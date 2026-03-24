Pourquoi Christian Pulisic, la star de l'équipe nationale américaine, ne marque-t-il plus avec l'AC Milan ? Massimo Ambrosini, légende des Rossoneri, explique cette série de 12 matchs sans but

Interrogé par GOAL sur les raisons des récentes difficultés de Pulisic, l'ancien milieu de terrain du Milan Ambrosini – s'exprimant en partenariat avec BetVictor Online Casino – a déclaré : « Je pense qu'il a actuellement des problèmes physiques, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'il ne joue pas comme il aime jouer.

« L'AC Milan a décidé de jouer sans attaquant. Il a joué avec Rafael Leao, qui n'est pas un attaquant. Pour moi, c’est l’une des raisons. Il n’est pas en très bonne forme, tout d’abord. Mais même d’un point de vue tactique, il a besoin de jouer dans une équipe qui joue mieux que Milan, de manière plus offensive. Milan a tendance à jouer en retrait, et ce n’est pas bon pour lui en ce moment. Il a également manqué quelques occasions devant le but qu’il n’aurait normalement pas manquées. »

Alors que Milan a pris l’habitude de faire jouer Pulisic plus au centre, Ambrosini a ajouté, lorsqu’on lui a demandé quelle était la meilleure position de Pulisic : « Pas au centre ! C’est un joueur très intelligent. Les joueurs intelligents trouvent le bon espace où jouer. Mais bien sûr, ce n’est pas au centre.

« S’il regarde devant lui, il devrait trouver quelque chose, quelqu’un avec qui jouer. Rafael n’est pas, à mon avis, le bon choix. Peut-être préfère-t-il le côté gauche parce qu’il est droitier. Mais même en jouant à droite, là où il a joué pour le Borussia Dortmund et pour Chelsea, c’est un bon poste pour lui. »