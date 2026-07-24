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Pourquoi Christian Pulisic, surnommé « le cauchemar », pourrait être le remplaçant idéal de Mohamed Salah à Liverpool : l'ancienne star de l'équipe nationale américaine explique les raisons de ses difficultés en Premier League à Chelsea
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Pulisic a remporté la Ligue des champions avec Chelsea avant de s’engager avec Milan.
Pulisic a remporté la Ligue des champions durant son passage à Stamford Bridge, mais n’a jamais vraiment convaincu sous le maillot des Blues. Il s’est donc montré ravi de relever un nouveau défi en 2023 en rejoignant San Siro.
Son aventure italienne s’est avérée fructueuse, puisqu’il a établi de nouveaux records personnels en matière de buts marqués. Ce joueur de 27 ans, très actif sur le terrain, a su tirer parti de sa polyvalence et est rapidement devenu l’un des chouchous des supporters après s’être adapté à la Serie A.
Reste à clarifier son avenir : un nouveau contrat, dont les termes sont sur la table depuis plusieurs mois, attend toujours sa signature, ce qui garde la porte de sortie entrouverte.
Ayant vu « Captain America » s’épanouir sous la pression et assumer les responsabilités qui continuent de peser sur ses épaules, tant sous les couleurs de son club que de son pays, plusieurs grands clubs européens envisageraient sérieusement de recruter Pulisic.
Liverpool figure parmi ces prétendants. Les Reds, qui ont vu leur « Roi égyptien » Mohamed Salah partir, cherchent désormais à combler un vide considérable sur le flanc droit de leur attaque et réfléchissent activement au meilleur moyen de remplacer une légende moderne à Anfield.
La star de l’équipe nationale américaine, Pulisic, a-t-elle le profil pour combler le vide laissé par Salah à Liverpool ?
Pulisic, avec son jeu très physique et son sens du but, répond à de nombreux critères. Son compatriote Spector estime que le natif de Pennsylvanie s’épanouirait à Merseyside. Il a déclaré àGOAL lors d’une interview réalisée en collaboration avec UFL sur mobile : « Je le vois aussi comme ça. Je pense que, dans ce genre de… Je ne sais pas si “style de contre-attaque” est la bonne expression, car ce n’est pas la seule caractéristique de Liverpool, mais quand on les voit monter à l’attaque, ils le font à un rythme soutenu, et c’est quelque chose qu’il maîtrise extrêmement bien.
« Il est confiant, il va au contact. Pour un défenseur, c’est un cauchemar : un joueur dynamique, rapide et insaisissable, le pire scénario possible. »
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Explications : pourquoi Pulisic n’a pas réussi à s’imposer à Chelsea
Pulisic cherchait encore à exploiter pleinement son potentiel lors de son passage à Chelsea. Spector a expliqué pourquoi les choses ne se sont pas déroulées comme prévu à l’ouest de Londres pour un joueur qui possède manifestement toutes les qualités requises pour briller dans l’élite anglaise : « Il n’a pas été à la hauteur des attentes à Chelsea.
Dans un club comme Chelsea, c’est indispensable. On peut citer plusieurs joueurs, à Chelsea, à Manchester United ou à Manchester City, qui n’ont pas été à la hauteur des attentes. Ces clubs ont les moyens de se séparer des joueurs qui ne correspondent pas à leur profil.
Pour moi, tout repose sur le fait d’avoir le bon joueur au bon moment, et c’est là le plus grand point d’interrogation dans toute cette histoire. N’importe quel connaisseur du football peut repérer un bon joueur, tout comme n’importe quel supporter occasionnel ; mais ce qui est vraiment difficile, c’est de déterminer si ce joueur sera ou non le bon au bon moment.
À mon avis, Pulisic n’était tout simplement pas la bonne solution au bon moment à Chelsea. Je pense que c’est pour cela qu’il a eu du mal, et je ne sais pas si ce style de jeu lui convient particulièrement bien. »
Coupe du monde 2026 : la critique de Pulisic est jugée injustifiée
Pulisic pourrait être tenté par un nouveau défi en club après une Coupe du monde 2026 frustrante. Coorganisateurs de l’épreuve, les États-Unis ont été éliminés dès les huitièmes de finale, et plusieurs de leurs cadres, dont Pulisic, ont été soumis à une analyse sans pitié.
Spector a ensuite évoqué Pulisic, toujours figure emblématique de l’équipe nationale américaine : « Il a certainement encore une, voire deux Coupes du monde devant lui, je dirais. Je pense qu’il n’a peut-être pas livré sa meilleure Coupe du monde, et je pense que c’est un argument tout à fait valable.
Il n’a pas pu enchaîner tous les matchs et, par conséquent, il n’a pas trouvé le même rythme que certains de ses coéquipiers. Quand on joue un match, puis qu’on sort du terrain, on perd cette dynamique ; on voit alors que chaque équipe, à chaque rencontre, élève son niveau.
Les joueurs de haut niveau, eux, ont su élever leur niveau match après match. Pulisic n’a pas affiché cette constance.
« Je pense que certaines des critiques dont il a fait l’objet ont été un peu sévères. Je ne pense pas qu’il soit tout à fait juste de le comparer à certains des autres joueurs américains que nous avons eus par le passé, en se basant uniquement sur ce petit échantillon de matchs. C’est lors de la Coupe du monde qu’on attend de ses joueurs clés qu’ils se montrent à la hauteur.
« Je continue de penser qu’il a été très efficace ; il s’est montré dangereux par moments. Mais je suis sûr qu’il serait le premier à admettre qu’il n’était pas au meilleur de sa forme. Je suis certain qu’il est tout aussi frustré, sinon plus, que n’importe qui d’autre. »
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Où Pulisic évoluera-t-il en club lors de la saison 2026-2027 ?
Pulisic savoure actuellement une pause post-Coupe du monde afin de recharger ses batteries avant de retrouver ses obligations club. Son point de chute pour la saison 2026-2027 demeure toutefois incertain.
Les dirigeants milanais espèrent qu’il sera l’un des piliers de l’ère amorcée par l’ex-coach de Manchester United, Ruben Amorim, mais des formations comme Liverpool pourraient soumettre une offre concrète, contraignant les Rossoneri à étudier les propositions.
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