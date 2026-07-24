Pourquoi Christian Pulisic, surnommé « le cauchemar », pourrait être le remplaçant idéal de Mohamed Salah à Liverpool : l'ancienne star de l'équipe nationale américaine explique les raisons de ses difficultés en Premier League à Chelsea

Pulisic a remporté la Ligue des champions durant son passage à Stamford Bridge, mais n’a jamais vraiment convaincu sous le maillot des Blues. Il s’est donc montré ravi de relever un nouveau défi en 2023 en rejoignant San Siro.

Son aventure italienne s’est avérée fructueuse, puisqu’il a établi de nouveaux records personnels en matière de buts marqués. Ce joueur de 27 ans, très actif sur le terrain, a su tirer parti de sa polyvalence et est rapidement devenu l’un des chouchous des supporters après s’être adapté à la Serie A.

Reste à clarifier son avenir : un nouveau contrat, dont les termes sont sur la table depuis plusieurs mois, attend toujours sa signature, ce qui garde la porte de sortie entrouverte.

Ayant vu « Captain America » s’épanouir sous la pression et assumer les responsabilités qui continuent de peser sur ses épaules, tant sous les couleurs de son club que de son pays, plusieurs grands clubs européens envisageraient sérieusement de recruter Pulisic.

Liverpool figure parmi ces prétendants. Les Reds, qui ont vu leur « Roi égyptien » Mohamed Salah partir, cherchent désormais à combler un vide considérable sur le flanc droit de leur attaque et réfléchissent activement au meilleur moyen de remplacer une légende moderne à Anfield.