, il a décroché deux titres de Premier League et trois coupes nationales, tout en disputant une autre finale au sommet du football européen sous les ordres de Jose Mourinho et de son équipe.
Il n’a pas été retenu dans l’équipe de France championne du monde en 1998, le capitaine Didier Deschamps occupant alors son poste de prédilection. Makelele a néanmoins porté 71 fois le maillot des Bleus et beaucoup lui reconnaissent le mérite d’avoir rendu le poste de milieu défensif aussi prisé qu’il l’est aujourd’hui.
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L’icône française reste le meilleur milieu défensif de tous les temps
Interrogé sur le fait de savoir si Makelele reste la plus grande référence à ce poste, Mulumbu, qui s’exprimait dans le cadre d’un partenariat avec Parimatch Online Casino, a confié à GOAL : « C’est assurément le meilleur. Quand on voit comment il jouait au Celta Vigo, puis au Real Madrid, je pense qu’il a défini une nouvelle génération de milieux défensifs. Parmi les meilleurs qui ont émergé aujourd’hui, on peut citer Rodri et Vitinha. Ils font tous des choses similaires à Makelele.
« À l’époque, avant Makelele, le milieu défensif était simplement un joueur chargé de défendre. Mais grâce à son sens tactique et à sa technique, il a apporté une nouvelle génération de football. C’est donc assurément le meilleur joueur avec lequel j’ai joué et le meilleur que j’aie vu. »
Les trois meilleurs milieux défensifs en 2026
La plupart des équipes qui réussissent dans le football moderne disposent d’un joueur placé devant leur défense, capable de faire le lien entre les trois tiers du terrain. Il peut récupérer le ballon, faire des passes et inscrire de temps à autre un ou deux buts importants.
Casemiro et N’Golo Kante ont reçu de nombreux éloges tout en goûtant à la gloire en Ligue des champions et en Coupe du monde, tandis que l’international espagnol Rodri a remporté le Ballon d’Or en 2024.
Invité à citer ses milieux défensifs préférés du moment, Mulumbu a répondu : « Je pense que mon trio de tête serait composé de Pedri, Vitinha et Caicedo. Ce qui distingue ces trois joueurs, c’est leur grande influence sur leur équipe. Quand ils ne jouent pas, cela se ressent. On voit qu’il manque quelque chose.
« C’est le maillon le plus important de l’équipe dans cette nouvelle génération. Il faut un milieu défensif capable, bien sûr, de défendre, mais aussi de casser les lignes et de marquer quelques buts. Je pense que ces trois-là le font très bien. Mais [Declan] Rice peut aussi faire partie de cette discussion. »
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Des équipes prêtes à débourser plus de 100 millions de livres pour pourvoir un poste clé
La star équatorienne Caicedo a rejoint Chelsea dans le cadre d’un transfert pouvant atteindre 115 millions de livres sterling (152 millions de dollars), preuve de la valeur accordée aux milieux défensifs, tandis que Rice a rejoint Arsenal pour une somme à neuf chiffres, mais joue désormais davantage comme un numéro 8 que comme un numéro 6 à l’Emirates Stadium.
Pedri, le maître à jouer du FC Barcelone, a remporté la Coupe du monde avec l’Espagne, tandis que Vitinha a remporté deux Ligues des champions consécutives avec le PSG. Tous comptent des légions de fidèles admirateurs à travers le monde, mais suivent les traces de l’illustre précurseur Makelele.
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