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Pourquoi Christian Pulisic, la star de l'équipe nationale américaine, ne marque-t-il plus avec l'AC Milan ? Massimo Ambrosini, légende des Rossoneri, explique cette série de 12 matchs sans but
À quand remonte le dernier but marqué par Pulisic pour l'AC Milan ?
Pulisic a bien démarré la saison 2025-2026, inscrivant six buts en sept apparitions. Il a contribué à propulser Milan dans la course au titre de Serie A, l'équipe semblant avoir retrouvé son dynamisme collectif à San Siro sous la houlette de Massimiliano Allegri.
Depuis, il a dû composer avec quelques problèmes de blessures, notamment des soucis musculaires difficiles à surmonter, et son dernier but remonte à la victoire 3-0 contre Vérone le 28 décembre. Pulisic a toutefois réussi à délivrer une passe décisive à Adrien Rabiot lors du dernier match de Milan, qui s'est soldé par une victoire 3-2 contre Turin.
L'espoir est que les vannes s'ouvrent à nouveau en matière de contribution offensive, le Milan ayant besoin que Pulisic se montre à la hauteur dans sa quête pour décrocher une qualification en Ligue des champions. Allegri est toutefois accusé de ne pas rendre service à son redoutable attaquant américain.
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Pourquoi Pulisic a-t-il du mal à marquer ? Ambrosini explique
Interrogé par GOAL sur les raisons des récentes difficultés de Pulisic, l'ancien milieu de terrain du Milan Ambrosini – s'exprimant en partenariat avec BetVictor Online Casino – a déclaré : « Je pense qu'il a actuellement des problèmes physiques, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'il ne joue pas comme il aime jouer.
« L'AC Milan a décidé de jouer sans attaquant. Il a joué avec Rafael Leao, qui n'est pas un attaquant. Pour moi, c’est l’une des raisons. Il n’est pas en très bonne forme, tout d’abord. Mais même d’un point de vue tactique, il a besoin de jouer dans une équipe qui joue mieux que Milan, de manière plus offensive. Milan a tendance à jouer en retrait, et ce n’est pas bon pour lui en ce moment. Il a également manqué quelques occasions devant le but qu’il n’aurait normalement pas manquées. »
Alors que Milan a pris l’habitude de faire jouer Pulisic plus au centre, Ambrosini a ajouté, lorsqu’on lui a demandé quelle était la meilleure position de Pulisic : « Pas au centre ! C’est un joueur très intelligent. Les joueurs intelligents trouvent le bon espace où jouer. Mais bien sûr, ce n’est pas au centre.
« S’il regarde devant lui, il devrait trouver quelque chose, quelqu’un avec qui jouer. Rafael n’est pas, à mon avis, le bon choix. Peut-être préfère-t-il le côté gauche parce qu’il est droitier. Mais même en jouant à droite, là où il a joué pour le Borussia Dortmund et pour Chelsea, c’est un bon poste pour lui. »
La star de l'équipe nationale américaine, Pulisic, fait-elle partie des cinq meilleurs joueurs de la Serie A ?
Pulisic s'est rapidement fait une place dans le cœur des Milanisti après son arrivée en provenance de Stamford Bridge en 2023. Il a enchaîné les records personnels en Italie, passant de 15 à 17 buts en deux saisons prolifiques, un nouveau record dans sa carrière.
Soutenu par sa petite amie, la golfeuse professionnelle Alexa Melton, il est l'un des chouchous du public à San Siro. Alors que plusieurs de ses coéquipiers ont peiné à trouver la régularité, Pulisic est considéré comme ayant pris sa place parmi l'élite de la Serie A.
Interrogé sur la question de savoir s'il figure, lorsqu'il est au sommet de sa forme, parmi les cinq meilleurs joueurs de cette division, Ambrosini – qui a remporté quatre titres de Serie A et deux Ligues des champions avec Milan – a déclaré : « En Serie A, nous n'avons pas beaucoup de grands joueurs. Mais nous avons Kenan Yildiz, nous avons Lautaro Martinez. Nous avons, bien sûr, Rafael. Mais lui [Pulisic], c’est l’un des meilleurs. »
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Ligue des champions et phase finale de la Coupe du monde : Pulisic en quête d'inspiration
Alors que le compte à rebours bat son plein en vue de la Coupe du monde qui se déroulera cet été à domicile avec l'équipe nationale américaine, c'est à Pulisic de prouver qu'il mérite les éloges dont il continue de faire l'objet. Il lui est déjà arrivé, à deux reprises, de passer neuf matchs sans marquer lors de son passage à Milan.
Il a toujours retrouvé sa forme dès qu'il était débarrassé de ses problèmes physiques, et l'on s'attend à ce que ce joueur de 27 ans, très travailleur, recommence bientôt à marquer – Allegri pouvant le replacer à un poste plus naturel une fois qu'il disposera d'un effectif complet en attaque.